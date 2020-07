16

Dolní Morava Sky Walk (República Checa)

Stezka v oblacích, o senda entre las nubes. Tal es el nombre de la construcción de madera que en 2016 se inauguró en el norte de Chequia, no lejos del monte Králický Sněžník. Este puente hacia el cielo asemeja, con sus 710 metros de largo, una montaña rusa para peatones. Desde arriba ofrece una magnífica vista del río Morava y los montes de los Gigantes. Pero aquí no solo se viene por las vistas: quien suba a esta maraña de 50 metros de alto, no debe tener vértigo. Y del chute de adrenalina se ocupa el tobogán de 100 metros, provisto de ocasionales aberturas desde las que ver el panorama.