3

Aguas bravas en el Noguera Pallaresa. El reino del rafting

Situada prácticamente en la confluencia del Noguera Pallaresa con el Noguera de Cardos, Llavorsí es la capital del rafting por excelencia: desde aquí parten la mayoría de rutas río abajo. Y es que en el río Noguera Pallaresa se practican un gran número de deportes de aguas bravas, no solo rafting: hydrospeed, bus-bob, canoa, piragua o kayak. Tanto en Llavorsí como en Sort hay numerosas agencias de deportes de aguas bravas que ofrecen diversas actividades deportivas por el río, en grupo e individuales, que no necesitan demasiada experiencia para ser practicadas. Por ejemplo, el kayak de río, un descenso en piragua individual sorteando con ayuda de las palas los obstáculos en el agua. O como el clásico rafting, un descenso por las aguas bravas en un bote neumático, junto con otros tripulantes con ayuda de remos. El hidrospeed es en un trineo acuático de gran estabilidad y fácil maniobra. También para grupos de cuatro o cinco personas hay quien prefiere el bus-bop, una embarcación neumática alargada donde los tripulantes van uno detrás de otro y sin sujeción: el chapuzón está casi garantizado si no se sabe mantener el equilibrio y remar de forma coordinada.Más información: turisme.pallarssobira.cat