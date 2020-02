Hacia mares más sostenibles

Entre enero y septiembre de 2019, un total de 448.200 españoles eligieron un crucero para disfrutar de sus vacaciones, según datos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que estima que cerca de 32 millones de personas se animarán a viajar este 2020 por mares y ríos de todo el planeta. La sostenibilidad es el mantra de la temporada. Este año empiezan a funcionar los primeros barcos propulsados con gas natural licuado (GNL), entre ellos el Smeralda —el nuevo buque insignia de Costa Cruceros—, y los primeros cruceros híbridos y eléctricos, con la naviera noruega Hurtigruten a la cabeza. Además de nuevas embarcaciones menos contaminantes, el reciclaje de agua y residuos (un barco con 3.000 personas a bordo puede producir 210.000 litros de aguas residuales a la semana), la eliminación a bordo de plásticos de un solo uso y la incorporación de la energía solar son otras medidas que las navieras están adoptando para reducir la huella de carbono de una industria responsable de unas emisiones que superan a las de todos los automóviles de Europa, según un informe realizado por Transport & Environment (T&E). El proyecto ­4GoodFood de Costa Cruceros, por ejemplo, ya ha logrado reducir en más de un 35% el despilfarro de alimentos a bordo de sus barcos con campañas de concienciación como Taste, Don’t Waste (Saborea, no desperdicies), que fomenta entre el pasaje el consumo responsable en los bufés. Más tendencias: los cruceros de bienestar. Viajes en los que los huéspedes buscan poder disfrutar de clases de yoga, comidas saludables o incluso veganas, masajes y variedad de actividades deportivas. Sin olvidar las travesías que ofrecen una experiencia personalizada a bordo (como cocinar con un chef con estrella Michelin, participar en un curso de fotografía impartido por profesionales o vivir una aventura exclusiva durante una excursión en tierra) y los barcos equipados con lo último en tecnología, cabinas digitalizadas y conexión wifi.

ampliar foto El nuevo crucero polar Roald Amundsen, de Hurtigruten.

Viajes más limpios

Veinticinco nuevos cruceros entrarán en servicio en 2020, lo que representa más de 38.000 nuevas plazas, según el 2020 Cruise Industry News Annual Report. El más pequeño de todos es el Geographer, de Coral Expeditions, construido para llevar a tan solo 120 pasajeros en itinerarios de expedición por Australia, mientras que el barco más grande es el Mardi Gras, de Carnival. Con capacidad para 5.200 viajeros, a partir del próximo mes de noviembre navegará impulsado por gas natural en cruceros de siete noches por el Caribe (desde 616 euros por persona) con salidas desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE UU). El Mardi Gras contará con la primera montaña rusa a bordo de un barco: la Bolt Sea Coster, con 240 metros de recorrido por la cubierta.

ampliar foto Una excursión en kayak en la Antártida. Hurtigruten

A bordo de la nave polar Fram, un legendario velero de madera que hoy se conserva en un museo de Oslo, los exploradores noruegos Fridtjof Nansen y Roald Amundsen navegaron hasta los confines norte y sur del planeta. Hurtigruten está especializada en cruceros de expedición por territorios extremos y ha bautizado con el nombre de ambos aventureros los dos barcos más modernos y verdes de su flota. En abril presentará el MS Fridtjof Nansen, el segundo buque de la compañía con motores híbridos, una combinación de grandes paquetes de baterías, gas natural licuado (GNL) y biogás (LBG) producido a partir de residuos orgánicos. El barco, con capacidad para 500 pasajeros, sigue la estela de su gemelo MS Roald Amundsen. Inaugurado hace unos meses, es el primer crucero con esta tecnología, que reduce más de un 20% el consumo de combustible y permite navegar durante un tiempo en modo silencioso, impulsado solo por energía eléctrica de fuentes limpias. Ambos han sido diseñados para navegar por las aguas más remotas y prístinas de la Tierra. Durante la temporada de primavera y verano, el Nansen realizará varias travesías desde Hamburgo (Alemania) a la costa noruega, antes de dirigirse a Groenlandia e Islandia. Del próximo noviembre a marzo de 2021, durante el verano austral, se unirá al Roald Amundsen para realizar viajes de exploración por la Antártida y los fiordos de la Patagonia (a partir de 8.000 euros por persona).

