1

SOSTENIBILIDAD

Mejor escapada urbana: Gotemburgo (Suecia)

Este año el tradicional 'Best in Travel' de Lonely Planet, el ránking anual de la editorial viajea, es diferente: en lugar de apostar por los destinos que despuntarán el próximo año, ha querido realzar las voces más diversas y más locales. Los mejores lugares, productos turísticos, personas e historias viajeras que apuestan por la sostenibilidad, el apoyo a la comunidad y la diversidad en el turismo.La segunda ciudad de Suecia se mantiene en cabeza del Global Destination Sustainability Index , el índice global de destinos sostenibles, y ha introducido una serie de soluciones para lograr no depender de los combustibles fósiles en 2020. Hoy por hoy, el 95% de sus hoteles tiene certificado verde, el 65% de su transporte público funciona con energía renovable y las credenciales ecológicas de los restaurantes se exponen como si fueran las insignias de grandes premios. Gotemburgo no siempre fue un ejemplo de sostenibilidad: durante muchas décadas fue una urbe industrial pero ha sabido transformarse en un centro de innovación, convirtiendo sus viejos almacenes del puerto en mercados de alimentación, las naves industriales en galerías de arte o los mataderos en bodegas de moda.En 2021 celebrará su 400º aniversario y lo hará con un nuevo parque público completamente accesible: el Jubileumsparken , donde todo el mundo puede bañarse en una piscina flotante, tomar el sol en una playa artificial o cultivar hortalizas en un huerto urbano sin tener que pagar nada. Además, cuenta con una impresionante sauna sobre el agua cuyos vestuarios se construyeron con 12.000 botellas recicladas. Esta ciudad sueca es también la cuna de muchas marcas sostenibles de ropa que no utilizan materiales tóxicos y que ofrecen sueldos decentes a sus trabajadores. También abundan los alojamientos sostenibles, los restaurantes que utilizan solo productos de proximidad y edificios que funcionan con energía alternativa. Incluso cuenta con un parque de atracciones, Liseberg, el más grande de Escandinavia, donde todas las atracciones funcionan con energía eólica renovable.