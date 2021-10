4

Leith (Edimburgo): autenticidad y carácter portuario

Poco o nada queda de aquella atmósfera salvaje que sobrevolaba Leith y que retrató Irvine Welsh en su novela(1993), convertida en icono generacional tras su exitosa traslación al cine. Ese oscuro pasado de crimen y drogas se ha ido diluyendo en paralelo a la imagen gris e industrial que le confería el hecho de ser el puerto más relevante de Escocia durante siglos. Pero la actividad comercial hace tiempo que se trasladó a los muelles vecinos, y el viejo puerto de Leith se ha convertido en un área animada y revitalizada por los comercios de The Shore, en la desembocadura del río Water of Leith, con restaurantes como The Kitchin Martin Wishart , ambos con una estrella Michelín, o excelentes pubs como Teuchters Landing (en la foto) , con una esplendida terraza suspendida sobre el río.Hasta 1920, Leith tenía su propio ayuntamiento, una independencia de Edimburgo que aún late en el carácter de sus habitantes, que siguen reivindicando con orgullo sus raíces. Pero, por encima de todo, este vecindario es, como recuerda, el hogar de grandes instituciones artísticas y de empresas emergentes. En los últimos años se ha insuflado nueva vida a edificios abandonados como el Leith Theatre o la cercana Biscuit Factory , que ocupa el espacio de una antigua fábrica de galletas construida en 1947 que actualmente alberga más de 30 negocios y un espacio para conciertos y otras actividades culturales.apunta dos últimas recomendaciones: el Leith Festival y el Festival Mela Edimburgo , “dos eventos que ponen de manifiesto la fuerte identidad local del barrio cada junio y agosto". Esa misma autenticidad se palpa cada semana en The Pitt, el popular mercado de comida callejera de Leith.