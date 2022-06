Del distrito VIII de París al Mayfair de Londres: un juego de espejos a menos de tres horas de distancia

De la galería de arte Gagosian en la parisina Rue de Ponthieu a la Gagosian de la londinense Grosvenor Hill hay algo menos de tres horas y 45 minutos de distancia, que se quedan en algo menos de dos horas y 45 minutos aprovechando el cambio horario. Y no se tarda mucho más si en vez de ir en tren se va en avión. Lo mismo ocurre con la galería Bartoux de la Rue de Matignon y con su sucursal en la New Bond Street de la capital británica. En otras palabras, el arte, la historia y el glamur del VIII arrondissement (distrito VIII) de la París está a un tiro de piedra del Mayfair de Londres. Un viaje de 72 horas es suficiente para disfrutar de estos dos mundos paralelos.

ampliar foto El Museo Nissim de Camondo, en París, fue la mansión privada de un poderoso banquero de principios del siglo XX. Alamy

El distrito VIII de París

Al norte de este distrito, el del Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la iglesia de La Madeleine, el Museo Nissim de Camondo (63 Rue de Monceau) permite el acceso a la que fuera la mansión privada de un poderoso banquero de principios del siglo XX, Moisés de Camondo. Apasionado coleccionista de muebles del siglo XVIII, su fastuoso hogar se convirtió en un templo de las artes decorativas, que donó tras la muerte de su hijo Nissim. Además de incontables piezas de porcelana, enormes tapices e hipnóticos vestidores, el lugar cuenta con obras del pintor Hubert Robert sobre la trágica historia de esta privilegiada familia. Justo al lado, el Parc Monceau mantiene muy elevadas las dosis de elegancia dieciochesca, gracias a la arquitectura del pabellón de Chartres cercana a su lago y a sus estatuas de mármol, algunas de ellas dedicadas al compositor Chopin y al poeta Guy de Maupassant. La infinidad de especies de árboles y flores inspiraron al pincel de Monet.

Una de las salas del Museo Jacquemart-André (París). Musée Jacquemart-André / Culturespaces

Todavía más impresionante es el Museo Jacquemart-André (158 Boulevard Haussmann). Esta mansión también cuenta con su propia historia familiar: fue el escenario del amor entre la pintora Nélie Jacquemart y un acaudalado coleccionista de arte, Edouard André. En las paredes de los majestuosos salones e instalaciones privadas de este matrimonio colgaron y cuelgan obras de Fragonard, Rembrandt y Van Dyck, entre otros. Sus escaleras y jardines son también absolutas obras maestras.

ampliar foto Jardines del Petit Palais de París. Franck Legros Alamy

La creatividad del barrio parisiense se cuela incluso en el hotel Le Bristol Paris (112 Rue du Faubourg Saint-Honoré), cuyo jardín interior, abierto al público ya que hace las veces de terraza para el restaurante Epicure y el Café Antonia, aloja la obra Out of Sight, Out of Mind (2003), del escultor Tony Cragg. En instancias privadas cuenta con obras del valenciano Manolo Valdés y de Marc Chagall, ya que los dueños del alojamiento, grandes amantes del arte, se encuentran en permanente colaboración con la Opera Gallery, con la que el edificio comparte calle. Bajo el mismo techo de Le Bristol Paris se reúnen varias estrellas Michelin. Epicure, comandado por el chef Eric Frechon, conserva sus tres estrellas desde hace 13 años. Y la braserie del hotel, 114 Faubourg, mantiene su estrella Michelin por décimo año consecutivo. Así que, para celebrarlo, Frechon y su equipo han creado un menú especial de aniversario en el que servirán en los próximos meses una selección de sus cinco platos más relevantes de la última. Entre ellos están los ravioli de langostinos o el sorbete de yogur con pomelo rosa, lo que nos recuerda que el arte a veces también se sirve en platos.

La galería Gagosian se sitúa en el llamado Triángulo de Oro de París, formado por las avenidas de los Campos Elíseos, Montaigne y George V. Más de 350 metros cuadrados del edificio, divididos en dos plantas, están dedicados íntegramente a exposiciones. Al igual que sus galerías hermanas en el resto del mundo, propiedad del estadounidense Larry Gagosian, se centra en arte moderno y contemporáneo. Es vecina de la galería Bartoux (5 Avenue Matignon), que se fija en un arte mucho más actual con obras de artistas vivos como Bruno Catalano y sus características esculturas inacabadas de la serie Los viajeros, o Roman Feral, que convierte en esculturas las piezas de lujosas firmas de moda como Louis Vuitton, Chanel y Cartier.

ampliar foto El lugar de trabajo de Yves Saint Laurent en el museo dedicado al diseñador en la capital francesa. Alamy

El 2022 es el año en el que se celebra el 60º aniversario de la primera colección de moda creada por Yves Saint Laurent. El museo dedicado al diseñador está situado en la frontera suroeste del distrito VIII (5 Avenue Marceau), que albergó durante tres décadas su estudio de trabajo. Allí se mantiene hasta el 18 de septiembre una exposición que recuerda y celebra su creatividad, sus coloridos patrones y lo cercanas que estaban sus creaciones al mundo del arte. El visitante tiene acceso a las fases más íntimas del proceso de trabajo de una colección de moda, desde las polaroids con las que se registraban las pruebas de vestuario con modelos como Tayra Banks hasta el lugar de trabajo personal del modisto francés. Y, ahora que el Grand Palais está cerrado por obras hasta 2024, es un buen momento para recordar que el Petit Palais (Avenue Winston Churchill), de casi 5.000 metros cuadrados de superficie, lleva la palabra pequeño en su nombre solo por la inevitable referencia de su gigantesco vecino de enfrente. Para terminar este recorrido artístico, buenas son las esculturas que habitan el puente de Alejandro III, vía de salida sobre el río Sena, al sur del barrio.

