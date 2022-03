5

En el gran universo de Yayoi Kusama en Tel Aviv

Yayoi Kusama ha convertido los lunares en su seña de identidad. La artista viva más importante de Japón (tiene 92 años) protagoniza la nueva exposición del Tel Aviv Museum of Art. 'Yayoi Kusama: A Retrospective' , la primera gran exhibición que se le dedica en Israel, comienza con dos dibujos de cuando tenía 5 y 9 años, y en los que ya utilizaba puntos, y reúne hasta 250 trabajos que ha realizado a lo largo de ocho décadas. Sus salas de espejos e instalaciones a gran escala por supuesto tienen su lugar en la muestra, para la que Kusama ha creado dos nuevas obras que se visitan al final, entre ellas 'A Bouquet of Love I Saw in the Universe' (en la imagen). Trabajos de aires psicodélicos, muchos inspirados en las alucinaciones que sufrió de niña, que se expondrán en el museo de la ciudad costera hasta el 23 abril.