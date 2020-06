5

Hvar (Croacia)

Frente a la costa dálmata se halla la isla más larga de todo el Adriático, Hvar, que en los últimos tiempos se ha convertido en un destino muy de moda por sus playas y por su clima. Es tal vez el destino costero más lujoso de Croacia, pero además, resulta también recomendable aunque no pongamos un pie en la arena. En verano está inundado de turistas, que pasean entre sus palacios góticos, sus calles peatonales de mármol y sus sinuosos callejones de piedra encerrados en una muralla del siglo XIII. La plaza mayor, rectangular, es impresionante: 4.500 metros cuadrados que ocupan un antiguo entrante de la bahía. Desde lo alto, la fortaleza domina el pueblo y le da un cierto resplandor medieval por la noche. En Hvrar no hay problema para encontrar buenos hoteles, bares y restaurantes, aunque desde luego no saldrá barato. Hay quien prefiere irse a las vecinas islas Pakleni a hacer nudismo pero en realidad hay ofertas para todos.