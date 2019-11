Diversión a punto de nieve

Si las condiciones climáticas no cambian, esta será una larga temporada de esquí. Las nevadas del otoño han propiciado una apertura temprana de las pistas; como otros años, Masella (Girona) ha sido la primera al poner en marcha sus remontes el pasado 13 de noviembre. A pesar de todo, las estaciones no se fían de las previsiones y año tras año aumentan sus redes de producción de nieve hasta cubrir, en algunos casos, el 70% de sus descensos. Este invierno las estaciones de España y Andorra no crecen en tamaño, pero sí en diversificar servicios para atraer a todo tipo de clientes. Se inauguran recorridos específicos para snowboard, esquí fuera de pista, freestyle, esquí de montaña y trazados para raquetas; se fomenta la compra de forfait online, lo que permite ahorrar dinero y tiempo en taquillas, y se crece en restauración, actividades para no esquiadores y apreski musical a pie de pistas. En definitiva, una propuesta de diversión global en la montaña.

Pirineo aragonés y sistema Ibérico

Formigal-Panticosa

Este dominio formado por dos estaciones en el valle de Tena (Huesca) va a tener esta temporada la pista más rápida de España; recorrerá el tubo superior del pico Tres Hombres, a 2.220 metros de altitud, con un desnivel de 300 metros, y acogerá (del 13 al 15 de marzo) una prueba de la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado, en la que se alcanzarán velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. Se estudia la posibilidad de que la prueben los clientes de la estación. Ha mejorado el sistema de innivación artificial (más eficiente), el trazado de las pistas Espelunciecha y Corona, se ha ampliado el aparcamiento de Sextas (entrada principal de la estación) y se han mejorado los accesos por Anayet y Sarrios. Quienes quieran medirse con el cronómetro podrán hacerlo en el nuevo cronoeslalon de Panticosa, sector que en 2020 cumple 50 años. Además de uno de los dominios más grandes del país, Formigal ofrece un paisaje excepcional con vistas al pico francés Midi d’Ossau y numerosas montañas de más de 3.000 metros; un panorama disfrutable desde la terraza del restaurante La Glera, rodeada de nieve, que este 2019 se ha ampliado.

Pistas: 180 kilómetros. Altitud: 1.145-2.250 metros. Forfait de día: 48 euros (infantil, 38,50 euros). Pase solo para el sector de Panticosa: 43,50 euros (infantil, 35 euros). Información: 974 49 00 00.

Cerler

La esperada ampliación de esta estación en el valle de Benasque ha comenzado con la adecuación de caminos y servicios en el valle de Castanesa, zona por la que crecerá; el primer remonte está previsto para el próximo invierno en la vertiente este del collado de Basibé. Esta temporada, las pistas Ampriu y Les Planes (ruta principal hacia la base de la estación) tienen mejoras en su trazado, estará disponible un nuevo edificio para alquiler en El Molino y una webcam al final del telesilla Gallinero ofrecerá imágenes en tiempo real de las pistas.

Pistas: 77 kilómetros. Altitud: 1.500-2.630 metros. Forfait de día: 45,50 euros (infantil, 36,50 euros). Información: 974 55 10 12.

Valdelinares y Javalambre

En Teruel, Valdelinares abre un acceso más cómodo a pistas y guardaesquís para grupos y Javalambre estrena cañones y embarques en los telesillas. Y las estaciones del Pirineo aragonés citadas, más Astún y Candanchú, son accesibles durante toda la temporada con el forfait Ski Pirineos (adultos, 959 euros; infantil, 767 euros).

ampliar foto La nueva pista Eth Coret en la estación de Baqueira (Lleida). Gorka Martínez

