A Lucas del Paso, abogado, emprendedor y aventurero, no hay quien lo pare: acaba de entrar en el nuevo libro Guinness de los récords tras recorrer 3.582 kilómetros en 15 días a lomos de una moto de agua, desde Sagres (Portugal) hasta Sapri (Italia). Aquí nos cuenta su intenso viaje, en el que además recogió 230 kilos de plásticos del mar y las playas y recaudó fondos para la lucha contra el cáncer infantil.

¿Tenía el viaje planeado al dedillo?

Lo cierto es que no: mi objetivo era terminar en Pompeya, pero al llegar a Sapri, cerca de Nápoles, me hizo gracia la coincidencia: así se llama una pizzería de Salou, mi pueblo, por eso decidí acabar allí la ruta.

Cuénteme un día normal a bordo de su moto náutica.

Mi misión era hacer 240 kilómetros diarios, así que al amanecer me echaba al agua. Un par de veces paraba a repostar. A bordo de la moto solo comía barritas energéticas. Solía navegar a unos 500 metros de la costa, pero si pasaba por un parque natural protegido o una zona militar estaba obligado a alejarme hasta 10 kilómetros.

No pasaría la noche en alta mar…

No, porque está prohibida la navegación nocturna en motos de agua. Así que llamaba a clubes náuticos de lugares cercanos para pedirles que me aceptaran la moto durante la noche. Yo dormía en la caravana del equipo que me apoyaba desde tierra firme.

¿Sintió miedo en algún momento?

Sí, cuando se me atascó la turbina. Si se te enreda un plástico o un cabo de cuerda necesitas tirarte al agua y sacarlo con una herramienta. Lo normal es resolverlo en la orilla, pero si me iba hasta allí no batía el récord de distancia más larga recorrida en el mar sin apoyo. Así que estuve tres cuartos de hora hasta conseguir sacar la cuerda. Es tristísimo ver que cada vez hay más desechos en el mar, y esto lo prueba.

¿Qué lugares costeros le impresionaron más?

En España me sorprendieron las cuevas y rocas de Dénia. Y en Francia me impactó la bahía de Marsella con el castillo de If: el escenario de El conde de Montecristo, mi novela favorita. De Italia me quedo con Capri, sin duda.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.