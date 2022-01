Trece nuevos museos para una escapada con mucho arte en 2022

ampliar foto Una de las salas del museo H.C. Andersens hus, en la localidad danesa de Odense. LAERKE BECK JOHANSEN

Odense (Dinamarca)

Inaugurado el pasado 30 de junio en Odense, la ciudad natal de Hans Christian Andersen en la isla de Fionia (Dinamarca), dedica sus 5.600 metros cuadrados a la vida y obra del autor. Proyectado por el arquitecto Kengo Kuma (cuya firma está detrás del nuevo estadio olímpico de Tokio) en colaboración con 12 artistas internacionales, invita a vivir una experiencia sensorial del universo onírico creado por Andersen a través de sus salas con instalaciones inmersivas, primeras ediciones de sus libros y objetos personales. Además, se puede escuchar a algunos de sus personajes más ilustres, como la Sirenita y el Patito Feo. “Es un mundo de cuentos, puede pasar cualquier cosa, y nada es lo que parece”, asegura el director creativo del museo, Henrik Lübker.

ampliar foto Una de las salas del nuevo museo de Munch, en Oslo. Einar Aslaksen

Oslo (Noruega)

Ubicado en Oslo, ha sido una de las últimas grandes noticias museísticas de 2021. Inaugurado el pasado 22 de octubre después de iniciarse al proyecto hace 13 años, el nuevo hogar de Edvard Munch, el artista más importante de Noruega, multiplica por cinco el tamaño del museo anterior en la ciudad y alberga una colección con unas 26.700 pinturas, acuarelas, dibujos y fotografías del artista. Una visita que no solo merece la pena por su interior (donde además espera un mirador y un restaurante en el piso 13), sino también por el exterior. El edificio del arquitecto español Juan Herreros ha cambiado la fisonomía de la zona portuaria de la capital noruega junto con la Ópera y la Biblioteca Deichman.

ampliar foto Exterior del GES-2 (Moscú), una antigua planta de energía remodelada por Renzo Piano. YURI PAMIN

Moscú (Rusia)

Renzo Piano, premio Pritzker de arquitectura 1998, ha transformado una antigua planta de energía de 1907 en desuso en el centro de Moscú en el museo GES-2 House of Culture. GES-2 aspira a volver a imaginar las "casas de cultura" tradicionales rusas, centros recreativos que surgieron por primera vez a finales del siglo XIX y que siguen siendo populares. Estos espacios se propusieron animar a las personas a comprometerse con las artes y participar activamente en la cultura. Y este lugar tiene como objetivo hacer lo mismo, invitando a exponer a artistas de una amplia variedad de disciplinas: coreografía, música, teatro, cine, diseño y artes visuales. Para ello, incluye cine, auditorio, librería, tienda, café, restaurante, área de juegos infantil, una residencia para artistas y, por supuesto, salas de exposición. Abierto el pasado 4 de diciembre, inaugura su espacio con la exposición Santa Bárbara (hasta el 13 de marzo de 2022), sobre la primera y popular telenovela occidental que se emitió en la televisión rusa entre 1992 y 2002, que según muchos dicen tuvo un impacto significativo en la configuración de la vida post-soviética.

ampliar foto Sala de la Bourse de Commerce - Pinault Collection, en París. BERTRAND RINDOFF getty images

París (Francia)

“Un museo consagrado al arte contemporáneo”, se presenta Bourse de Commerce - Pinault Collection en su página web. Abierto en mayo de 2021 en el centro de la capital francesa, a tan solo un corto paseo del Louvre, es el nuevo proyecto cultural de François Pinault, mecenas y dueño del conglomerado de firmas de lujo Kering. Aquí muestra su colección privada, que lleva creando desde los años sesenta del pasado siglo, bajo una imponente cúpula de cristal de la Antigua Cámara de Comercio, un edificio que data de la Exposición Universal de 1889 y que ha sido transformado por el arquitecto japonés Tadao Ando. En total, unos 6.800 metros cuadrados expositivos con unas 200 obras de 32 artistas (de una colección de unas 10.000), además de un auditorio y un teatro en el que se podrá ver lo último en videoinstalaciones y performances.

ampliar foto Una de las obras que se exponen en LUMA Arles Foundation. Patrick Aventurier getty images

Arlés (Francia)

