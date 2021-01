Pilar Rubí es gestora cultural en el centro de arte contemporáneo Es Baluard de Palma y comisaria de exposiciones, por eso siempre le dedica atención al arte contemporáneo en sus viajes. De una estancia veraniega en Nueva York nos cuenta algunos descubrimientos.

Háblenos de un museo que visitase por primera vez.

El más impresionante fue la fundación Dia. Está en Beacon, un pueblo cercano a Nueva York. De hecho, tienes que coger en Grand Central un tren que bordea el río Hudson, y en el trayecto ves un paisaje que no imaginabas. Tampoco me esperaba la magnitud de la fundación, instalada en una antigua fábrica de galletas. Es alucinante cómo han convertido ese espacio industrial en uno para el arte contemporáneo.

¿Otro museo curioso?

El New Museum, con su edificio chulísimo hecho a base de cubos superpuestos. Está al sur de Manhattan, en el Bowery. Allí vi con mi pareja un proyecto de la legendaria artista argentina Marta Minujín. Se llamaba La Menesunda y era una acción performativa que hacía participar al público.

¿Y alguna galería de arte?

Hice dos rutas: la de las galerías de Chelsea, que son algo más grandes y están más consolidadas, y la de las más rompedoras en el Lower East Side. De estas últimas me gustó mucho Perrotin, que es francesa y tiene sede en París.

Todo pura contemporaneidad…

Menos en The Cloisters, una rama del Museo Metropolitan que está muy al norte de Manhattan. Tenía mucha curiosidad por conocerlo porque mi profesor del instituto nos contaba que Rockefeller había comprado varios claustros de iglesias medievales europeas y los tenían expuestos todos juntos, como en un pastiche. Yo no me lo creía, pero de algún modo es cierto.

¿Al Met le echaron una miradita?

Claro, es ineludible. Además había una exposición increíble sobre el estilo camp en la moda. Se basaba en las ideas de Susan Sontag al respecto. Veías de repente un traje de chaqueta de Moschino hecho de diamantes, todo exagerado. Estaba también el turbante de frutas de Carmen Miranda.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.