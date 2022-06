13 consejos para acampar y 13 elementos imprescindibles para hacerlo bien

Hay pocas actividades al aire libre tan placenteras y relajantes como acampar en plena naturaleza. Pasar varios días sumergido en un prístino bosque y dormir bajo las estrellas le mantiene a uno en forma, suprime el estrés, equilibra la salud mental y los desajustes emocionales, reconecta a las personas con la naturaleza, una necesidad comprobada, y, sobre todo, desconecta del móvil. Además, acampar es barato. Si este verano quiere darse un baño vivificante de naturaleza, aquí proponemos 13 consejos para que la experiencia sea la mejor posible y 13 elementos que mejoran cualquier acampada.

Documéntese sobre el sitio de acampada con antelación. Es importante conocer el destino antes de ponerse en ruta: la climatología, la vida salvaje que alberga, los servicios de los que dispone, cuán cerca podrá dejar su vehículo del punto de acampada y las regulaciones y restricciones que gestionan la actividad. Por ejemplo, en los parques nacionales de España no se permite acampar, excepto en alta montaña, pero sí el vivac (pernoctar en saco de dormir); aunque con restricciones según qué parques.

No cargue con exceso de equipación. Si es novel en esto de disfrutar de acampar lo mejor es no liarse con la intendencia. Planee primero un viaje de una o dos noches y lleve lo imprescindible. Utilice bolsas grandes para distribuir la equipación según usos: comida en una, acampada en otra, senderismo en otra, etcétera.

Llévese algo de ropa de abrigo. Da igual si va a acampar en el Sáhara. Lléve siempre un forro polar y un cortavientos, independientemente del pronóstico del tiempo. Probablemente no lo utilizará casi nunca, pero cuando lo tenga que hacer, la alegría de disponer de esa protección le compensará la carga.

Adquiera el calzado adecuado. Si va a la montaña utilice el calzado correcto que le proporcionará protección, estabilidad y el agarre necesario para deambular por la naturaleza. Las zapatillas deportivas no valen y le pueden meter en un problema.

Cargue todos los instrumentos en casa. Lleve lámparas, GPS, móviles y otros dispositivos electrónicos cargados y asegúrese de incluir una batería portátil para recargar en el campamento.

Uun grupo de campistas junto a la tienda de campaña Airseconds 4.1 de Decathlon.

Elija una tienda lo suficientemente grande. Por lo general, las fabricantes marcan sus tiendas para una, dos o cuatro personas. Pero en realidad lo más normal es que en una tienda para cuatro quepan bien solo dos o tres que se lleven bien. Cuatro ya van a dormir muy justos y no van a poder meter sus mochilas dentro.

Llegue de día a la zona de acampada. Es importante llegar al destino con luz y suficiente tiempo para plantar la tienda y explorar los alrededores. De noche, incluso con lámparas, es casi imposible hacerse una idea del terreno, sobre todo si es desconocido.

Arme la tienda en un sitio plano. Cuando llegue elija la zona más plana, límpiela de raíces y piedras y plante allí la tienda. Si no es posible encontrar un suelo equilibrado, lo mejor es montarla de modo perpendicular a una pendiente.

Duerma al aire libre. Si el tiempo lo permite, extienda su saco bajo las estrellas y duerma al raso. No tendrá mejor experiencia en la naturaleza. Llévese una almohada de verdad para que la experiencia sea suprema.

No se olvide del repelente de insectos. Uno de los peligros de la naturaleza son los insectos. Sobre todo las garrapatas, que pueden transmitir enfermedades graves. Lo mejor es incorporar un repelente en su botiquín y administrarlo en tobillos y muñecas.

Conozca la vida salvaje de la zona. Sepa qué fauna habita en su destino de acampada. Saber si es zona de osos, lobos o jabalíes, cómo comportarse si uno se cruza con ellos, o mantener la comida guardada para que no desprenda olores, le evitará encuentros no deseados.

Cocine siempre de día. Con la noche la naturaleza se convierte en una especie de océano donde las cosas desaparecen sumergidas en la oscuridad. Cocine siempre de día y tenga todo recogido antes de que llegue la noche. Asegúrese de que el fuego esté perfectamente apagado antes de irse a dormir.

