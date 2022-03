¿Dónde viajar en Semana Santa? Guía y consejos básicos para planear las vacaciones

Si siempre ha sido importante informarse sobre un viaje, ahora es clave, con la sexta ola de la covid en retirada y dejando tras de sí un panorama heterogéneo: países que mantienen cerradas sus fronteras a los turistas y exigencias para entrar que varían desde el que no pide ninguna hasta el que impone la vacunación completa. Además, todo cambia rápidamente. “Hemos de consultar a los profesionales, investigar por nuestra cuenta y simplificar la ruta”, recomienda, como norma general, Alberto Romo, consejero delegado de Oahsis Tourism Consulting, compañía española de representación hotelera y servicios turísticos. “Los combinados de dos o tres países multiplican los requisitos de entrada y las normas sanitarias a cumplir, así como las complicaciones en caso de dar positivo por covid”. Si, como apuntan desde el sector turístico, esta Semana Santa va a ser una prueba de fuego, aquí va información práctica para disfrutarla viajando.

Normas de entrada en la UE y fuera del continente

La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ofrece información actualizada sobre los requisitos de acceso al resto del mundo. En Europa, la recomendación vigente desde el 1 de febrero establece que los viajeros en posesión de un certificado covid digital de la UE pueden circular libremente. Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Lituania, Hungría, Islandia, Rumanía o Irlanda (la lista va creciendo) permiten la entrada sin requisitos al viajero procedente de España, independientemente de su estado de vacunación. Fuera del continente, los españoles podrán visitar México y Costa Rica sin restricciones, también la India con la pauta de vacunación completa (si no, deberán aportar una prueba de covid-19 negativa). Pero, ojo, porque, como recuerda Romo, hay que tener en cuenta las restricciones que imponga cada aerolínea. “Un español que vuele con Iberia o Qatar a Maldivas solo tendrá que hacerse una PCR para entrar”, detalla; si elije Emirates, tendrá que hacérsela también para regresar.

Estados Unidos, que se perfila como uno de los destinos preferidos de los españoles para 2022, exige las tres vacunas más PCR a los mayores de dos años, realizada como máximo un día antes de coger el vuelo. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, no tendrán que hacerse la prueba viral quienes demuestren su recuperación reciente de la covid: eso sí, deberán presentar el resultado positivo (hecho 90 días, como máximo, antes del vuelo) y un documento oficial autorizando a viajar. Israel, Marruecos, Brasil o Argentina aplican las mismas restricciones.

¿Puedo viajar a países limítrofes con Ucrania?

Empecemos por lo obvio: no se puede viajar ni a Ucrania ni a Rusia (aunque la guerra no se encuentra en su territorio, la Unión Europea tiene cerrado el espacio aéreo de sus Estados miembros a los aviones rusos). El Ministerio de Exteriores español no aconseja visitar Bielorrusia, con una fuerte presencia de tropas rusas. Ya antes de la invasión rusa en territorio ucranio, Moldavia consideraba zona de riesgo la región de Transnistria, en la frontera moldavo-ucrania; desde el 24 de febrero, toda la república se encuentra en estado de emergencia. Si la guerra escala, los Balcanes son un punto caliente, y a evitar. Las embajadas de Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumanía en España consideran, a 14 de marzo, que sus países son seguros, evitando sus fronteras con Ucrania, por donde están llegando los refugiados.Tampoco hay avisos de seguridad respecto a Suecia o Finlandia, amenazados explícitamente por el Kremlin.

El seguro de viaje, imprescindible

“Antes de la pandemia, España tenía los índices de aseguramiento de viaje más bajos de su entorno. El cliente no veía una necesidad clara de contratarlo. Ahora, la percepción ha cambiado”, asegura Carlos Nadal, director de desarrollo de negocio asegurador de la especialista en asistencia integral Iris Global. No sabe si este cambio ha llegado para quedarse, pero hoy por hoy un seguro se hace imprescindible, sobre todo para quien sale de la UE, donde está vigente el pasaporte sanitario europeo.

Países como Sri Lanka o Cuba exigen que sus visitantes contraten un seguro que incluya gastos de hospitalización y cubran posibles estancias adicionales en caso de cuarentena. Y la cadena hotelera Iberostar ha lanzado Travel At Ease, un paquete de asistencia gratuita que ofrece reembolso de los días no consumidos por salida anticipada y extensión de alojamiento sin coste hasta 14 días, servicio de habitación sin contacto o entrega de medicamentos, entre otros servicios, a los huéspedes que den positivo y tengan que aislarse.

Un seguro ha de cubrir la enfermedad y todo lo que acarrea, léase cuarentena en un alojamiento o pérdida de un vuelo. Es conveniente que sea flexible, prorrogable y que cubra gastos de anulación por covid, de billetes a hoteles. “Una cobertura fundamental es el capital de gasto médico asegurado; se debe elegir en función del país al que se va; si viaja a EE UU, cualquier pequeño problema le va a suponer un gasto médico muy elevado”, avisa Nadal. “Los ingresos en México o en el Caribe también son caros. Y en según qué destinos de África, a veces se impone una evacuación; hay que comprobar que nuestro seguro cubre todo eso”, dice Zsusanna Bodo, responsable de asistencia en viaje de la aseguradora.

Qué países reabren fronteras

¿Una herramienta útil? El mapa interactivo de restricciones de viajes del buscador de vuelos Kayak. Este presenta, a fecha de 14 de marzo, una mayoría de color amarillo (países con fronteras abiertas, pero con restricciones), con manchas rojas (fronteras cerradas) sobre todo en África y Asia, y algunas —cada vez más— verdes (fronteras abiertas, sin restricciones ni requisitos) para viajeros españoles. Es muy recomendable chequear este mapa cuando se aproxime la fecha de nuestra escapada, porque seguramente la composición de colores haya variado.

Poco a poco se van conociendo países que vuelven a abrirse al mundo dos años después del inicio de la pandemia. Australia lo empezó a hacer el 21 de febrero (exigiendo para entrar dos dosis de la vacuna y PCR negativa). Vietnam, el 15 de marzo. Bután lo ha anunciado para el mes de septiembre y Nueva Zelanda, para octubre de 2022. A 23 de febrero seguían cerrados Japón, China, Mongolia, Camerún, Siria y la Guayana francesa. “Si no hay un nuevo susto, los viajes estarán normalizados para el segundo semestre de este año”, avanza Alberto Romo, de Oahsis Tourism Consulting.

Dinamarca, Suecia, Maldivas... ¡Fuera mascarillas!

En la mayoría de países europeos, las mascarillas en exteriores han dejado de ser obligatorias, mientras que en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia se han eliminado por completo. En EE UU hay que comprobar los requisitos implementados por cada Estado: los de Nueva York o California dejaron de exigirla en febrero. En Maldivas, si el viajero se registra correctamente en el hotel y no se mueve a otros atolones durante su estancia, se podrá quitar la mascarilla hasta poner rumbo al aeropuerto.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.