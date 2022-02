Doce planes de última hora para San Valentín

“El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos”, suspiran Ingrid Bergman y Humphrey Bogart en un momento cumbre de Casablanca. “El corazón es un órgano de fuego”, le susurra Kristin Scott Thomas a Ralph Fiennes en una tórrida secuencia de El paciente inglés. “Eran buenos sueños. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido”, le dice Clint Eastwood a Meryl Streep en una conmovedora escena de Los puentes de Madison. Hay amores apasionados, incendiarios, locos, imposibles o de andar por casa. El día de San Valentín, 14 de febrero, cae este año en lunes, y aunque los besos no entienden de fechas, muchos aprovecharán el próximo fin de semana para huir con su amada o con su amado. Aquí van 12 propuestas.

Tibieza isleña

Con una temperatura media de 20 grados en invierno, Canarias es la opción perfecta para contemplar a dúo la puesta de sol en la playa sin pasar frío. El arenal de las Conchas de Teguise, en la isla de La Graciosa, destaca por sus 600 metros de arena rubia, su mar azul y por las conchas multicolores que el mar arrastra a la orilla. Se accede a pie, en bicicleta o todoterreno.

ampliar foto Habitación burbuja del hotel Miluna Open Rooms, en la provincia de Toledo.

Pídeme la luna

Miluna Open Rooms ofrece ocho habitaciones burbujas de 30 metros cuadrados con los nombres de las lunas de Júpiter (Calisto, Europa, Io y Ganímedes), Saturno (Titán y Pandora) y Neptuno (Nereida y Proteo) y todas las comodidades. Su principal reclamo es la posibilidad de contemplar el cielo desde la cama. La escasa contaminación lumínica de la zona, el pueblo de Hormigos (Toledo) —a solo una hora de Madrid—, permite observar el firmamento de manera nítida. Un lugar diferente, ideal para parejas, que podrán ver la Luna casi llena que brillará el 14 de febrero (si no hay nubes) con los telescopios que hay en las habitaciones. Desde 249 euros la noche, con desayunos y minibar de cortesía.

Amor en cajas

Una noche para soñar, dos noches para evadirse, cinco noches para conocerse viajando… En lugar de una caja de bombones con forma de corazón, Paradores sugiere sorprender por el Día de los Enamorados con alguna de sus nuevas cajas regalo 2022: no caducan en tres años y se pueden canjear por estancias, cenas gastronómicas y otras experiencias en los establecimientos de la red por toda España (entre 70 y 625 euros). En paralelo, la misma cadena tiene la promoción para parejas Un lugar donde quererse mejor: paquetes de una noche (desde 109 euros) o de dos noches (desde 259 euros) con desayunos, tratamiento vip, check out sin prisas, cena romántica y fresas y cava en la habitación. La oferta es válida para estancias durante todo el mes febrero.

Refugios encantados

Calidez, intimidad y estilo son adjetivos asociados al sello Rusticae. Sus llaves regalo (entre 95 y 400 euros, desayunos incluidos) se pueden canjear por estancias de una o dos noches en una selección de hoteles asociados a esta marca que se prestan a los mimos y cariños. Con un descuento del 10% introduciendo el código VALENTIN22 en el momento de hacer la compra por internet.

Trineo de perros en Grandvalira (Andorra).

Mientras dure la nieve

Veloz es el paseo en Mushing (trineo tirado por perros) que organiza la empresa Roc Roi en la estación de esquí de Grandvalira (Andorra). El recorrido de dos kilómetros cuesta 49 euros por persona. Si se quiere una experiencia más intensa, puede completarse con una visita al centro termolúdico Caldea, el spa termal más grande de Europa, y la estancia en un hotel de cuatro estrellas con desayuno. El plan completo para dos personas sale por 284 euros.

Viaje de novios

El turoperador TUI lanza la campaña El amor es un viaje, y hasta el 14 de febrero (inclusive) aplica un descuento del 3% en toda la programación del catálogo Novios 2022, para viajar hasta el 31 de mayo a países de Europa, América, África, Asia y la región del Pacífico (aquellos con las fronteras abiertas a turistas con la pauta completa de vacunación).