Lleve bolsas de basura. Compruebe que todos sus desperdicios acaban en una bolsa de basura, incluida las toallitas utilizadas cuando vaya al baño (por cierto, es buena idea excavar un agujero para tal fin). Puede parecer que un simple papel no representa mucho pero, por poner un ejemplo, en una sola mañana de limpieza de una ladera del Mont Blanc en los Alpes se retiraron 1,5 toneladas de basura.

13 elementos imprescindibles en su equipación de ‘camping’

Los altavoces outdoor Soundlink Flex de Bose.

Altavoces outdoor Soundlink Flex de Bose. Nada mejor que acampar después de una jornada por la montaña y relajarse escuchando música sentado junto al fuego mientras cae la noche. Los altavoces Soundlink Flex (169 euros) están construidos para resistir al polvo, a la luz ultravioleta, a la corrosión y al agua y flotan para que no se pierdan. Se pueden llevar también durante la marcha porque gracias a su tecnología PositionIQ proporcionan un sonido nítido, sin distorsiones y, además, pueden conectarse con otro altavoz para escuchar música en modo estéreo.

Tienda de campaña Airseconds 4.1 de Decathlon. Una joyita de poco peso (14 kilos) y fácil montaje, con una simple bomba de aire. Está construida con tecnología Black que impide el paso de la luz, y tejido Fresh que mantiene la tienda fresca incluso a pleno sol. Aguanta chaparrones de columna de agua de 2.000 milímetros y para proteger el medio ambiente no incorpora colorantes, por eso es blanca. El habitáculo aventurero fantástico para tres personas (349,99 euros).

La parilla Grill Original de Knister.

Parilla Grill Original de Knister. Parrilla modulable para 2 o 6 comensales y que ocupa poquísimo espacio. Dispone de dos niveles para cocinar, con una superficie de un folio A3. Se enfría en cinco minutos y el exterior permanece limpio, por lo que se puede utilizar como cubo para llevarse la basura de vuelta. Cuando no se cocina se puede usar como fuego de campamento, emite 20 veces menos de CO2 que las parrillas convencionales y se puede limpiar en el lavavajillas. No en balde ha recibido el Green Product Award 2021 (129 euros).

Linterna Moji R+ de Black Diamond. Es algo más grande que una pelota de golf y proporciona una luz de 200 lúmenes. Una lámpara-linterna que se puede usar de forma personal, colgar en la tienda con sus ganchos incorporados o adherir a la camper con los cuatro imanes de su base. Además, se puede elegir el color de la luz para dar ambiente en el campamento o para no molestar en mitad de la noche. Y su calificación IPX4 garantiza resistencia a las inclemencias del clima (40 euros).

El saco de dormir Lynx Eco de la marca The North Face.

Saco de dormir Lynx Eco de The North Face. Una pieza fundamental para descansar en mitad de la montaña. Muy ligero, este saco ocupa muy poco espacio debido a su diseño y a las cámaras térmicas con las que está construido. Uno de los más confortables del mercado, incorpora capucha por si refresca (aguanta hasta los 2 ºC) y dispone de trabillas elásticas que se pueden enganchar a la esterilla para no acabar fuera del aislante. Y si cae un pequeño chaparrón, el saco es hidrófugo (160 euros).

Multiherramienta Swiss Tool MXBS de Victorinox. A la montaña hay que ir siempre con una multiherramienta o una navaja por la cantidad de problemas que puede solucionar. Este modelo de la célebre marca suiza que provee al Ejército helvético está fabricado en acero inoxidable y dispone de 26 prestaciones, 22 herramientas bloqueables, que sacarán al aventurero de casi cualquier apuro (189 euros).

Forro polar Maxtrail II de la marca Columbia.

Forro polar Maxtrail II de Columbia. Una de las primeras cosas que aprende todo aventurero es que no importa el destino, siempre hay que llevarse un jersey. El forro Maxtrail II (89,99 euros) está confeccionado con poliéster reciclado e incorpora una tecnología que expulsa el exceso de humedad para mantener el cuerpo caliente, seco y confortable. Prenda perfecta por si bajan las temperaturas o para pasar la noche alrededor del fuego de campamento.

