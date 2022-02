6

Una lengua de frío y hielo

El tercer puesto en el podio a la mejor serie fotográfica ha sido para el italiano Andrea Zappia , un entusiasta de los paisajes y la naturaleza. "Siempre me ha encantado caminar por la montaña y por el mar, y el hecho de poder inmortalizar estos lugares en determinados momentos del día es algo maravilloso. Inicialmente me inspiré en los fotógrafos que más admiraba, pero con el tiempo he ido adquiriendo diversas técnicas para darle una impronta personal a mis trabajos", explica en su página web. Su esfuerzo por diferenciarse del resto le ha convertido en un especialista de la fotografía panorámica y nocturna, "un mundo antes desconocido para mí; me parecía imposible poder fotografiar en condiciones de poca luz". Esta bella estampa alpina es un buen ejemplo de su talento.