El MS Roald Amundsen reduce más de un 20% el consumo de combustible y navega un tiempo con energía eléctrica

La naviera noruega se encuentra en pleno proceso de remodelación de su flota y también está reemplazando los motores convencionales de sus barcos por motores híbridos, como los de los MS Trollfjord, MS Finnmarken y MS Midnatsol, que serán rebautizados como MS Maud (en honor al barco del explorador Roald Amundsen), MS Otto Sverdrup (uno de los primeros en cruzar Groenlandia con esquís) y MS ­Eirik Raude (por Eric el Rojo, un famoso navegante vikingo).

ampliar foto El catamarán eléctrico Future of the Fjords, en el fiordo de Nærøy (Noruega). @visitflam.com

Aún más limpio y silencioso es el Future of the Fjords, un catamarán 100% eléctrico de 42 metros de eslora y con capacidad para 400 pasajeros que cubre la ruta entre Gudvangen y Flåm a través del fiordo noruego de Nærøy. No admite coches a bordo, pero sí son bienvenidas las bicicletas.A esta categoría de barcos ecológicos pertenecen también el Celebrity Flora y el Silver Origin de Silversea Cruises. Ambas naves han sido diseñadas específicamente para navegar por las islas Galápagos: están construidas con materiales sostenibles y disponen de tecnología de posicionamiento sin anclas para no dañar el delicado fondo marino, potabilizadores de agua y sistemas de ahorro energético y gestión de residuos.

ampliar foto Una iguana en isla Seymour, en el archipiélago ecuatoriano de las Galápagos. Richard Sidey

En lo alto del palo mayor

Star Clippers sugiere dejar el estrés en tierra y relajarse realizando ejercicios de yoga y meditación en la cubierta del Star Clipper, un elegante velero de cuatro airosos mástiles que esta temporada navegará por las costas de Tailandia y Malasia en viajes de siete noches con escala en lugares como Malaca, Penang, Langkawi o el archipiélago tailandés de Similan. Quienes busquen algo más emocionante podrán trepar, asegurados por un arnés, hasta lo alto del palo mayor o hasta las jarcias donde se apoyan los marineros para izar o largar las velas altas. La aventura cuesta desde unos 1.800 euros por persona.

Con todo incluido

Pullmantur, naviera volcada en el público español, ofrece este año la fórmula todo incluido en todos sus itinerarios.También lanza su primer crucero wellness: una salida especial (del 9 al 16 de mayo) a bordo del buque Sovereign y dentro de la ruta Malta, Sicilia y sabores del sur de Italia. Con embarque en el puerto de Barcelona, la travesía incluye sesiones de yoga y gimnasia impartidas por entrenadores como Xuan Lan y Oriol Ballus y talleres de cocina saludable (desde 786 euros por persona). Por su parte, la italiana Costa Cruceros estrena el Costa Smeralda, diseñado para trasladar a los pasajeros a “una Italia de las sensaciones”. El nuevo barco cuenta con un museo del diseño italiano, un mirador con suelo de cristal a 60 metros de altura y una escalinata en la popa que imita la de la plaza de España en Roma. Hasta el 15 de marzo ofrece el paquete Súper Todo Incluido en sus salidas de verano por el Mediterráneo occidental (desde 799 euros por persona) y el norte de Europa (desde 1.499 euros), con cinco excursiones dentro del precio.

La nueva embarcación de Virgin tiene un centro de entrenamiento al aire libre y clases de spinning

La dama escarlata

El magnate británico sir Richard Branson, creador del grupo Virgin, se ha embarcado en un proyecto de cruceros solo para adultos. Su Scarlet Lady es un barco de estética minimalista con capacidad para 2.770 pasajeros —o sailors (marineros), como Branson prefiere llamarlos— que zarpará el próximo abril en un viaje caribeño con salida de Miami y escalas en La Habana (Cuba), Cancún (México) y Puerto Plata (República Dominicana). El precio de las travesías parte de unos 1.000 euros. Siguiendo el concepto de “lujo rebelde”, la compañía desecha los clichés tradicionales de los cruceros, entre ellos los bufés en las comidas. Sus experiencias incluyen un spa de lujo que por la noche se transforma en animada sala de fiestas; un centro de entrenamiento al aire libre con ring de boxeo, clases de yoga y de spinning; varias discotecas, salones de tatuajes y hasta célebres drag queens oficiando de anfitrionas en cenas y espectáculos. Entre los camarotes hay 78 rockstar suites, decoradas por el estudio de diseño de Tom Dixon y equipadas con guitarras y amplificadores y terrazas al aire libre con su propio bar. El apartado gastronómico está resuelto por más de 20 restaurantes; entre ellos, uno llamado Wake, dedicado a carnes y mariscos, y otro con el sugerente nombre de Razzle Dazzle, inspirado por los patrones geométricos pintados en los buques de guerra de la II Guerra Mundial para camuflar su silueta y despistar a los submarinos. También hay espacios con productos vegetarianos y veganos, además de una cocina experimental en la que los propios viajeros pueden elaborar un plato junto a un chef. El objetivo de Branson: “Aportar emoción a las experiencias de los clientes”.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.