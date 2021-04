6

Paraje natural de los Calderones: puentes colgantes y un lago azul (Chulilla, Valencia)

El paraje natural de los Calderones, en el municipio valenciano de Chulilla, suele ser parada obligatoria para escaladores y montañeros. Pero eso no significa que aquellos que no lo sean no lo puedan disfrutar casi con la misma intensidad, ya que también ofrece rutas para el senderista ocasional. La de los puentes colgantes es una de las más conocidas. Otra parada habitual en este enclave es el llamado Charco Azul: una piscina natural de color azul turquesa que se forma cuando el curso del río Turia pasa por esta población, conformando una especie de lago confinado de agua mansa rodeado de grandes paredes rocosas verticales.