Pirineo catalán

Baqueira Beret

Siempre beneficiada por su orientación atlántica y su ubicación en la vertiente norte de los Pirineos, Baqueira suele estar bendecida por las nevadas. Unos remontes rápidos, el buen mantenimiento de pistas y el valle de Arán, cuajado de pueblecitos con encanto, la sitúan en el top nacional. Esta temporada estrena oficialmente la pista de Eth Coret (incluida ya en el plano de pistas señalizadas), de dificultad media, que conecta la zona de Bacivèr con Orri a través de un bosque de pinos con hermosas vistas a la sección Cara Nord de la estación. Hay también mejoras en las pistas Peülla, Pleta del Duc, Cap de Baqueira y Debutants y se ha aumentado en 50 cañones la red de innivación artificial que cubrirá ya la mitad de su dominio. Es muy interesante también la remodelación en forma circular de la cafetería 2200, con una mejor orientación de la terraza, que mira hacia un horizonte de picos nevados: desde las montañas de Ruda hasta el Aneto. Y aumenta las ventajas del forfait Baqueira Pass, una tarjeta que permite, entre otras cosas, recargar online el pase para remontes a mejor precio.

Pistas, 167 kilómetros. Altitud: 1.500-2.610 metros. Forfait de día: 54,50 euros (infantil, 36 euros). Información: 973 63 90 00.

ampliar foto El pueblo de Tanau, a pie de pista de la estación de Baqueira, en Lleida. Baqueira Beret

La Molina

Este año la estación de la Cerdanya, a 150 kilómetros de Barcelona, inaugura dos remontes: la prolongación del telecabina Cadí-Moixeró hasta la cima de la Tosa, que hará más accesible el acceso al dominio La Molina-Masella, y el telesilla El Llac para subir desde el lago hasta el Coll de Pal.

Pistas: 71 kilómetros. Altitud: 1.667-2.537 metros. Forfait de día: 42 euros (infantil, 31,50 euros). Información: 972 89 20 31.

Fuera de pistas Terraza de la cafetería Petrosos, en Panticosa (Huesca). Aramón Formigal-Panticosa estrena esta temporada Nieve Aventura, una zona de diversión en familia con tubbing (descender una pista sobre un flotador especial), bicis y motos de nieve, trineos y un reservado para construir muñecos y castillos de nieve, incluso iglús. De lo más divertido se podrá encontrar en Grandvalira: Snake Gliss es un tren articulado de trineos que bajará por las pistas hasta el pueblo de Soldeu en 35 minutos. Adrenalina asegurada también para quienes bajen por su tobogán de Canillo, con un descenso en trineos sobre raíles, similar al trineo ruso de Sierra Nevada. Grandvalira ofrece alojamientos singulares: bordas (antiguas cabañas para guardar la hierba), domos (iglús artificiales) o caravanas plantadas en la nieve. Y como cada vez está más de moda utilizar las máquinas pisapistas para dar un paseo, este año han comprado cabinas para viajeros Vall de Núria, Espot y Port Ainé, en el Pirineo catalán, y en Ordino Arcalís disponen de un vehículo-oruga con capacidad para 14 personas. Eso sí, en Sierra Nevada se puede hasta conducir una máquina pisapistas. Otra novedad está en La Molina y su Escape Snow, donde aprender a comportarse como rescatadores cuando se produce una avalancha. Las motos de nieve (en el parque Mirlo Blanco de Sierra Nevada hay incluso para niños), el descenso con trineos (en Formigal, también de noche), las excursiones con raquetas y las travesías en trineo de perros se ofrecen en la mayoría de las estaciones grandes. Pero si se busca aventura de verdad, no sobre la nieve, sino bajo ella, hay que probar el buceo bajo el hielo en Vall de Núria. Además, música en directo, con actuaciones y DJ a pie de pistas, que se podrá disfrutar al declinar el día en Marchica Après-ski (Formigal), el Moët Winter Lounge y el 1500 de Baqueira; en Remáscaro (Cerler), en Pradollano (Sierra Nevada) y en L’Abarset (Grandvalira).

Masella

La estación continúa este temporada con su variedad de forfaits para todo tipo de clientes y en función de los días que se quiera esquiar, y aumenta su producción de nieve artificial.

Pistas: 74 kilómetros. Altitud 1.600-2.535 metros. Junto con La Molina forma una de las mayores superficies esquiables del Pirineo (145 kilómetros), con un forfait de día conjunto para ambas estaciones por 48 euros (infantil, 38 euros). Información: 972 14 40 00.

