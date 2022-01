Fitur 2022: a la búsqueda de paraísos cercanos en España

Por segundo año consecutivo, los viajes de cercanía serán protagonistas de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que este año se celebrará del 19 al 23 de enero con estrictas medidas sanitarias. Entornos seguros, naturaleza, cultura y gastronomía son los mantras con los que las 17 comunidades españolas, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, presentarán sus planes y proyectos para un año difícil, pero que puede servir para consolidar el turismo interior. España es el país de la Unión Europea que más superficie terrestre aporta a la Red Natura 2000 y pone el acento en sus espacios protegidos: 16 parques nacionales, más de 150 parques naturales, 53 reservas de la biosfera y 15 geoparques. La Fundación Global Nature, Europarc-España y la Asociación de Ecoturismo en España, promueven la campaña Nuestros espacios protegidos para concienciar a la sociedad sobre la importancia de mantener y cuidar estas áreas, y promover el ecoturismo como una herramienta de conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la España despoblada.

Andalucía

Vuelta y vuelta

Las ocho provincias andaluzas centran este año su campaña en el turismo doméstico. Con el lema El mundo, vuelta y vuelta, la gaditana Sanlúcar de Barrameda (sanlucardebarrameda.es) releva a Murcia como Capital Española de la Gastronomía, y a espaldas de las playas de la Costa del Sol, la Málaga más rural brilla en pueblos blancos como Antequera, Ardales o Valle de Abdalajís, y en rutas de senderismo como la que une Puerto Saucillo a Puerto Bellina en el nuevo parque nacional de la Sierra de las Nieves.

ampliar foto Cerro del Hierro, en la Sierra Norte de Sevilla. Niccolo Guasti Getty

Tesoros de la Sierra Norte

La ermita de Nuestra Señora de Escardiel es una de las joyas escondidas en el parque natural de la Sierra Norte, un territorio verde de alcornoques, encinas, castaños y robles a 50 kilómetros al norte de Sevilla con parajes frescos como el nacimiento y las cascadas del río Huéznar. Más de 15 rutas senderistas permiten recorrerlo a pie. La vía verde de la Sierra Norte sigue el trazado de un antiguo ferrocarril minero.

ampliar foto Un lince ibérico en la sierra de Andújar, en Jaén. Ramón Carretero Getty

Linces y bisontes

La Fundación CBD-Hábitat lleva dos décadas trabajando en la recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) en una decena de fincas repartidas por la sierra de Andújar, al norte de Jaén. La iniciativa, financiada a través del programa Life Iberlince, ha permitido elevar la población de este felino hasta más de mil ejemplares. El Encinarejo (680 98 06 41), cortijo rehabilitado en el barranco de San Miguel, abrió el pasado otoño como casa rural de lujo (300 euros la noche, todo incluido) arropada por una finca de mil hectáreas donde se pueden ver linces, águilas reales, buitres, ciervos, jabalíes, perdices e incluso una colonia de bisontes europeos traídos de Polonia.

Aragón

Novela de espías

Volver a Canfranc, una ruta tematizada inspirada por la novela homónima de espías de Rosario Raro, ha sido la actividad ganadora de la última edición de los premios a los mejores experiencias de la región aragonesa. La actividad Profundidad estelar, con talleres de observación del firmamento y de fotografía nocturna en el monasterio de Santa María del Olivar, ha quedado en segundo puesto.

Asturias

Fiestas y bosques

Asturias consolida su liderazgo en turismo rural gracias a escenarios naturales como los lagos de Saliencia (Somiedo) o el bosque de Muniellos. El Principado amplia este año su lista de fiestas de interés regional con la Feria de Indianos de Colombres (Ribadedeva); las Jornadas Gastronómicas de las Llámpares (lapas) de Quintes y Quintueles (Villaviciosa) o la Preba de la Sidra en Oviedo.

