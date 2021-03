5

Can Lis (Mallorca)

El arquitecto danés Jørn Utzon llegó a la isla balear buscando tranquilidad tras su abrupta salida de Australia en medio de la polémica por los sobrecostes en su Ópera de Sídney. En 1972 construyó Can Lis , cerca de Porto Petro, como hogar familiar. “Fue un poema a su mujer, Lis, y al Mediterráneo, y quizá la casa más atemporal de la historia de la arquitectura”, la describe Torrijos. No duró mucho en ella. “Cuenta la leyenda que le molestaba el ruido de las olas contra el acantilado”. Cuando el edificio se hizo famoso y los curiosos comenzaron a asomar, proyectó otra casa, Can Feliz, lejos del mar y con un lenguaje de arquitectura más tradicional. Can Lis hoy es sede de la Fundación Jørn Utzon y unos días al año abre al público.