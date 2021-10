14

KENT DOWNS Y LA HERITAGE COAST (REINO UNIDO) | Aspirantes a patrimonio mundial

En 2022 esta región del sudeste británico celebrará su particular Landscape Festival. Una buena excusa para acercarse a los Kent Downs y a la Heritage Coast (de Dover a Folkestone), paisajes que pretenden ser declarados patrimonio mundial. Sus dos principales localidades, Dover y Folkestone, se han regenerado completamente y sus acantilados blancos siguen siendo tan bellos como siempre. Esta tierra, que en siglos anteriores fue la primera línea de defensa de Inglaterra contra la invasión de Francia, colabora ahora con organizaciones del país galo que persiguen conjuntamente, desde ambos lados del Canal de la Mancha, dicho reconocimiento de la Unesco. De hecho, el condado de Kent espera convertirse en un destino de turismo sostenible gracias a los Kent Downs —aspirantes a geoparque mundial o reserva de la biosfera— y el estrecho de Dover, candidato a patrimonio mundial. Algo que se espera celebrar en el citado Landscape Festival 2022. El castillo de Dover, del siglo XII, y conocido históricamente como la Llave de Inglaterra; el Creative Quarter (casco antiguo) de Folkestone, repleto de artistas, elegantes restaurantes y divertidos bares; el Chalk and Channel Way, para ciclistas, o los armónicos paisajes del interior de Kent, genuinamente ingleses, son algunos de los encantos de esta región cargada de historia.