Baleares

Isla de piedra y mar

Los muros de pedra en sec, una técnica ancestral de construcción sin argamasa declarada patrimonio cultural inmaterial, y los milenarios monumentos talayóticos (que aspiran a convertirse este año en patrimonio mundial) caracterizan el paisaje rural de Menorca, la primera isla del Mediterráneo certificada como reserva y destino Starlight, que este año también presume de haber ser sido elegida Región Europea de la Gastronomía 2022.

Canarias

Ven a Benchijigua

Declarada reserva de la biosfera, La Gomera es una de las regiones europeas con mayor concentración de endemismos. Sus más de 600 kilómetros de senderos y 92 kilómetros de rutas ciclistas permiten descubrir espacios naturales como la reserva integral de Benchijigua, limítrofe con el parque nacional de Garajonay.

ampliar foto Un concha de peregrino señala en el suelo el trazado del Camino de Santiago en uno de sus tramos. Getty

Cantabria

El Camino Olvidado

Cantabria es una de las comunidades, junto al País Vasco y Castilla y León, que atraviesa el Camino Olvidado, una de las rutas jacobeas más antiguas. Su trazado (680 kilómetros) discurre por las montañas y valles meridionales de la cordillera Cantábrica, entre Bilbao y Villafranca del Bierzo (León). Un proyecto interterritorial en el que participan 45 municipios que han recuperado las 22 etapas de su itinerario.

Ermitas rupestres

Una seductora ruta en coche por el sur de Cantabria permite descubrir municipios como Valderredible, con más de 50 aldeas casi despobladas y un numeroso conjunto de ermitas rupestres de los siglos VI al X. También concentra la mayor densidad de construcciones románicas, junto con la comarca cántabra de Campoo y el norte de Burgos y Palencia. Frente a la ermita de Santa María de Valverde, se localiza el Centro de Interpretación del Arte Rupestre.

Castilla-La Mancha

El túnel del tiempo

El 19 de marzo comenzará su nueva temporada Puy du Fou, el parque temático sobre la historia de España situado en las afueras de Toledo. Un viaje en el tiempo por Castilla-La Mancha que puede continuar en yacimientos como el íbero de Fuente de la Mota, en Barchín del Hoyo (Cuenca); la ciudad romana de Valeria y los maravillosos mosaicos de Noheda, ambos también en Cuenca; el dolmen de Azután, en Toledo, o la necrópolis del Portillo de las Cortes, en Aguilar de Anguita (Guadalajara), de la edad del bronce.

Castilla y León

Uvas y urogallos

El Festival Gastronómico de Castilla y León, que se celebrará en Soria del 10 al 14 de febrero; la primera Cumbre Internacional de Ecoturismo Post Covid, del 20 al 23 de septiembre en Valladolid, y la inauguración en primavera del centro nacional de cría del urogallo en Valsemana (León) son tres de las citas y novedades castellanoleonesas. La guía para viajeros independientes En ruta por Castilla y León que acaba de publicar Lonely Planet (21,90 euros) propone 25 rutas de carretera por este vasto territorio que concentra nueve patrimonios mundiales, 400 castillos, 352 museos, 33 espacios protegidos y nueve rutas del vino.

Los últimos nómadas

Rumbo Natura propone acercarse a un modo de vida atávico y en estrecho contacto con la naturaleza: el de los churreros de Aliste, como se conoce a los pastores trashumantes del noroeste de Zamora, acompañándolos durante una o varias jornadas en sus épicos viajes de ida y vuelta (a comienzos y finales de verano) hasta los frescos pastos serranos de la Alta Sanabria.

Cataluña

Pedalear o conducir

El Grand Tour de Cataluña es un nuevo producto turístico diseñado por la Agencia Catalana de Turismo para descubrir en coche y sin prisas los atractivos de la región en un viaje de 2.200 kilómetros y 13 etapas por carreteras paisajísticas del Penedès, el Priorat, Poblet, Aigüestortes, Vall de Boí, Val d’Aran, el Cadí-Moixeró… Para quienes prefieran pedalear, Pirinexus es un precioso recorrido circular de 353 kilómetros. El itinerario combina caminos rurales y carreteras poco transitadas con las vías verdes del Ferro y el Carrilet, así como algunos tramos de la Eurovelo 8.

