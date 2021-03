Ofertas de viajes de la semana del 15 al 21 de marzo: hoteles en las playas de Menorca

Experiencia castiza

50 euros por persona

El hotel Mayorazgo de Madrid, un alojamiento de cuatro estrellas en plena Gran Vía, reabre sus puertas con la promoción La experiencia castiza, que consiste en una comida o cena a base de especialidades madrileñas y una noche de hotel gratis por 50 euros por persona. La oferta está disponible en marzo, abril y mayo.

Playa de Palma

112 euros la noche

El hotel de cuatro estrellas Riu Playa Park, en Mallorca, también reabre el próximo 25 de marzo con una oferta que incluye el alojamiento para dos personas, en régimen todo incluido, por 112 euros la noche.

ampliar foto Elefantes en el parque nacional Kruger, en el noreste de Sudáfrica. getty images

Por el sur de África

12 días, desde 1.899 euros

En su boletín semanal de ofertas, la agencia Exoticca propone un viaje de 12 días por Sudáfrica y Zimbabue visitando las cataratas Victoria, Ciudad del Cabo, Pretoria, Johannesburgo y el parque nacional Kruger, desde 1.899 euros por persona. En el precio están incluidos los vuelos desde España, todos los traslados, alojamiento en hoteles de cuatro o cinco estrellas, desayunos y varias comidas. Salidas disponibles hasta octubre de 2022. Con cancelación gratuita o cambio de reserva flexible hasta 60 días antes del viaje.

Del Amazonas a las Galápagos

11 días, desde 1.999 euros

Paraísos de la biodiversidad como la selva amazónica de la región de Tena o las islas Galápagos entran en la hoja de ruta del viaje de 11 días (10 noches) a Ecuador que destaca Travelzoo en su selección de planes a medio y largo plazo. Desde 1.999 euros por persona, con cancelación gratuita hasta 60 días antes de la salida (entre mayo de 2021 y diciembre de 2022). Incluye vuelos y traslados, hoteles de cuatro o cinco estrellas, desayunos, pensión completa en la selva, excursiones guiadas y tasas.

Vuelos tranquilos

Desde 368 euros

La aerolínea holandesa KLM anima a viajar con el eslogan We care for you (cuidamos de ti), con el que busca transmitir seguridad y confianza a sus pasajeros. La campaña también incluye ofertas para volver a explorar el mundo, desde Tokio hasta Buenos Aires, con tarifas a partir de 368 euros, ida y vuelta.

ampliar foto Un senderista en el Montseny, en la provincia de Barcelona. getty images

Casas rurales en el Montseny

Varios precios

El parque natural del Montseny, en el límite entre las comarcas catalanas del Vallès Oriental, la Selva y Osona, es un oasis de naturaleza para quienes viven en la ciudad de Barcelona. Escapada Rural propone una serie de 10 rutas senderistas (como la caminata circular entre Santa Fe y los Empedrats de Morou, o la que lleva a la cima del Matagalls desde Sant Bernat), además de opciones de alojamiento rural por la zona.

Bosques asturianos

Desde 55 euros la noche

Casa Agudín es una tradicional casa de aldea en Cangas del Narcea con solo cinco habitaciones, vistas al valle y opíparos desayunos por 55 euros la habitación. Perfecta para rutas por el parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, y también por la reserva integral de Muniellos, hábitat del oso y el urogallo.

Mirando al mar

Varios precios

Logitravel mantiene hasta el 31 de marzo su campaña de verano con cancelación gratuita y adelanto de solo cinco euros en el momento de hacer la reserva en hoteles de Benidorm (Alicante), Islantilla (Huelva), Roquetas (Almería), Torremolinos (Málaga), cala Galdana (Menorca) y otras playas españolas.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.