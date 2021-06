Formentera tiene un buen plan ‘slow’ para todos

El músico británico Chris Rea compuso allí su exitazo On the Beach, y los legendarios King Crimson le dedicaron Formentera Lady. Cala Saona, Ses Illetes, Cap de Barbaria, Migjorn, el faro de la Mola… calas, playas y rincones mágicos que llevan décadas inspirando a artistas e intelectuales.

Esa idílica fama no ha dejado de crecer desde los años 60 del pasado siglo y su belleza no se conservaría intacta sin un esfuerzo constante por preservarla. Gracias a que el turismo no llegó hasta finales de esa década, Formentera se salvó del boom de las grandes construcciones y hoy, el 80 % de la pequeña isla (apenas 84 km2 de superficie y 20 kilómetros de un extremo a otro) es territorio protegido.

La firme apuesta por la movilidad sostenible, los puntos de recarga para coches eléctricos y la regulación de entrada de vehículos en temporada alta forman parte de una serie de acciones “que no buscan restringir, sino garantizar que tanto visitantes como residentes podamos disfrutar por muchos años de nuestra isla tal como es ahora”, aseguraba la presidenta del Consell Insular, Alejandra Ferrer, en la reciente edición de FITUR.

La iniciativa más emblemática del propósito sostenible de la isla quizá sea el Save Posidonia Project, un proyecto de micro-mecenazgo creado en 2017 para conservar la posidonia oceánica, el tesoro submarino declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 y secreto del azul de sus aguas. Con los fondos obtenidos de esta manera se apadrinan proyectos desde hace cuatro años cuyos resultados se analizarán en el Foro Save Posidonia Project entre el 23 y el 26 del mes de septiembre.

Formentera también quiere ser el primer destino español en adherirse al Pliego de Sostenibilidad de la Unesco, mediante la creación de un portal web que va a premiar las buenas medidas que adopten hoteles y alojamientos en lo relativo a reducción de plásticos, uso de energías renovables y ciclo del agua, entre otros comportamientos verdes. Además, su transformación digital avanza con el portal Observatorio de datos de Formentera, que por primera vez los ofrece segregados de los de Ibiza y permite al Consell tomar las mejores decisiones enfocadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Planes seguros para todos

Grandes espacios naturales a cielo abierto, la distancia interpersonal en sus playas y un seguimiento estricto de las medidas sanitarias desde el primer momento garantizan la seguridad en una isla donde la covid-19 apenas ha tenido repercusión. Al ser uno de los primeros territorios en iniciar la desescalada, sirvió de modelo en el desarrollo de los protocolos para el turismo.

La playa de Ses Illetes, de aguas cristalinas, es uno de los lugares con mayor reclamo de Formentera. Josean Arribas

Por eso Formentera se abre a las familias con sus aguas tranquilas, playas llanas y accesibles que hacen fácil el control visual de los menores. En la de Es Pujols, “libre de humos”, no se fuma.

Las familias pueden recorrer más de 130 kilómetros en bicicleta por 32 rutas verdes y los niños aprender mucho en el centro de interpretación de la naturaleza o en la ruta ornitológica para observación de aves. Por primera vez, este año se celebra la versión familiar del evento Formentera Zen que, renombrado Formentera Zen Kids & Families, permitirá participar el 10 y 11 de julio a toda la familia en una experiencia consolidada en la isla cuya versión adulta tendrá lugar entre el 24 y 26 de septiembre.

Talentos reconocidos en sus especialidades imparten en Formentera Zen talleres, clases magistrales y charlas sobre yoga, pilates, meditación, fitness, armonía postural, dermatología, cosmetología, nutrición, dietética y hábitos saludables.

Despacio se llega más lejos

El entorno, su clima y su gente hacen de Formentera un lugar ideal para relajarse y desconectar del estrés cotidiano. Solo es accesible por vía marítima y, a medida que el viajero se acerca al puerto de La Savina, el ajetreo se va quedando atrás. No hay mejor entorno donde celebrar el Día Internacional del Yoga que instauró la ONU para concienciar sobre todo lo positivo que aporta esta disciplina. Los beneficios obtenidos de un evento con la yogui internacional Xuan Lan, el 19 y el 21 de junio, se destinarán al Save Posidonia Project.

Este año se celebra por primera vez la versión familiar del evento Formentera Zen, renombrado Formentera Zen Kids & Families, los días 10 y 11 de julio.

Ninguna experiencia es completa sin buena gastronomía. Para completar la oferta slow de Formentera, desde 2019 cuenta con un Mapa Slow Food que apuesta por los hábitos saludables y la comida real. Sin olvidar que en la isla hay dos viñedos –Terramoll y Cap de Barbaria– que no sufrieron la filoxera del siglo XIX, lo que les hace únicos respecto a otros europeos.

La vigilancia de las autoridades responsables y su compromiso con la sostenibilidad hacen que Formentera siga siendo un paraíso muy real que ha logrado conservar todos los encantos que atrajeron a soñadores del siglo pasado y hoy se abre a visitantes de todas las edades para que disfruten de belleza, tranquilidad y placeres duraderos.

La isla te presenta a sus estrellas La baja contaminación lumínica invita a alzar la vista y observar su firmamento en Formentera Astronómica, un fin de semana estelar, del 11 al 13 de junio. Cuando el sol se esconde en el Mediterráneo por el Cap de Barberia, se pone en marcha una atracción natural, sobrecogedora y llena de sorpresas, que será la gran novedad de este verano. De momento, llegan estas tres jornadas dedicadas a la bóveda celeste en las que se podrán observar las estrellas de noche con telescopios desde cala Saona, siguiendo las explicaciones dela Associació d’Astronomía de Formentera. Para los más pequeños se han organizado talleres y juegos de realidad virtual relacionados con los astros auxiliados por monitores especializados y visores RV. Niños y jóvenes podrán participar en el concurso online de dibujo ‘El visitante de las estrellas’, a través de las redes sociales, y los mayores, asistir a charlas de ponentes como Imma Aguilar Nácher (directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), o Carlos Briones (investigador del CSIC), que compartirán sus conocimientos de manera amena y cercana. Este fin de semana especial terminará con la exclusiva cena Starry night in Formentera y un viaje espacial en un punto secreto de la isla, aún por desvelar… Plazas limitadas. Inscripciones aquí