Pasiones frente al océano

The Oitavos es un alojamiento en la costa portuguesa de Cascais, junto al parque nacional de Sintra, con 142 habitaciones acristaladas con vistas al océano. Su oferta para parejas Sweet Honeymoon incluye la estancia en premium loft, desayuno en terraza privada con vistas al mar, champán, frutas y pétalos de rosas en la habitación. Desde 268 euros la noche (por habitación).

Regalar aire

Los arquitectos Mónica Rivera y Emiliano López plantaron en pleno desierto de las Bardenas Reales, cerca de Tudela (Navarra), las 22 cabinas prefabricadas de un lujo austero construidas con materiales reciclables y marcadas por la horizontalidad del hotel Aire de Bardenas, con grandes ventanales que sirven para contemplar el horizonte desértico, y 10 habitaciones burbuja para dormir arropados por las estrellas. Sus tarjetas de regalo —Aire Gourmet, Aire Erótico, Celebra, Aire Fresco, Aire Dulce, Aire Romántico— permiten personalizar la estancia añadiendo diversos extras a la carta (a partir de 219 euros la noche).

Dos jóvenes en una fortaleza del Alentejo, en Portugal.

Aquellas noches locas recorriendo Portugal

La canción Juramento eterno de sal, de Álvaro de Luna, podría servir como banda sonora de un viaje por el Alentejo, en Portugal. Su oficina de turismo sugiere seis planes para dos por San Valentín o cualquier otra fecha del año, desde pasar una noche bajo las estrellas en el observatorio Dark Sky Alqueva hasta alojarse en hoteles singulares como Imani Country House, cerca de Évora, o Sublime Comporta, que rinde homenaje a los sabores y los orígenes arquitectónicos de la región portuguesa.

Cata a ciegas

Dicen que el amor es ciego. Para comprobarlo, Bodegas Protos ha preparado una experiencia los días 12 y 13 de febrero, el fin de semana previo a San Valentín, que busca poner a prueba los sentidos con una visita especial a sus instalaciones bajo el castillo de Peñafiel (Valladolid). El programa incluye un concurso de cata a ciegas entre parejas de cuatro de sus vinos emblemáticos. Precio: 40 euros por persona que incluyen, además de la degustación, picoteo. Con reserva previa.

Mil aventuras contigo

Wonderbox ofrece 50 cajas-regalo temáticas con más de 3.000 experiencias viajeras: Momento zen, Spa & bienestar, Aventura, Vinos, Adrenalina… La caja Mil y una noches románticas (119,90 euros) incluye una selección de hoteles en España propicios para los besos y las confidencias. Se puede elegir entre dos noches con desayunos, una noche de ensueño con desayunos, una noche con desayunos y actividad de bienestar o una noche más cena y desayuno.

Globos aerostáticos despegando al amanecer junto al alcázar de Segovia. FERNANDO FDEZ-ORUNA Getty

Ponme a cien

¿Quiere que el corazón de su amor del alma se acelere? Pues regálele (a ella o a él) un coche de carreras, aunque solo sea por unas horas. Fórmula GT ofrece packs de regalo para San Valentín con la oportunidad de conducir un Ferrari, un Lamborghini o Fórmula de Competición en circuitos como Montmeló (Barcelona), Jarama (Madrid) o Cheste (Valencia) desde 149 euros. La adrenalina también está garantizada en los vuelos en túneles de viento que ofrece Aladinia (56 euros) o los vuelos en globo desde Segovia de Globos Boreal (170 euros).

Corazones solitarios

No todo el mundo tiene a quien arrimarse. A ellos va dedicado el plan que Ouigo propone para celebrar San Solterín el 13 de febrero: un speed dating (citas rápidas de pocos minutos) a 300 kilómetros por hora en uno de sus trenes de alta velocidad en dos de sus trayectos entre Madrid-Zaragoza y Barcelona-Zaragoza. Las personas que deseen participar en la experiencia deben inscribirse a través de la cuenta de Ouigo en Instagram.

