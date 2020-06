Naturaleza, aventura y relax: estas son las posibilidades que ofrece Andorra para el verano

Si uno piensa en destinos para desconectar y disfrutar de las vacaciones invernales, Andorra se posiciona como uno de los primeros en todas las listas. Considerado como el paraíso del esquí, el Principado, situado en el corazón de los Pirineos, entre Francia y España, reivindica también su condición de destino ideal para visitar en verano. Este pequeño país de 468 km2 se convierte durante el periodo estival en una verdadera explosión de naturaleza, donde mayores y pequeños en familia, parejas o grupos de amigos, pueden disfrutar y combinar una multitud de planes a medida: aventura, turismo activo, cultura, y diferentes actividades de ocio, como gastronomía, centros de relax o shopping. Todo ello, además, con todos los protocolos sanitarios para proteger a los turistas de la covid-19, garantizándoles así la posibilidad de disfrutar con total seguridad y tranquilidad.

Andorra se caracteriza por ser un país de referencia para los amantes del aire libre y la aventura. El 90% de su territorio es naturaleza, estando el 10% declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus paisajes ofrecen itinerarios de senderismo para todos los gustos y la posibilidad de disfrutar de tres Parques Naturales: el del Valle de Sorteny, el de Madriu-Perafita-Claror y el espacio de los Valles del Comapedrosa.

Tres Parques Naturales

El primero se extiende a ambos lados del río Sorteny, ocupa una superficie de más de 1.000 ha. y cuenta con una amplia y variada biodiversidad, compuesta por más de 700 especies de flores y plantas. En cuanto a la fauna, el rebeco, el tritón pirenaico o la rana bermeja son algunos de sus habitantes. El Valle del Madriu-Perafita-Claror, que ocupa el 10% de todo el Principado, es el mayor espacio natural de Andorra: 40.000 ha. protegidas de una belleza espectacular que le llevaron a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural y que, durante el verano, puedes visitar mediante excursiones guiadas. Por último, los Valles del Comapedrosa, con el pico más alto del Principado (Alto de Comapedrosa, 2.942 metros), están repletos de especies florales típicas de zonas alpinas, como la violeta alpina o el cerastio pirenaico, y cuenta con la lagartija pallaresa, el águila real o el quebrantahuesos como sus huéspedes más habituales.

Parque Natural Madriu-Perafita-Claror, en Andorra.

Otra de las maravillas que ofrece la naturaleza de Andorra son sus más de 70 lagos de origen glaciar y una multitud de senderos que, con la llegada del verano, cambian su vestido blanco por el verde. Las opciones de ruta son infinitas, aunque hay alguna imprescindible, como visitar el lago de Juclà en un itinerario de poco más de cuatro kilómetros en los que se puede descubrir espacios naturales tan emblemáticos como el valle de Incles. El Llac d’Engolasters, los Estanys de Tristaina, que conforman uno de los conjuntos de lagos más emblemáticos del Principado con un recorrido alrededor del lago Primer, del Mig y del de Més Amunt, o completar el exigente recorrido del Circo de Pessons, rodeado de un paisaje rocoso, son otras opciones a tener en cuenta.

Al margen de los lagos, existe un amplio abanico de rutas de montaña, como la GRP de Andorra, en la podrás recorrer todo el país en siete etapas, la ruta Estripagecs, un auténtico desafío para cualquier aventurero que se disponga a coronar los picos más emblemáticos de Ordino, o la Coronallacs, un itinerario circular de 92 kilómetros divididos en cinco etapas de vistas espectaculares que conectan los cuatro refugios guardados que existen en el Principado.

Visitantes realizan la ruta GPR, uno de los itinerarios que ofrece Andorra.

Hay también opciones familiares para realizar con los más pequeños, como la Ruta del Ferro o la de les Pardines, que termina en el lago de Engolasters.

Escalada, barranquismo o pesca: otras opciones deportivas

Si eres de los que reniega de las rutas a pie, Andorra te ofrece la posibilidad de recorrer sus paisajes sobre ruedas. Los amantes de la bicicleta pueden descubrir la belleza del país a través de sus 21 puertos de montaña de primera categoría o categoría especial, algunos de protagonistas de algunas etapas del Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España. La Rabassa, el Camí de les Pardines o el del Gall son algunas de las propuestas más interesantes. Y si lo que te llama es el cicloturismo, también podrás encontrar circuitos en bicicleta eléctrica en los que, con pocas pedaladas, podrás completar rutas de montaña de manera sostenible. Otra opción es subirte a un caballo para disfrutar de caminos ancestrales y bosques.

Más allá de las rutas, otra manera de disfrutar de su naturaleza es a través de la escalada o el barranquismo: dispones de más de 25 vías de distinta dificultad con las que podráś descubrir multitud de paisajes desde otro punto de vista y de cinco barrancos de distintos niveles. Sus numerosos ríos y lagos de alta montaña son también espacios ideales para los amantes de la pesca, que cuentan además con 15 zonas controladas, cuatro intensivas, tres espacios naturales y tres de pesca sin muerte. Para disfrutar de experiencia completa, puedes optar por reservar en uno de sus más de 30 refugios de montaña, cuatro de ellos guardados, para pasar la noche y disfrutar de unas vistas increíbles de los valles del Principado.

‘Wellness’, compras y gastronomía: no todo es naturaleza

Pero no todo va a ser montaña y deporte. Unas buenas vacaciones requieren también de momentos de descanso y ocio y, en Andorra, el relax y el disfrute alcanzan todo su sentido. Si lo que buscas es recargar tus pilas en un entorno natural, puedes reservar en uno de sus números centros de wellness. Si eres de los que no concibe unos días de vacaciones sin una jornada de compras, el Principado te ofrece más de 1.500 tiendas, muchas de ellas concentradas en el eje comercian The Shopping Mile, situado en Andorra la Vella y Escaldes-Engordany.

Uno de los centros ‘wellness’ de Andorra.

La gastronomía tampoco iba a ser menos, y Andorra ofrece diferentes opciones. Desde comida local a restaurantes de alta cocina que en época estival, además de una cocina variada y de calidad, ofrecen unas vistas espectaculares. El restaurante del Llac de Pessons, junto al lago de Pessons y en plena naturaleza, o el restaurante Llac i Cel, al lado del lago de Engolasters, son algunas opciones de este tipo. Otra alternativa son las terrazas al aire libre, ubicadas en muchos casos en parajes de ensueño, desde donde puedes disfrutar de vistas panorámicas de los valles y montañas del Principado mientras degustas los platos más deliciosos.

