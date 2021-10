9

Un rascacielos

. En un mercado algo saturado ya ( The Edge One World Observatory ), Nueva York cuenta con un nuevo mirador panorámico: el Summit One Vanderbilt, ubicado entre las plantas 91ª y 93ª del edificio homónimo y que vuela hasta los 324 metros de altura sobre Madison Avenue y la Estación Central. Pero, a diferencia de sus predecesores, este nuevo observatorio parece invitar a mirar más hacia el interior que a través de sus ventanales, que regalan una vista circular de Manhattan. El motivo es Air, instalación del artista Kenzo Digital, que ha forrado de espejos las paredes, suelos y techos para crear, en un juego infinito de reflejos, la sensación de estar levitando sobre la ciudad. La experiencia inmersiva se completa con un cubo de cristal que sobresale de la fachada —veremos el asfalto bajo nuestros pies— y un ascensor, también trasparente, que asciende por el exterior del edifico. El mirador se inaugura el próximo 21 de octubre (precio de la entrada, 50 euros, ascensor exterior incluido; summitov.com