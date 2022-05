¿Qué países exigen un seguro de viaje a los turistas?

La pandemia ha provocado un aumento del número de países que exigen a sus visitantes haber contratado previamente un seguro de viaje para entrar en su territorio. “Nos encontramos con que muchos piden que la aseguradora certifique en una o dos hojas, y en inglés, que, efectivamente, el viajero ha contratado una póliza con ella, y que esta cubre, específicamente, cualquier eventualidad relacionada con la covid 19”, observa Carlos Nadal, director de Negocio Asegurador de la especialista en asistencia integral Iris Global. Repasamos con su ayuda la situación en todo el mundo, algo para tener en cuenta de cara a la temporada estival. Antes de entrar en materia, hay que saber que se puede encontrar información actualizada sobre los requisitos de entrada a todos los países en la web del Ministerio de Exteriores español.

Sin seguro no entras

Desde el 1 de mayo de 2010, para entrar como visitante en Cuba es requisito indispensable tener un seguro; los servicios médicos de la isla son gratis para sus ciudadanos, pero no para los extranjeros, y, aunque tienen una calidad “aceptable”, según la web del Ministerio de Exteriores español, los precios no son baratos. Este requisito también lo pide Jordania. En países como Camboya los no vacunados con la pauta completa están obligados a sacarse un seguro covid.

En Malasia, Israel o Mauricio solo se puede entrar con un seguro de salud con cobertura en caso de coronavirus. Las exigencias son parecidas en Argentina y en Bolivia, donde Iris Global se remite a fuentes oficiales para insistir en la importancia del seguro de viaje si se tienen previstas actividades de alta montaña. “Las autoridades médicas no intervienen si no tienen garantía de pago”, comenta Carlos Nadal.

“Hay países que, además del seguro médico, exigen que este tenga un capital mínimo; es una variable fundamental”, precisa este experto. En Sri Lanka todos los viajeros internacionales deben contratarlo con una cobertura de por lo menos 50.000 dólares (unos 46.600 euros al cambio actual), incluidos gastos de hospitalización por coronavirus; es obligatorio que además cubra 14 días adicionales a la duración total prevista del viaje. En Singapur deben contar con coberturas específicas covid de hasta 30.000 dólares (unos 28.000 euros), en previsión de una posible hospitalización. Tailandia solicita seguro médico con una póliza mínima por valor de 20.000 dólares (18.600 euros); ha de estar contratada en inglés y cubrir la totalidad del viaje, además de mencionar, específicamente, que incluye gastos por covid.

No obligatorio, pero sí recomendable

Dentro de Europa existen países donde conviene especialmente obtener un seguro de viaje, según las embajadas españolas respectivas. En caso de ser positivo o estar en contacto directo con positivos de coronavirus, en Turquía “se inician procesos de cuarentena que van de 7 a 14 días y que deben ser pagadas por el afectado”, informan. En Albania es importante, sobre todo, si se van a realizar deportes alpinos. Y es mejor ir con seguro médico y de viaje si se enfila rumbo al Reino Unido, que ya no es miembro de la UE. En Suecia, sin convenio con España para ofrecer asistencia sanitaria recíproca a sus ciudadanos, quienes posean la Tarjeta Sanitaria Europea (gratuita) deberán pagar por tratamientos imprescindibles, aunque se beneficiarán de una tarifa reducida. “El coste medio de una simple consulta es de 240 euros”, recuerdan desde Iris Global.

Costa Rica eliminó el pasado 1 de abril la obligación de entrar con seguro médico con coberturas covid, pero las autoridades del país mantienen la recomendación de hacérselo, puesto que los costes sanitarios y hospitalarios privados son muy caros, y no hay convenido con la Seguridad Social española. Algo parecido ocurre en Canadá, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Colombia, México o Brasil, entre otros.

“El español tiene una cultura aseguradora inferior a la del anglosajón”, precisa Nadal, que cree que, si bien es cierto que en muchas ramas del seguro ya se le está acercando, concretamente en los viajes anda aún lejos. O andaba antes de la pandemia. “Ahora hay una mayor percepción de la necesidad de viajar asegurados. La gran pregunta es cuánto va a durar esta tendencia. Me imagino que irá bajando con el tiempo, pero que algo quedará”, opina.

Cuando lo mejor es repatriar

Una asistencia hospitalaria básica o directamente deficiente y unos costes sanitarios exorbitados son las dos razones por las que el Ministerio de Exteriores español aconseja a los viajeros ir provistos de un seguro médico que incluya la evacuación a España, en caso de necesidad, cuando se visitan territorios como Belice, Togo, Ghana, Mauritania o Vietnam.

La misma recomendación aplica a Argelia, donde Exteriores anima a ampliar el seguro (que es obligatorio) con más coberturas médicas, entre otras la repatriación en avión medicalizado. Y a Jamaica, donde los carísimos servicios médicos se tienen que pagar en metálico y de forma inmediata. En China hay que abonar por adelantado la asistencia sanitaria, que tampoco suele ser precisamente económica. En Marruecos, la repatriación puede resultar muy costosa a pesar de la cercanía geográfica.

“Si el destino es la República Dominicana, la página web oficial del país hace especial hincapié en la repatriación: la asistencia pública es poco efectiva y la privada puede resultar cara”, refiere la aseguradora, que pone énfasis en que la póliza incluya evacuación medicalizada a Europa cuando el destino sea Cabo Verde, “pues en algunos casos el traslado se produce a países africanos cercanos”.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.