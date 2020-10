14

Panadería Flecha (León)

Nieto e hijo de panaderos, Daniel Flecha está al frente de la panadería Flecha , en León, con una apuesta por los métodos tradicionales y un lema: "No olvidarse nunca de dónde venimos". Dice que está continuamente formándose, y que la mejora en las técnicas y los controles le permite un producto "sincero, natural, con una materia prima de calidad". Trigos antiguos, de centeno, de maíz, y harinas molidas a la piedra; fermentaciones largas; masa madre. Con estos mimbres ganó el III Campeonato Nacional de Panadería Artesana, organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN). "Los clientes se quejaban si iban a un restaurante y el vino no era bueno o la cerveza no estaba fría; pero del pan nadie lo hacía... Y ahora sí que se quejan, cada vez más", comenta.