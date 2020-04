Cinco promesas de felicidad viajera (cuando pase el Covid-19)

Cada 20 de marzo, Día Mundial de la Felicidad, se publica el llamado índice mundial de felicidad, una lista que reconoce a los Estados y ciudades con mayor calidad de vida, basada en aspectos relativos al entorno social (como la sensación de confianza en personas e instituciones, de libertad o de generosidad que tienen sus ciudadanos), urbano y natural (desde la calidad del aire a la cercanía del mar o de espacios verdes). Y cada año, los países nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Suecia) destacan en los primeros puestos (España ocupa el 28º). Pero hay felicidad más allá de Escandinavia...

1 Cielo y montaña

Territorio Yukón (Canadá)

La libertad de movimiento es el principal déficit de bienestar en estos tiempos de confinamiento, y los amplios y salvajes escenarios del parque nacional de Kluane, en el Territorio Yukón, al noroeste de Canadá (11º país del ­ranking), un paraíso donde saciarnos en el futuro. Empresas como Kluane Ecotours y Artic Range Adventure ofrecen rutas senderistas guiadas de un día por el parque. También se puede contratar un vuelo panorámico sobre el monte Logan (el más alto del país) y los glaciares de las montañas de Kluane, desde la localidad de Haines Junction, puerta de acceso la reserva.

ampliar foto Playa de Turquoise Bay a vista de dron, en el parque nacional Cape Range (Australia). Jonathan Stacey getty

2 Chapuzón turquesa en el Índico

Ningaloo (Australia)

Para quien la dicha viajera sea descubrir un lugar verdaderamente remoto, pocos como este. Hacia el norte de la ciudad de Perth, la Costa de Coral se prolonga por el litoral oeste de Australia (duodécimo país en felicidad). Una región que arrebata al visitante por el contraste cromático de sus paisajes. El árido y rojizo interior, horadado aquí y allá por profundos cañones, da paso a playas tan luminosas como Turquoise Bay, integrada ya en el parque nacional de Cape Range, en Ningaloo.

ampliar foto Cascada del río Celeste en el parque nacional Volcán Tenorio, en Costa Rica. Gaile Juknyte getty

3 Un torrente celeste

Volcán Tenorio (Costa Rica)

Oculto en la frondosidad del parque nacional Volcán Tenorio, al noroeste del país centroamericano (15º más feliz del mundo), este salto de agua de 30 metros de altura que forma el río Celeste —cuyo tono se debe a la alta concentración de silicatos de aluminio— ofrece una de las paradas más íntimas e inspiradoras en la ruta Misterios del Tenorio (3,2 kilómetros), sendero principal que recorre los escenarios más atractivos de la reserva natural.

ampliar foto Música en directo en el Crotty’s Pub, en la ciudad irlandesa de Kilrush. alamy

4 Felices en el pub

Kilrush (Irlanda)

“En este lugar no hay extraños, solo amigos que aún no has conocido”. Este mensaje, visto un pub de Westport, en la costa oeste de Irlanda, podría hacerse extensible a los más de 7.000 que, cerrados actualmente por el Covid-19, hay repartidos a lo largo y ancho del país, que ocupa el 16º lugar del ranking de felicidad. Un ejemplo es el centenario Crotty’s Pub, reconocido por sus veladas de música tradicional irlandesa, y fundado en 1920 en Kilrush, ciudad del condado de Clare enclavada en el Wild Atlantic Way, itinerario turístico que recorre todo el litoral occidental de la isla.

ampliar foto Vista del centro histórico de Cesky Krumlov, en la República Checa, declarado patrimonio mundial desde 1992. getty images

5 Placer peatonal en Bohemia del Sur

Cesky Krumlov (República Checa)

Al sur de Praga, el inmaculado centro medieval de Cesky Krumlov —posiblemente, el pueblo más bonito del país, 19º de la lista— propone un paseo del Renacimiento al Barroco concentrado en un par de meandros del río Moldava. Declarado patrimonio mundial desde 1992 y casi enteramente peatonal, el barrio histórico invita a deambular (con audioguía; ckrumlov.cz/info) entre palacios, fachadas de vivos colores, el castillo y un teatro barroco del siglo XV que aún conserva sus decorados originales.