La localidad francesa de Arlés es el nuevo enclave para el arte y las ideas de Francia. La fundación LUMA inauguró el pasado mes de junio en la ciudad del sur del país un “un campus creativo interdisciplinario donde, a través de exposiciones, conferencias, presentaciones en vivo, arquitectura y diseño, pensadores, artistas, investigadores y científicos cuestionan las relaciones entre arte, cultura, medio ambiente, educación e investigación”. Su principal reclamo es un espectacular, y reflectante, edificio del arquitecto canadiense Frank Gehry. La Torre, de 56 metros de altura y recubierta de aluminio, alberga piezas reunidas alrededor del mundo por la mecenas y coleccionista suiza Maja Hoffmann así como archivos de fotografías de Annie Leibovitz y Diane Arbus. El proyecto del artífice del Guggenheim de Bilbao ha cambiado el paisaje de la antigua ciudad romana que inspiraría siglos después a artistas como Van Gogh o Picasso. La entrada es gratuita (hay que reservar online) y quieren ser atractivos para todos, de ahí que incluya un tobogán de Carsten Höller o una pista fosforescente para monopatines que el artista coreano Koo Jeong-A ha diseñado para la terraza de La Torre de Gehry. Un nuevo polo cultural ubicado en una antigua estación del Parc des Ateliers, en concreto en los antiguos talleres de reparación de la compañía ferroviaria francesa SNCF, ahora rodeados por un parque de 10 hectáreas diseñado por el paisajista belga Bas Smets.

ampliar foto El Space Arena, con capacidad para 650 personas, albergará torneos, conciertos y charlas 'tech'. space

Estocolmo (Suecia)

Desde finales de noviembre, en el centro de Estocolmo (Suecia) hay un nuevo espacio en el que la cultura digital es la protagonista. En sus siete plantas, Space combina videojuegos, música y creación de contenido en formato podcast, vídeo o musical. También es un espacio dedicado a los gamers, pues tiene 400 puestos para jugar a la mayoría de los videojuegos que existen en el mercado. Además, se puede ver la exposición Avicci Experience: un tributo inmersivo en honor del DJ Tim Avicii Bergling, fallecido en abril de 2018, en el que también se puede escuchar música inédita.

ampliar foto Sala de exposición del Depot Boijmans Van Beuningen, en Róterdam (Países Bajos). OSSIP VAN DUIVENBODE

Róterdam (Países Bajos)

La mayoría de los museos del mundo no tienen espacio suficiente para mostrar toda su colección. Algo que ya no le pasa al Boijmans Van Beuningen de Róterdam. El pasado noviembre se inauguró el Depot Boijmans Van Beuningen, una especie de depósito para las 151.000 obras que componen los extensos fondos de este museo con más de 172 años y que atesora joyas firmadas por artistas como El Bosco, Rembrandt o Kandinsky. Un almacén, eso sí, que acepta visitas que pueden admirar todo su contenido. El edificio, firmado por el estudio MVRDV y ubicado junto al museo principal (que solo tiene espacio para mostrar un 8% de sus fondos), está recubierto con más de 1.664 paneles de vidrio que reflejan el entorno y consta de seis plantas con sus 14 espacios de almacenaje en cinco zonas que no están organizadas por movimientos artísticos, sino por las exigencias de la temperatura de conservación. El curioso visitante, además, también puede ser testigo de los procesos de conservación y, si se contrata la visita guiada, adentrarse en el depósito del depósito.

ampliar foto De izquierda a derecha, calavera creada por Jack Skellington para el filme 'Pesadilla antes de Navidad'; guion de 'Matar un ruiseñor' con notas de Gregory Peck, y animatronic de 'Tiburón' donado por Spielberg al Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles. JOSHUA WHITE - ACADEMY MUSEUM FOUNDATION / GENARO MOLINA (GETTY)

Los Ángeles (Estados Unidos)

Tiburón, Terminator, los zapatos rojos de Dorothy, E.T., la cabeza de Alien, un Oscar… Unos 8.000 objetos (memorabilia, vestuario, maquillaje, premios, aparatos tecnológicos, miles de fotografías y de horas de metraje…) de las producciones cinematográficas más célebres conviven desde el pasado septiembre en el Museo de la Academia, en Los Ángeles. Un viaje a la historia del cine cuyas primeras exposiciones han estado desarrolladas por la visión de los directores Spike Lee y Pedro Almodóvar y que, además, albergará muestras temporales. Ubicada en unos antiguos almacenes en el edificio Saban Building, el arquitecto italiano Renzo Piano se hizo cargo de su rediseño en 2015, para el que conservó la fachada de estilo modernista de finales de los años treinta. Por supuesto, además de los espacios dedicados a exposición también alberga dos salas de cine, con 1.000 y 288 butacas, para estrenos y proyecciones.

ampliar foto 'Skyline de Hong Kong con el nuevo espacio M+. VIRGILE SIMON BERTRAND - HERZOG & DE MEURON

