En su decidida opción por ofrecer vinos de alta calidad a precios competitivos, amparados por la marca de garantía de su propio nombre, Carlos Moro sube un escalón más en su línea de vinos de finca con este singular verdejo fermentado en barrica Finca Las Marcas 2016. Y no es que lo tenga fácil en una denominación de origen de soberbios blancos. Entre otras cosas, porque sus cepas de 18 años no han alcanzado la edad en la que este varietal castellano viejo convierte su agreste perfil en un canto de sutileza y elegancia. Mientras llega el momento, hay que procurar que la verdejo no muestre un aroma demasiado expresivo a base de la aportación inesperada de frutas exóticas como el maracuyá, que sitúan al vino siempre en el filo de la banalidad. Lo evita Moro a base de una viticultura respetuosa y exigente —no en balde es ingeniero agrónomo—, una selección cuidadosa de las uvas maduras y equilibradas, y la aplicación de enología poco invasiva. Este diálogo naturaleza-ciencia permite que el vino muestre un paisaje aromático vibrante, donde la fruta carnosa, aunque ligeramente perfumada de notas tropicales, se integra elegantemente en un ámbito oloroso de hierba y flor silvestre, de especias y humo. Para afirmarse en el paladar con frescura y untuosidad.

Carlos Moro Finca Las Marcas 2016 Bodega: Carlos Moro. Camino Garugele, San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Carlos Moro. Camino Garugele, San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) Teléfono: 941 33 40 93

941 33 40 93 Web: bodegacarlosmoro.com

bodegacarlosmoro.com DO: Rueda

Rueda Tipo: blanco crianza, 13,5%

blanco crianza, 13,5% Cepas: verdejo

verdejo Precio: 16 euros

16 euros Puntuación: 9,3