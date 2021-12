11

Un proyecto: las puertas de Madrid

Fernando Cortés-Cabanillas ( thevisualtraveler.com ) empezó a fotografiar las puertas de Madrid después del confinamiento. Buscaba un proyecto para desarrollar mientras aún no podía viajar a la India y al sudeste asiático, donde trabajó como fotógrafo 'freelance' los tres años previos a la pandemia. “Al principio retrataba únicamente puertas con la inscripción Asegurada de incendios porque me parecían curiosas, pero enseguida me di cuenta de que en las puertas en sí había un tema interesante. En nuestro día a día todos entramos, salimos y pasamos por delante de muchas sin siquiera fijarnos. Por eso me sorprendió la variedad y el atractivo visual de las que iba descubriendo”. Ha captado unas 200 puertas de la capital, y ahora revisa su archivo con la mente puesta en organizar una exposición.