El Gòtic sin barreras

Barcelona presenta su primera ruta guiada para personas con movilidad reducida. Se trata del Easy Going Tour Gòtic, un paseo de una hora y media por el barrio más antiguo de la ciudad. Junto con Palma, Barcelona está entre las seis ciudades más accesibles de Europa de los Acces City Awards.

Comunidad de Madrid

Fuera del centro

Bajo la marca de promoción turística Greater Madrid, la región invita a conocer la naturaleza y los pueblos alrededor de la capital: villas históricas como Manzanares El Real, Patones, Buitrago, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán o Rascafría; las cumbres y bosques de la sierra de Guadarrama o parajes como el Risco de las Cuevas, en Perales de Tajuña, un escarpe de yesos y calizas con medio centenar de viviendas rupestres habitadas desde el Neolítico hasta la Edad Media.

Museos y deporte

La renovada plaza de España, que estrena carril bici, aceras más anchas y un parque infantil, y el llamado Paisaje de la Luz, el eje museístico entre el parque del Retiro y el paseo del Prado, reconocido en 2021 como patrimonio mundial por la Unesco, serán dos de las estrellas de Madrid en Fitur. La nueva guía Save The Date 2022 recoge un centenar de pistas culturales y de ocio en la ciudad, elegida Capital Mundial del Deporte 2022, con propuestas que van desde Picasso hasta Frida Kahlo o Stanley Kubrick

ampliar foto Centre del Carme Cultura Contemporània, en Valencia. Mónica Torres

Comunidad Valenciana

Burbujeante Turia

Valencia ha sido designada Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 (junto a Burdeos) por un jurado de la Comisión Europea especializado en accesibilidad, sostenibilidad, digitalización, patrimonio cultural y creatividad. Este será un año efervescente para la ciudad, que también ha sido elegida Capital Mundial del Diseño y celebrará del 18 al 25 de junio el festival urbano World Design Experience en las zonas de La Marina y La Rambleta. A esto se suma la ceremonia de los premios Goya en el Palau de les Arts y la inauguración del nuevo Caixaforum Valencia en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Extremadura

Noche y día

Del 18 al 20 de febrero se celebrará en el parque nacional de Monfragüe (Cáceres) la 17ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), la más importante del sector. La calificación de Las Hurdes como nuevo destino Starlight, el tercero de la región junto a Monfragüe y el lago de Alqueva, confirma a Extremadura como un referente del turismo de estrellas, a través de la red de miradores celestes, senderos nocturnos y alojamientos con certificación Starlight del programa Extremadura Buenas Noches.

Arte en Tránsito

De abril a diciembre, con el título de Transitus, Plasencia (Cáceres) acogerá la 26ª edición de Las Edades del Hombre. Lux, la anterior edición que Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún albergaron en 2021, se extenderá del 27 de enero al 25 de septiembre en dichas localidades debido a las dificultades de las visitas en pandemia.

ampliar foto Un cabreiro portando la tradicional máscara de carnaval en un pueblo de Baixa Limia-Xurés, en Ourense.

Galicia

Senderos mágicos

En el parque natural de Baixa Limia y Serra do Xurés, en la comarca fronteriza entre Ourense y Portugal, los ecosistemas mediterráneo y atlántico se dan la mano para acoger especies endémicas como el lirio silvestre de Gerês. Una red de senderos, como el que atraviesa las sierras de O Laborerio y Queguas o el que discurre por la aldea de Padreado, la iglesia visigótica de Santa Comba de Bande y las termas del río Caldo, permite descubrir estos paisajes por los que discurre el Camino Privilexiado, que unía dichas localidades con Portugal. Couto Mixtour organiza actividades por la zona. Las leyendas de la catedral de Santa María de Tui (Pontevedra) inspiran una ruta de intriga y contrabandistas con la novela 76 kilómetros (Editorial Adarve), del periodista y escritor Ernesto García, como guía.

