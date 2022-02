10

La artista saudí Shadia Alem, instalada actualmente en París, también se ha inspirado en el entorno para crear, empleando a gran escala el arte japonés del origami, la pieza ‘I Have Seen Thousands of Stars and One Fell in AlUla’ (he visto miles de estrellas y una de ellas cayó en AlUla). Eso sí, en su caso ha mirado hacia los cielos estrellados que se pueden observar en un lugar que fue una encrucijada vital a lo largo de las famosas rutas de comercio de incienso, que iban desde el sur de Arabia hasta Egipto, el Mediterráneo y más allá.