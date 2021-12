Los destinos más esperados en 2022: del Caribe a Finlandia

Tendencias viajeras que despuntaron en lo más duro de la pandemia, como las escapadas de proximidad y de naturaleza, continuarán durante 2022. También el turismo de experiencias, que propone hacer y no solo mirar, incrementará su demanda, según explica Joan Balaguer, consejero delegado de Logitravel. Aumentarán, y mucho, los viajes internacionales, de manera que, según el informe anual de eDreams ODIGEO A Year in Travel, “de los 10 destinos más demandados para viajar en 2022, 6 están en el extranjero; en 2021 solo hubo 2 destinos”. Las capitales europeas, siempre valor seguro, se harán su hueco. Aunque son las grandes aventuras las que más papeletas tienen para triunfar el año que viene, eso sí, sin bajar la guardia. “Los volúmenes de incidencia de la covid y los números bajos de contagios tendrán importancia a la hora de elegir destino”, precisa Balaguer.

Nos vemos en el Caribe

“Con la progresiva apertura de fronteras y relajación de las restricciones de viajes a nivel internacional, estamos viendo cómo las búsquedas de información y los viajes de larga distancia repuntan fuertemente. Ya representan un 22% del total de búsquedas de viajes para 2022”, desvela Balaguer. “El Caribe, Estados Unidos, Maldivas, Tailandia, Emiratos Árabes, Turquía [a caballo entre Europa y Asia], Japón o Costa Rica están experimentando un auge en interés, y creemos que el próximo año se encontrarán entre los más reservados para viajar fuera de las fronteras españolas”, enumera.

“El Caribe se está recuperando más rápido que otras regiones, gracias a su flexibilidad en restricciones para recibir turistas y sus bajas tasas de contagio”, remacha el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). “En la búsqueda de nuevos rincones en los que disfrutar al aire libre y relajarse en una bonita playa, Anguila va tomando posiciones, y 2022 puede ser su año”, detalla la guía Best in Travel 2022 de Lonely Planet sobre este territorio del Reino Unido en el Caribe Oriental. Cinco de los ocho mejores destinos para explorar en 2022, según Booking, están fuera de Europa. Y uno, Santo Domingo, capital de la República Dominicana, se encuentra, de nuevo, en el Caribe. Lo acompañan en esta lista Atlanta, el animado núcleo cultural del sur de EE UU; Taichung, la segunda ciudad más grande de Taiwán, famosa por sus enormes mercados nocturnos; Gramado, al sur de Brasil, o Malaca, Estado histórico de Malasia. El 45% de los entrevistados por Booking sobre planes viajeros llevan ahorrando desde que comenzó la pandemia, al no poder hacer grandes viajes, y dicen que el dinero no será un problema de cara a 2022. “Al 70% no les importará dónde ir siempre que sea el tipo de viaje que quieren. Simplemente estarán felices de poder estar lejos de casa”, concluye la encuesta.

Europa, valor seguro

Desde Logitravel detectan un aumento del interés por Islandia o Finlandia, mientras la editorial viajera Lonely Planet apuesta por Eslovenia o Noruega, territorios menos trillados que las principales, y populares, capitales europeas: Roma, París, Berlín, Venecia, Ámsterdam, Viena, Budapest, Praga, Londres o Lisboa, que, ojo, “seguirán siendo destinos atractivos y muy solicitados”, vaticina Balaguer. “París, Roma y Londres son las elegidas por los viajeros para volar en 2022”, revela eDreams ODIGEO, que agrega Ámsterdam y Milán cuando aterriza en las preferencias de los españoles. Booking, por su parte, sugiere adentrarse en el ambiente medieval de Brasov, en Rumania, ciudad del siglo XIII en el corazón de Transilvania, e inspiración para el Drácula de Bram Stoker. También en la joya victoriana en la costa del norte de Gales que es Llandudno, conocida como “la reina de los resorts de Gales”. O en la belleza mediterránea de Montpellier, en el sur de Francia.

Los hits españoles

En opinión de Balaguer, la demanda de viajes de naturaleza y turismo de interior por España volverá “a niveles similares a los de la prepandemia”, pero hay una parte de los consumidores que seguirá buscándolos en Galicia, Asturias y Pirineos. Entre enero y mayo de 2021, la revista Travel + Leisure preguntó a sus lectores qué les atraía de una ciudad, y las respuestas mayoritarias hablaban de proximidad a maravillas naturales, pero también de buena gastronomía, tranquilidad y patrimonio cultural. Basándose en sus opiniones, la revista publicó el pasado septiembre una lista con las 25 mejores urbes del mundo. San Sebastián era una de ellas. “España es un país con grandes atractivos; destinos como Baleares, Canarias y las costas siempre han sido fuertes en temporada estival, y creemos que lo seguirán siendo”, apunta Balaguer. “En verano de 2019, los viajes a las islas españolas representaron un 52% del volumen de reservas de paquetes; pensamos que los datos de 2022 van a ser similares, con una alta demanda”, pone como ejemplo. Barcelona, Tenerife, Madrid y Sevilla figuran en el top 10 de eDreams ODIGEO de las preferencias de los españoles para una próxima escapada. Las ganas de descubrir paraísos cercanos están intactas.

Dos citas para 2022 01 Exposición Universal de Dubái de 2020 Mantiene en su título el año en el que iba a celebrarse originalmente (por primera vez, una Exposición Universal tiene lugar en un país árabe y en la región de Oriente Próximo, África y el Asia Meridional, lo que los anglosajones han resumido en las siglas MEASA), aunque se ha retrasado por la pandemia. Finalmente se inauguró en octubre de 2021 y permanecerá hasta marzo de 2022, “conectando nuestras mentes y construyendo el futuro”, como reza su lema. Los 192 países participantes no están distribuidos según áreas geográficas, sino por distritos temáticos: el de la Sostenibilidad, el de la Movilidad y el de la Oportunidad. Hasta el 31 de marzo de 2022. 02 Año Santo Jubilar Compostelano 2021-2022 Roma aprovechó el momento de la apertura de la Puerta Santa de la catedral de Santiago, el 31 de diciembre de 2020, para anunciar que el Año Santo Jubilar Compostelano, el número 120 de la historia, se prorrogaría durante todo 2022, ya que la pandemia ha dificultado la afluencia de peregrinos. Un Año Xacobeo tiene lugar solo cuando la festividad del santo (el 25 de julio) cae en domingo, cosa que ocurre 14 veces cada siglo. Excepcionalmente, este Xacobeo continuará 12 meses más con actividades religiosas y deportivas, exposiciones, conciertos… Hasta el 31 de diciembre de 2022.