ampliar foto Escultura ‘Love Cherries’, de Art by Lothar, en la galería Bartoux de New Bond Street, en Londres. Waldemar Sikora Alamy

En las londinenses Mayfair y Belgravia

Una vez llegados al barrio de Mayfair de Londres, la galería Bartoux mantiene la misma esencia de su hermana parisina, tanto en decoración de interiores como en selección de artistas. Además, está rodeada de otras muchas sin necesidad de salir de su misma calle. Para otro tipo de compras y bellezas, como son las gastronómicas, se encuentra también al norte del distrito el Mercato Mayfair (North Audley Street). Sostenible, urbano, sibarita… podría ser otro mercado más de moda si no es porque este se encuentra dentro de la iglesia de San Marcos, que tras dos años de remodelación y cinco millones de libras ha vuelto a formar parte de la vida de los londinenses.

ampliar foto El Mercato Mayfair, en la londinense North Audley Street. Nick Harrison Alamy

Y en el barrio, como ocurre en el VIII arrondissement parisiense, también hay una zona verde del siglo XVIII. La paz se encuentra en Grosvenor Square, una plaza de estilo georgiano construida casi al mismo tiempo que este distrito y que en su día atrajo a aristócratas y diplomáticos. En su interior hay un elegante jardín en memoria a los británicos fallecidos en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Cada columna de su pérgola de madera es el tronco de un roble.

La Gagosian del número 20 de Grosvenor Hill cumple en apariencia con los preceptos de enorme cubo blanco que siguen muchas galerías de arte actuales. Pero su estructura interior es mucho más intrincada, lo que le permite ser un espacio multitarea, que aloja oficinas y exposiciones. Es un proyecto del estudio de arquitectura Caruso St John, colaborador habitual del imperio Gagosian. De los mismos arquitectos es su nueva tienda, la primera en Londres, recientemente inaugurada en las célebres y celebradas galerías comerciales Burlington Arcade, justo al lado de una de las grandes instituciones artísticas de la ciudad: la Royal Academy. Además de recopilar y vender los catálogos y carteles de las exposiciones previas, este local de varios pisos también organiza sus propias muestras artísticas (hasta hace poco contaban con una dedicada a Cy Twombly) y ventas exclusivas, como la colección de joyería de Repossi inspirada en el universo de Robert Mapplethorpe.

ampliar foto La obra 'Nothing to See Here' de Titus Kaphar, en una exposición inaugurada el pasado marzo en la Gagosian Grosvenor Hill gallery (Londres). Justin Tallis GETTY IMAGES

Otra sala a seguir la pista es 54 The Gallery, en las calles del Shepherd Market, en torno a una pequeña, incluso diminuta, plaza que congrega boutiques, pubs victorianos y restaurantes internacionales.

Justo en el punto que separa Mayfair y Belgravia se encuentra el afternoon tea del The Lanesborough (Hyde Park Corner), hotel hermano de Le Bristol Paris. Hasta el mes de septiembre, los maestros pasteleros de este majestuoso lugar han diseñado una experiencia inspirada en The Bridgerton, la serie de Netflix que ha sustituido a Downton Abbey como reclamo histórico-cultural británico. Esta cita de temporada cuenta con su propio té y recrea el período de la regencia del Reino Unido, de principios del siglo XIX. La arquitectura y el mobiliario clásicos del amplio comedor del edificio consigue el resto. El gigantesco techo de cristal, sus bajorrelieves, molduras y la porcelana Wedgwood del lugar evocan la grandeza neoclásica de entonces. Y en fin de semana suena piano en directo. Huéspedes y visitantes también se encuentran en The Library Bar, uno de los templos del cóctel en la capital, y también en el completo spa con gimnasio, saunas, masajes y tratamientos de sales minerales. Cruzar la puerta de The Lanesborough supone, literalmente, viajar a otro mundo.

ampliar foto Estatua de Beau Brummell en las galerías comerciales Burlington Arcade de Londres. Vindice Alamy

Y en la diplomática Belgravia abrió durante la pandemia una de esas rarezas multiculturales. El elegantísimo centro comercial Pantechnicon (19 Motcomb Street) combina en sus tiendas, restaurantes y cafeterías la esencia japonesa y la escandinava en un edificio cuya fachada recuerda a las Grecia y Roma clásicas. Mientras que el subsuelo del edificio se entrega a los sabores nipones en el restaurante Sachi y en la planta baja puede descubrirse el concepto nipón de barista en el Café Kitsuné, la azotea y sus vistas del prestigioso barrio se las lleva Eldr con la gastronomía nórdica como protagonista y un completo menú de cinco platos cada jueves y sábado. En las tiendas Edit y Studio seleccionan productos de marcas de ambas regiones. Puede encontrarse ropa, productos de belleza, decoración y hasta chubasqueros para perros que han pasado por el filtro chic de sus responsables. El concepto experiencia única se lleva a la máxima expresión en Sakaya, un microbar de tan solo cuatro asientos con una selección del mejor sake y whisky japonés. Durante este verano, el mixólogo Gento Torigata ofrecerá sesiones cocteleras personalizadas.

ampliar foto Eccleston Yards, una zona de restaurantes, cafés y tiendas de moda cerca de la estación Victoria. Simon Turner Alamy

No muy lejos, junto a Victoria Station, el patio interior de Eccleston Yards (21 Eccleston Place) se convierte en un mercado de domingo con terrazas al aire libre y puestos procedentes de los locales gastronómicos (Biscuiteers Belgravia, Wild By Tart) y boutiques que ocupan habitualmente el lugar.

En definitiva, estos dos barrios europeos aseguran experiencias gemelas.

