Un lago de postal: Zeller See

Los chalés de colores del turístico pueblo de Zell am See rodean la acuática pletina azul del Zeller See, lago envuelto por los picos nevados de Hohe Tauern. Más de un millón de variopintos visitantes buscan aquí cada año el sueño austriaco. Se puede nadar o practicar windsurf, montar en bici por su orilla arbolada y caminar en las montañas cercanas. Una de las atracciones imprescindibles es el glaciar Kitzsteinhorn , sobre el que se puede esquiar todo el año. Un teleférico sube hasta la estación de Gipfelwelt 3000 (en la foto), con miradores de soberbias panorámicas hacia el parque nacional de Hohe Tauern y el inconfundible perfil del Grossglockner.