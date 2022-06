14

Haití

Este país no es un destino turístico muy popular, pero en los años cincuenta del siglo pasado Puerto Príncipe compartía con La Habana su fama como destino de ricos y famosos, y sus clubs de jazz y casinos eran la escapada predilecta de la élite de Hollywood. Sus playas con palmeras no tienen nada que envidiar a destinos cercanos, pero tumbarse en la arena no suele ser el objetivo principal del viajero que llega hasta aquí, que aprecia más su historia y cultura, más próxima a las raíces africanas que otras naciones del Caribe, y que se ve reflejado en su popular arte naíf. No es fácil viajar por Haití (de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España lo desaconseja “encarecidamente”), pero en el sur, sobre todo en Port Salut, hay bellos tramos de arena blanca bordeada de palmeras y aguas cálidas. En la playa se sirven pescados a la parrilla y ron y el viajero puede disfrutar de la playa en solitario.