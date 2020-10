9

Haut-Marais, nueva meca de cócteles y cultura (París)

Lo primero y más importante es no confundir este barrio con el vecino Marais, más turístico y mucho menos 'cool' según 'Time Out'. Flanqueado por las estaciones de metro de Rambuteau, Temple y Saint-Sébastien Froissart, la zona atrae a los amantes de la comida con un toque de sofisticación gracias a restaurantes como Enfants Du Marché . También acuden muchos jóvenes atraídos por la pujanza de galerías de arte como Suzanne Tarasieve, Thaddaeus Ropac o Le Carreau du Temple , enorme espacio multidisciplinar (en la foto) pensado para la creación, la difusión y la reflexión. Visitas que encajan con la compra de algún objeto asequible en la tienda conceptual Merci , que parece que nunca pasa de moda. Y cuando cae la noche, el cóctel reina en locales como Little Red Door, Bisou y Candelaria.