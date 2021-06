11

Burj Khalifa (Dubái)

Hay selfis virales de Will Smith en el Burj Khalifa , el edificio más alto del mundo, inaugurado en Dubái en 2010 y, por ahora, imbatible, con sus 828 metros. En 2018, el actor estadounidense alcanzó la planta 154 y escribió en su Instagram: "Éste es el baño más alto DE LA TIERRA". Las vistas abarcan la suntuosidad de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos, llena de rascacielos y piscinas, con el desierto al fondo. Burj Khalifa tiene dos miradores, en la planta 124 (At The Top) y en la 148 (The New Deck), y “el salón más alto del mundo” para 'vips', al que subió el actor. El edificio se puede visitar (las entradas están disponibles en la web oficial) aunque, para quienes sufran de vértigo, lo más seguro es conformarse con fotografiarlo desde abajo, con un plano contrapicado.