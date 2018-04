‘Apps’ para turistas digitales

Más de la mitad de los viajeros utilizan aplicaciones móviles para preparar sus vacaciones. La tecnología puede ser una gran aliada a la hora de agilizar los viajes con tarjetas de embarque en la pantalla, monederos digitales, buscadores de alojamiento de último momento y programas que traducen o indican la mejor manera de moverse.

Orientarse

Rome2Rio calcula itinerarios entre dos puntos y muestra la mejor forma de viajar entre ellos con el tiempo y el coste estimados. Sidekix diseña los mejores paseos a pie. Con Mapsme se pueden descargar mapas mientras se está conectado a una red wifi y acceder más tarde cuando no se dispone de Internet. Citymapper ofrece información de transporte público en más de 30 países; la app muestra también las bicis públicas libres y, en las ciudades que lo tienen, los Car2Go disponibles.

Elegir bien

¿Cómo saber si un hotel o una playa son como aparecen en el folleto o en la web oficial? Oyster envía a sus profesionales a hoteles de todo el mundo y publica fotografías y críticas independientes. Tripadvisor permite conocer hoteles y restaurantes a través de fotografías tomadas por otros viajeros. En plataformas como Yelp se pueden consultar las opiniones de amigos y desconocidos sobre restaurantes. Y también está Street View, de Google, para hacerse una idea realista de los lugares.

Entenderse

Say Hi traduce simultáneamente conversaciones entre dos idiomas. Funciona con la voz y está disponible para medio centenar de lenguas y dialectos. El intérprete de Google para móviles traduce entre 103 idiomas, además de 38 en modo cámara y 59 sin conexión a Internet. Su programa de reconocimiento de voz permite hablarle y escuchar la traducción. Point it (señálalo) ofrece una colección de fichas con fotos de más de 1.300 objetos que solo tendrá que señalar para que le entiendan.

Volar

App in the Air desglosa en cuatro las etapas de un vuelo (check-in, embarque, despegue y aterrizaje) y estima cuánto tardaremos en cada una. Gate Guru indica desde el tiempo medio de facturación en los mostradores de la terminal en la que se encuentra hasta el restaurante donde sirven los mejores bocadillos o las puertas de embarque. Flightradar permite seguir los vuelos en tiempo real, con información sobre salidas, retrasos o cancelaciones.

Dormir

Si vamos decidiendo nuestra ruta sobre la marcha y no hemos reservado todas las noches de alojamiento, conviene tener a manos las apps que buscan las mejores opciones. Trivago, Hundred Rooms, Holidu y HometoGo comparan precios en millones de hoteles, apartamentos y casas de vacaciones de todo el mundo. Similar a Hoteltonight, con reservas hoteleras para el mismo día, Overnight proporciona alojamiento de última hora en casas particulares al estilo de Airnbn.

Todo previsto

Expensify permite calcular los gastos del viaje, sincronizar las tarjetas y escanear recibos; también incluye conversor de moneda y calculador de kilometraje. En caso de apuro, Alpify envía (sin y con conexión a Internet) al servicio de emergencia (en Europa, 112) un mensaje de SOS con la geoposición del usuario. Y para tener a mano todo lo reservado, Google Trips agrupa las reservas de vuelos, hoteles y eventos y las organiza en carpetas para utilizarla después sin conexión a Internet.