Sierra Nevada, en Granada, acogerá en marzo la Copa del Mundo de Snowboardcross

Más estrenos

Espot (Pallars Sobirà) inaugura un nuevo telesilla desembragable de cuatro plazas (La Roca) que llega hasta los 2.000 metros; Port Ainé (Lleida) amplía su aparcamiento —el invierno pasado llegó a cerrarse algún día por falta de sitio—, y en Vall de Núria (Girona) se renueva el telecabina Coma del Clot para darle más capacidad y confort.

ampliar foto Dos esquiadoras en una pista para principiantes de Sierra Nevada. Alejandro Molina

Cordillera Penibética

Sierra Nevada

La estación granadina está embarcada en una transformación, aunque los primeros frutos no llegarán hasta la temporada 2020-2021 con la instalación de un telesilla de ocho plazas que dará un vuelco total a la zona de principiantes de Borreguiles, al que seguirán dos telesquís en Monte Bajo y Virgen de las Nieves. De momento, los esquiadores encontrarán señalizado este invierno un descenso de 12 kilómetros de longitud (la K12), y dificultad media, desde El Veleta hasta Pradollano, enlazando pistas ya existentes; un nuevo recorrido para esquí de montaña en Loma de Dílar, y un radar en la pista Águila para comprobar la velocidad. A partir de enero se instalarán 12 pantallas gigantes para ofrecer información actualizada (por ejemplo, los remontes que se encuentren saturados). Está en marcha también la reforma integral de la plaza de Andalucía, base de la estación, y se ha remozado la galería comercial de Borreguiles. El 6 y 7 de marzo de 2020 se celebrará aquí la Copa del Mundo de Snowboardcross.

Pistas: 110 kilómetros. Altitud: 2.100-3.300 metros. Forfait de día: 52 euros (infantil, 34 euros). Información: 958 70 80 90.

ampliar foto Pista en el sector Grau Roig de Grandvalira, Andorra. gonzalo azumendi

Andorra

Grandvalira

Esta temporada, la estación más grande del sur de Europa se presenta junto con otro centro de esquí andorrano, Ordino Arcalís, bajo una única marca: Grandvalira Resorts. El forfait de Grandvalira, tanto de día como de temporada, podrá ser utilizado en ambas estaciones (no así los pases adquiridos en Ordino Arcalís). La mayor novedad aquí es que abre una nueva puerta de entrada a su dominio —la séptima— por el sector de El Peretol. Para ello se ha prolongado el telesilla Pla de les Pedres, que comunica la nueva base con la llegada del telecabina Funicamp, y se han abierto varias pistas, entre ellas, Solanelles XL, una larga y azul (dificultad baja). Además, se amplían los servicios en la plataforma sobre el río Valira, construida el año pasado en Soldeu; aumenta la innivación artificial (cubre el 66% del territorio esquiable) y comienzan los cursos de snowboard a niños de tres años.

Pistas: 210 kilómetros. Altitud: 1.710-2.640 metros. Forfait de día: 52 euros (infantil, 35,50 euros). Información: +376 805 200.

Con 120 itinerarios fuera de pista, Ordino Arcalís (Andorra) es la estación idónea para esquiar en nieve virgen

Ordino Arcalís

120 itinerarios fuera de pista y la celebración del Freeride World Tour año tras año justifican la fama de esta estación andorrana como terreno idóneo para el esquí en nieve virgen. La inclusión de su dominio en el forfait de Grandvalira atraerá nuevos esquiadores a sus montañas, que podrán disfrutar de la nueva pista roja El Clot, de 500 metros de longitud, así como de un transporte privado desde los hoteles hasta las pistas.

Pistas: 30 kilómetros. Altitud: 1.940-2.625 metros. Forfait de día: 39,50 euros (infantil, 33,50 euros). Información: +376 739 600.

Pal Arinsal

El tercer centro de esquí de Andorra asegura nieve en casi el 70% de su dominio con la adquisición de 32 cañones, y mejora alguno de sus trazados. Como cada año, afirma que pisará todas sus pistas cada día.

Pistas: 63 kilómetros. Altitud: 1.550-2.560 metros. Forfait de día: 34,85 euros (infantil, 29,75 euros). Información: +376 878 078.

