5

"Las iglesias se esconden para morir"



Capilla del siglo XIII. Piamonte (Italia)

"A primera hora de la mañana, en una carretera rural de Italia, me dirigí al primer lugar del día", arranca Meslet en su descripción de esta capilla del siglo XIII, que ha titulado 'Las iglesias se esconden para morir'. "Me levanté muy temprano porque tenía que aprovechar los últimos momentos de la noche para entrar en un viejo hospital psiquiátrico abandonado. El acceso fue bastante expuesto y complicado. De repente apareció a un lado de la carretera. Solitario. Completamente descuidado. Solo el campanario y su cruz tambaleante sobresalían del enorme arbusto que se lo había tragado. Aparqué mi coche inmediatamente al otro lado de la carretera, junto a un campo, y me acerqué lentamente. No podía creer lo que veía. Qué foto. Orgullosa, todavía en pie a pesar de las pruebas a las que la han sometido el tiempo y los hombres. Recordé la Capilla de St. Paul en Manhattan. El mismo sentimiento mezclado entre el orgullo y la desolación", apunta.