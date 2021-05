4

El instituto más bonito de Galicia ('El desorden que dejas', Netflix)

En un momento de 'El desorden que dejas' (Netflix), alguien dice que el IES Novariz, donde transcurre buena parte de la trama, es el instituto más bonito de Galicia. No le falta razón, a la vista de su arquitectura barroca, su piedra, sus claustros o su impresionante biblioteca forrada de madera noble. Solo que en realidad no se llama IES Novariz sino IES Celso Emilio Ferreiro (en la foto), y no se ubica en Novariz, que es un pueblo inventado, sino en el monasterio San Salvador de Celanova, a unos 25 kilómetros de Ourense . Los exteriores de la serie protagonizada por Inma Cuesta y Bárbara Lennie se rodaron en Celanova, Ribadavia, Allariz, el cañón del Sil o las termas romanas de Bande. Brumoso paisaje gallego para envolver un 'thriller' intenso.