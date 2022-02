7

La jaula para pájaros (Italia)

Cuenta Robroek: “A veces descubro un edificio abandonado especialmente mágico. Esta preciosa casa de campo en el norte de Italia es uno de ellos. A primera vista, parecería estar en reformas. Pero a juzgar por su interior en mal estado, cubierto por una gruesa capa de polvo, la realidad es muy diferente. Esta casa vacía situada sobre una colina tiene unas vistas panorámicas incomparables, con muy pocos edificios a la vista. Toda su magia reside en una jaula para pájaros que cuelga de un cable sujeto al techo. La escena fue tan emotiva que se me puso la piel de gallina. Me he inspirado en ella para sacar numerosas fotografías”.