Hong Kong

El estudio de arquitectura suizo Herzog & de Meuron firma el monumental M+, la nueva incorporación museística a la ciudad de Hong Kong. Abierto el pasado noviembre en el puerto de Victoria, en el distrito cultural de West Kowloon, es el primero museo de Asia dedicado a la cultura visual de los siglos XX y XXI. Su colección la integran arte visual, diseño y arquitectura. Alrededor de 1.500 obras extraídas de las colecciones de M+ se presentan en los 17.000 metros cuadrados de espacio compuestos por 33 galerías y otras salas de exhibición. A lo que se suma una gran fachada dinámica que gracias a una pantalla de 66 metros de alto por 110 de ancho, hecha con 5.664 tubos LED, va mostrando parte del contenido del M+. En la azotea del edificio espera, además, el Roof Garden, una terraza en la que conviven una treintena de especies de plantas y desde la que se obtiene una espectacular panorámica del skyline de la ciudad. Y su propuesta se complementa con tres cines, restaurante, tienda, mediateca o un espacio para investigación.

Interior del Museum of Art Pudong (MAP), en Shanghái. Chen Hao

Shanghái (China)

Abierto en julio de 2021 en Shanghái, el Museum of Art Pudong ha sido proyectado por el reconocido arquitecto francés Jean Nouvel. MAP se extiende en más de 10.000 metros cuadrados repartidos en seis platas con 13 salas, cuenta también con una terraza en su azotea y está rodeado por un gran jardín en el que se despliegan esculturas. Su objetivo principal es el de presentar arte internacional, complementado con exposiciones sobre creadores chinos. Con ese leitmotiv, su muestra inaugural ‘Lights’ exhibió más de 100 obras cedidas por la Tate Britain y acogió una exposición organizada por la Fundación Joan Miró con cuadros, esculturas, litografías y dibujos del artista catalán. El plan, además, no termina tras recorrer sus salas, ya que un puente de 53 metros de largo se extiende desde el segundo piso y une el museo con una plataforma en la orilla este del río Huangpu. La dirección ya trabaja para que, en el futuro, cuelguen de sus salas obras del Museo de Orsay, en París, o del neoyorquino Met.

ampliar foto El sarcófago de Tutankamón, en el laboratorio de restauración del GEM (Guiza). MOHAMED EL-SHAHED getty images

Guiza (Egipto)

Tras la espectacular inauguración del Museo Nacional de la Civilización Egipcia el pasado mes de abril, con desfile de 22 momias de reyes y reinas del Antiguo Egipto incluido, todas las miradas están puestas en el esperado Gran Museo Egipcio, en la ciudad de Guiza. Su apertura ha sido retrasada varias veces, la última por la pandemia, pero cuando abra sus puertas (algo previsto en otoño de 2022) este colosal edificio de la firma irlandesa Heneghan Peng Architects será el sitio al que acudir para ver en un mismo espacio la fascinante colección de la tumba de Tutankamón y otros 100.000 objetos. Un magnífico repaso de la historia egipcia de los últimos 7.000 años en el que se convertirá en uno de los museos arqueológicos más importantes del mundo.

Exterior del Museum of the Future de Dubái (EAU). alamy

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Museo del Futuro de Dubái propondrá un viaje al año 2071. Uno de sus lemas es imaginar nuevos mundos y formas de vida para mejorar el presente. “Los mundos que encontrarás no son predicciones. Son desafíos que cobran vida gracias a narradores, tecnólogos visionarios y artistas de todo el mundo”, explica su web. Cada una de sus plantas será como un estudio de cine del futuro que se podrá explorar y con el que se podrá interactuar, y abordarán cuestiones como los viajes al espacio, el cambio climático, las tecnologías que van a seguir transformando el mundo y el bienestar. Tiene previsto abrir sus puertas este 2022, pero si se visita antes la ciudad emiratí antes de su inauguración merece la pena acercarse para observar su magnífica arquitectura, obra del estudio local Killa Design. Su forma es simbólica: el edificio circular representa a la humanidad; el montículo verde sobre el que se asienta representa la tierra, y el vacío representa el futuro desconocido. Y su exterior está decorado con fragmentos en caligrafía árabe de un poema del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Proyección de cómo será el exterior del Museum of Broadway, en Nueva York. PAUL BENNETT ARCHITECTS PC

Nueva York (Estados Unidos)

Si Los Ángeles ya tiene su esperado museo del cine, Nueva York tendrá el del teatro. Aún no hay fotos del museo de Broadway, tan solo un render de cómo será por fuera cuando abra sus puertas en el verano de 2022. El primer museo permanente que celebra el talento de Broadway estará en el corazón de Times Square, en concreto en 145 West 45th Street. En su interior, se podrá disfrutar de un repaso por la historia y legado de los musicales, obras y teatros de Broadway. Según la información que ha trascendido hasta la fecha, el museo está trabajando con artistas, diseñadores e historiadores del teatro para crear una experiencia interactiva que también ponga en valor momentos clave de la ilustre historia de Broadway.