Hamaca Lightest Hammock de Tickettothemoon. El mejor invento para echarse una siesta en el campamento o dormir al raso sin estar en contacto con el suelo húmedo ni al alcance de los bichitos que reptan por la noche en el bosque. Probablemente la hamaca más pequeña del mercado, pues cabe en un bolsillo y pesa 228 gramos. Está construida con seda de paracaídas ultraresistente, muy confortable y segura (79,95 euros).

El botiquín de senderismo Vaude.

Botiquín de senderismo Vaude. Especialmente diseñado para senderistas y ciclistas, este botiquín incluye todo lo necesario para las pequeñas lesiones que pueden ocurrir en las excursiones al aire libre. Compresas para quemaduras, ampollas de yeso para dedos heridos o puntos americanos para cortes. Incluye además instrucciones de uso, protocolo en caso de accidentes y espacio para los medicamentos propios del campista (37 euros).

Botellín TKWIDE de Klean Kanteen.

Botellín TKWIDE de Klean Kanteen. Construido en acero inoxidable incorpora la tecnología Vacuum Insulated, el sistema de rosca interna TK Clourse y el doble aislamiento Climate Lock, lo que mantiene el líquido caliente durante 38 horas y 135 horas el frío (en recipientes de 1.900 mililitros). Perfecto para tomar el café de la mañana en el campamento o llevar agua fría a la ruta por la montaña (64,65 euros).

El dispositivo contra las picaduras Heat it.

Dispositivo contra las picaduras Heat it. Premiado en la feria de deportes outdoor Ispo, este pequeño dispositivo, del tamaño de una llave, alivia las picaduras de mosquitos, avispas y tábanos mediante la hipertermia local. Su uso es sencillo: se conecta al móvil, se controla con su aplicación y se aplica unos segundos sobre la zona afectada. Se puede usar con niños y con adultos (29,95 euros).

El comunicador inReach Mini 2 de Garmin.

Comunicador inReach Mini 2 de Garmin. La seguridad es prioritaria en cualquier aventura, sobre todo si se planea acampar en un sitio aislado. El inReach Mini ha conseguido ser la clave en 8.000 rescates. El nuevo modelo incorpora la función de navegación TracBack, que lleva al usuario perdido a su camino inicial, botón SOS que envía mensaje de petición de auxilio al centro de emergencia y posibilidad de enviar SMS. Tiene conexión por satélite en zonas sin cobertura y su batería dura hasta 30 días (399,99 euros).

Camiseta The Blackcomb Light de Odlo. Una buena capa base es fundamental para tener confort térmico y una buena regulación de la transpiración, sobre todo en entornos donde las condiciones pueden cambiar. Esta camiseta está confeccionada con tecnología Ceramic Cool, que mantiene la piel a tres grados menos que la ambiental, y Zeroscent, que impide el crecimiento bacteriano y por lo tanto los olores (60 euros).

Mochila M100 18 L de Millet.

Mochila M100 18 L de Millet. No siempre se va a poder acampar justo al lado del vehículo. La mochila M100 es perfecta para caminatas de un día por su ligereza. Dispone de un gran espacio frontal, bolsillo de hidratación, correas ergonómicas para hombros y cincha ajustable del pecho. Está construida, además, con tejidos muy resistentes y es impermeable. Es la mochila icono lanzada por la marca francesa por su centenario (69,99 euros).

Para saber más Van Life, guía para viajar por libre (geoPlaneta). Esta pequeña joya tiene un sin fin de consejos para vivir y disfrutar de una camper tanto en viaje como en acampada. El gran peligro son los reportajes que incluye sobre nómadas campers reales, completamente inspiradores y que provocan la tentación de hacerse con una furgoneta y vivir la aventura. Y si esto cristaliza, el libro sugiere grandes rutas alrededor del mundo, desde Nueva Zelanda hasta la Costa Oeste de Estados Unidos.

Rutas de autocaravanas por España (Anaya Touring). Si prefiere vehículos más grandes para acampar y viajar, y destinos más cercanos, esta guía incluye todos los consejos prácticos para echarse a la carretera con una autocaravana y las 21 mejores rutas de España, de la Costa Brava a los pueblos blancos de Cádiz.

