5

Fragas do Mandeo (A Coruña)

Las fragas gallegas son, probablemente, lo más parecido a un bosque encantado al natural. Densas y húmedas amplitudes de bosque atlántico de ribera, cuyos árboles espigados y de espeso ramaje tientan al visitante a adentrarse en ellas. Sobre todo en aquellas menos transitadas, como la fraga do Mandeo, cercana a la localidad de Betanzos e integrada en la reserva de biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Carballos (robles), fresnos, castaños, alisos, olmos y arces, junto a otras especies de sotobosque —como la amenazada píjara, un helecho relíctico del periodo Terciario— tupen las orillas del curso bajo del Mandeo. Se pueden recorrer en sendos itinerarios desde el aula de naturaleza de Chelo. El más corto y sencillo (2,5 kilómetros, ida y vuelta), río abajo, alcanza el Ponte Teixeiro (que cada 18 y 25 de agosto es testigo de la romería fluvial de Os Caneiros) pasando por un frondoso bosquete de avellanos y los restos de un antiguo molino (en la foto), para después regresar al centro de interpretación. El segundo itinerario, más largo (6,3 kilómetros ida y vuelta), sigue el curso del Mandeo río arriba, durante el que se puede llegar a contemplar tanto el vuelo natural de la lavandera cascadeña y el mirlo acuático como restos de la acción del hombre, por ejemplo en la presa de Cabra (en cuyo remanso descansan salmones y reos) o en el abandonado balneario de O Bocelo, cuya fuente de aguas sulfurosas aún sigue manando. Durante el recorrido, el mirador da Espenuca ofrece una excelente panorámica del cañón del Mandeo y la zona de As Mariñas. Más información: fragasdomandeo.org