Laberintos en la roca

El proyecto arqueologico Compostela Rupestre refleja el trabajo del arqueólogo Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza para documentar los petroglifos repartidos por el territorio: 103 yacimientos de arte rupestre junto con rutas para descubrirlo. Otro hito de la arquelogía gallega es el yacimiento paleolítico de Cova Eirós, en Triacastela (Lugo), donde comienza la etapa del Camino de Santiago hasta Sarria por el mágico bosque de San Xil.

La Rioja

Vino para 200 monjes

Bodegas Vinícola Real, de Albelda de Iregua, recibió en octubre pasado el premio Best Of Wine Tourism Internacional 2022 durante la conferencia anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC), por su “sensibilidad y acierto en la protección e interpretación del patrimonio cultural del Rioja ligado al desaparecido monasterio de San Martín de Albelda, en particular del Códice Albeldense (año 974)”. Su propuesta enoturística trasciende la visita a la bodega y su Scriptorium rupestre, y añade la Ruta de los 200 Monges Olvidados, incluyendo los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla.

ampliar foto Frescos románicos de la ermita de San Esteban de Viguera, en La Rioja. Alamy

La perla del río Iregua

Además de sus afamadas bodegas, La Rioja esconde perlas como la ermita de San Esteban de Viguera, un recóndito y diminuto templo románico de origen mozárabe camuflado por los cortados de roca caliza que se elevan sobre el valle del río Iregua, que alberga en su interior el mayor conjunto de pinturas románicas de la región.

Navarra

Lekunberri, e l pueblo perfecto

Esta villa navarra y Morella (Castellón) son las únicas localidades españolas, de un total de 44 en todo el mundo, seleccionadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en sus lista Best Tourism Villages by UNWTO, que reconoce “aquellos pueblos en los que el turismo actúa como motor para la preservación de sus paisajes rurales, su diversidad natural y cultural, así como sus valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía”.

Un bosque bucólico

Navarra se presenta este año en Fitur como “uno de los destinos más sostenibles del mundo”. La alta cocina de kilómetro 0 es otro de sus sellos de identidad, junto con planes de aire libre como las rutas guiadas por el robledal de Sakana, un valle pastoril donde se vive al ritmo que marca la oveja latxa, que organiza la empresa Edukanatura.

País Vasco

De placeres y aventuras

Bilbao ciudad de vanguardia, San Sebastián ciudad de cine y Vitoria la urbe verde. Viñedos, naturaleza, cultura y una gastronomía imbatible, todo ello con el turismo responsable como hilo conductor. En Euskadi también tienen cabida propuestas de turismo activo como la vía verde Montes de Hierro o la vía ferrata de Leitzarán-Andoain, en la que organizan visitas interpretadas con guías profesionales.

ampliar foto Arco de roca natural en el cabo de Palos, en la costa de Murcia. Alamy

Región de Murcia

Los dominios del capitán Nemo

La reserva marina de Cabo de Palos y el museo Arqua de Cartagena invitan a un viaje submarino por la costa murciana. A la visibilidad de sus aguas y las suaves temperaturas que permiten bucear todo el año se suman dos reservas marinas protegidas: Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.

Medidas sanitarias en Fitur 2022 6.933 empresas y 600 expositores participarán en la 42ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebra en Ifema del 19 al 23 de enero con la República Dominicana como país socio. Los tres primeros días estarán destinados a profesionales, y el fin de semana, al público general.

Se exigirá a los asistentes la presentación del certificado de vacunación digital europeo o, en el caso de participantes procedentes de países extracomunitarios, el QR Spain Travel Health que se requiere en los controles fronterizos de España.

En caso de no poder acreditar la condición de vacunado, se debe presentar una prueba PCR o de antígenos negativa realizada 24 horas antes del ingreso en las instalaciones. Ifema ofrecerá a los participantes que no cuenten con este examen médico la posibilidad de hacérselo en el mismo recinto. Dentro de los pabellones será obligatorio también el uso de mascarillas FFP2.

Más información en ifema.es/fitur

