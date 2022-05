Cómo dormir una noche en el Moulin Rouge de París

Dicen quienes lo han visto que Féerie, el suntuoso espectáculo de revista que lleva 23 años en cartel en el Moulin Rouge, el icónico cabaré de París que inmortalizó Toulouse-Lautrec y donde actuaron Ella Fitzgerald, Liza Minnelli, Frank Sinatra, Maurice Chevalier o Édith Piaf, entre otros, es una experiencia inolvidable. La producción mezcla glamour y kitsch, referencias al mundo del circo y las películas de piratas y un sutil erotismo burlesque —incluido un striptease en un acuario gigante— a cargo de más de 60 bailarines masculinos y femeninos, procedentes de todo el mundo, que lucen nada menos que 1.000 trajes con espectaculares tocados de plumas y lentejuelas.

ampliar foto Exterior del Moulin Rouge, en el barrio parisiense de Montmartre. D. A. H.

El show, repartido en cuatro actos, concluye con una revisión de la historia del cabaré desde 1900, en la que, por supuesto, no falta el mítico french can can al ritmo de la frenética música de Offenbach y con una duración exacta de ocho minutos. Ni uno más ni uno menos.

ampliar foto 'French can can', la frenética danza con música de Offenbach que inmortalizó Toulouse-Lautrec. Philippe Wojazer - Moulin Rouge

El próximo mes de octubre hará 133 años que el Moulin Rouge abrió sus puertas. Con esta excusa, en colaboración con la plataforma de alojamientos Airbnb, permitirá alojarse en una “habitación secreta” instalada en el interior del icónico molino de viento de color rojo, que nunca antes había sido abierto al público.

ampliar foto Escenario y patio de butacas en miniatura sobre un mueble de tocador. D. A. H.

El peculiar dormitorio contará con un tocador de vedette inspirado en la belle époque y decorado con objetos de estilo art nouveau; un escenario y patio de butacas de cartón en miniatura; un vestidor con disfraces vintage, perfumes y "cartas de admiradores", y una terraza privada en la azotea. En la recreación de los detalles decorativos y estilísticos ha participado el historiador Jean-Claude Yon, especializado en la Francia de finales del siglo XIX.

ampliar foto En la decoración del dormitorio se han cuidado todos los detalles con la ayuda de un historiador francés. D. A. H.

Claudine Van Den Bergh, bailarina principal del Moulin Rouge, se convertirá en la anfitriona de este hotel que estará abierto solo para dos huéspedes por noche, y disponible solo durante tres días: el 13, 20 y 27 de junio.

ampliar foto Terraza privada en la azotea del Moulin Rouge. D. A. H.

Las plazas (1 euro la noche) se asignarán por riguroso orden de reserva. Las reservas se abren el próximo martes 17 de mayo, a partir de las 19.00. Además de asientos de primera fila al espectáculo, la estancia incluye una visita privada tras las bambalinas del Moulin Rouge con sesión de fotos con los artistas, un aperitivo en la terraza de la azotea, una cena de tres platos elaborada por el chef residente Arnaud Demerville y, por la mañana, el clásico petit déjeuner parisino.

