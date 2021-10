3

Propuestas neoyorquinas

En Nueva York hay bastantes opciones gratuitas interesantes sin tener que pagar un dólar. Entre estas están hacer una ruta por las galerías de West Chelsea, visitar museos como el American Folk Art Museum o el National Museum of the American Indian (también con sede en Washington), entrar en la Biblioteca Pública de la Quinta Avenida (en la foto), que ha salido en infinidad de películas, o incluso la experiencia única de cruzar el Brooklyn Bridge Park, tras un paseo por dicho parque que abraza el East River, y contemplar las bonitas vistas de Lower Manhattan. Pero una de las mejores actividades neoyorquinas es pasar una noche de verano viendo un espectáculo gratis en Central Park : el Summerstage presenta una increíble selección de música y danza, mientras que el Delacorte Theater acoge las representaciones gratuitas de Shakespeare in the Park . Y, por supuesto, algo que nadie se pierde: subir en el Staten Island Ferry, el transbordador gratuito que conecta Manhattan con el distrito de Staten Island, todo un planazo que promete fantásticas vistas desde cubierta del distrito financiero y sus rascacielos, así como de la Estatua de la Libertad. Otra forma de conectar con el paisaje acuático de la ciudad son los kayaks gratuitos que prestan varias casetas de barcas de la ciudad. Solo hay que presentarse y registrarse para dar un paseo de 20 minutos por el agua, remando frente a unas vistas insuperables. Se encuentran kayaks en Downtown Boathouse, Governors Island y Brooklyn Bridge Park, cerca del Pier 2. En este último está asegurada la vista de los puentes de Brooklyn y Manhattan al fondo. Ir a Governors (entre Brooklyn y Manhattan) es, además, un original plan para una mañana en Nueva York, con unas magníficas vistas del Downtown, y un lugar sin coches y perfecto para montar en bicicleta, pasear o tomar algo en alguno de los ‘food trucks’ instalados.