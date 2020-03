Adivina dónde estamos

Para saber qué lugar describe cada punto del reportaje, al final del texto encontrarás un quiz con tres posibles respuestas a los 12 destinos seleccionados. Descubre si eres un viajero sagaz y experimentado o si te faltan aún muchos kilómetros en la mochila.

Juergen Sack Getty Images

El paraíso tiene nombre catalán

Es la primera playa española que despunta en la lista de mejores arenales de 2020 de la web de viajes TripAdvisor. Un manto de arena blanca de 450 metros de longitud, a ratos dorada por la luz del sol, que se funde en un mar que transita entre el verde esmeralda y el azul turquesa. Una postal que recuerda al Caribe y que aún conserva el encanto de lo salvaje. Enmarcada en un parque natural, su nombre en catalán hace alusión a la presencia de varios islotes y arrecifes frente a sus aguas trasparentes. Pista: sus aguas son transparentes por efecto de la posidonia oceánica, una planta acuática que abunda en el Mediterráneo que produce una gran cantidad de oxígeno y aumenta la claridad de las aguas del mar.

Sam Spicer Getty Images

Fuego y hielo bajo glaciares

Cubre un tercio del territorio del país que ocupa, un total de 140.000 kilómetros cuadrados de naturaleza helada y paisajes de desbordante belleza donde el hielo y el fuego son los protagonistas absolutos. Cuenta con 10 volcanes, ocho de los cuales son subglaciales y cuyas erupciones provocan un fenómeno llamado jokulhlaup, una repentina liberación de agua por el choque del magma con la capa de hielo. Este parque natural, el más grande de Europa, es patrimonio mundial desde 2019.

Ann Hermes Getty Images

El mayor depósito de agua de Asia

Es uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden ver leopardos de las nieves, alrededor de 1.500 ejemplares de una especie en peligro de extinción. Quizá por ello, y por la amenaza que supone el cambio climático para uno de los mayores humedales de Asia, con más de 16.000 lagos, 150 ríos, y numerosos pantanos, las autoridades han decidido convertir esta vasta extensión de la meseta tibetana en el primer parque nacional del país. Aquí nacen los ríos Amarillo, Yangtsé y Lancang y crecen 33 especies de plantas protegidas.

John Elk III getty

Dinosaurios a flor de piel

Patrimonio mundial desde 1979, este espacio natural de 73 kilómetros cuadrados, con abundantes praderas, cañones y barrancos, es un vergel para los paleontólogos. Bajo su suelo árido y arcilloso tan característico de las badlands se han encontrado más de 400 esqueletos de dinosaurios. El último hallazgo, en 2019, llenó un hueco en la evolución de estos grandes reptiles: un cráneo fosilizado de una nueva especie de tiranosaurio que habría habitado esta zona de América del Norte dos millones y medio de años antes que el temido Tyrannosaurus Rex. Abierto todo el año al público, la visita más completa incluye pernoctar en campamentos y participar en las excavaciones que siguen recuperando restos de aquellos extintos predadores.

JUSTIN TALLIS Getty Images

Dos décadas de pulsión creativa

A orillas de uno de los ríos navegables más famosos de Europa se levanta este museo de arte contemporáneo que en 2020 cumple dos décadas como altavoz de los creadores más influyentes de nuestra era. Como el padre del pop art Andy Warhol, al que dedica una retrospectiva hasta septiembre en la que admirar sus icónicas imágenes de Marilyn Monroe, la Coca Cola y las sopas Campbell. Desde su apertura, más de 100 millones de personas han desfilado por sus salas, convirtiéndose en la institución de arte moderno más visitada del mundo. Para celebrar este aniversario, volverá a casa la icónica araña gigante de hierro de la artista Louise Bourgeois.

The Sydney Morning Herald Getty Images

Un 'tour de force' en aguas del Pacífico

Es la regata oceánica más famosa del hemisferio sur y una cita imprescindible del verano austral. Cada 26 de diciembre, desde 1945, más de un centenar de veleros, con expertos patrones al mando de sus timones, emprenden una ruta de 618 millas náuticas (1.163 kilómetros) entre aguas encrespadas e imprevisibles rumbo a Hobart, una de las islas más remotas del planeta que está cuajada de tesoros naturales. En su dilatada historia, ha sido escenario de hazañas, duelos memorables y tragedias como la que en 1998 se cobró seis vidas y hundió cinco barcos.

FRANCK FIFE Getty Images

Una utopía urbanística que cumple 60 años

Su historia es la de un éxito inesperado, la de una utopía convertida en realidad gracias al capricho de un presidente y a la visión compartida del arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa. Una ciudad artificial, planificada, vanguardista y levantada en medio de la nada en 1960 con el propósito de convertirse en capital, algo que logró 10 años después. Vista desde el aire, parece un avión en el que los barrios residenciales, las zonas comerciales y los edificios oficiales son islas separadas pero conectadas entre sí por rotondas y grandes avenidas en las que el coche es el rey.

Getty Images

Al encuentro del 'Big Five' africano

El último monarca absolutista de África gobierna con puño de hierro este pequeño país, uno de los más pobres del mundo y que hace dos años cambió de nombre para escapar de su pasado colonial. Con una extensión similar a la de la provincia de Cuenca, en sus sabanas de acacias, selvas lluviosas y bosques de coníferas conviven 500 especies de aves —como el quebrantahuesos, la más amenazada— y cien de mamíferos, entre ellos el codiciado Big Five: elefante, león, rinoceronte, leopardo y búfalo. Un territorio de naturaleza intacta y poco explorado incluido en la lista Best in Travel de Lonely Planet con los destinos a visitar este 2020.

NATALIA KOLESNIKOVA Getty Images

El rostro momificado de una revolución

Ha sido objeto de múltiples ataques: a patadas, a pedradas, incluso a martillazos. También ha sido víctima de dos atentados suicidas. Pero esta momia ahí sigue, impertérrita, estoica después de casi un siglo de exposición al público. Cada dos años se somete a un exhaustivo proceso de restauración para que su rostro y sus manos —las únicas partes del cuerpo visibles— no pierdan la forma original. 150 años después de su nacimiento, el mundo ha cambiado mucho pero el atractivo hacia esta figura embalsamada no ha decaído. Descansa bajo un sarcófago de vidrio en el interior de una pirámide de mármol y granito cuya arquitectura está en armonía con el resto de la plaza donde se ubica.

Getty Images

Soroche a 4.000 metros de altura

Abrigada por una imponente cordillera montañosa de perpetuas nieves cuya silueta es uno de los emblemas de la ciudad desde su fundación, esta caótica metrópoli es la capital más elevada del planeta (se encuentra a 3.650 metros) y el soroche o mal de altura dan la bienvenida al viajero nada más pisarla. Además de pintorescos mercadillos, donde ofertan desde artículos de brujería hasta hojas de coca, cuenta con la red de teleféricos más extensa del mundo, tras la inauguración este año de 11 nuevas líneas, lo que permite sobrevolarla mientras se enlazan barrios enjambrados de casas de ladrillo asomadas a vertiginosos cerros.

Randy Duchaine ALAMY

Colonia de ultramar de la pintura europea

Es una de las instituciones culturales más antiguas de Occidente. Inició su andadura en 1870 con una escueta colección de 174 cuadros de maestros europeos y, siglo y medio después, supera los dos millones de obras. Sus colecciones abarcan todas las manifestaciones artísticas del hombre desde hace 5.000 años, pero sobresale su espléndida muestra de pintura europea con cuadros de Vermeer, Renoir, Monet, Picasso o Van Gogh. El museo celebra este 2020 su 150º cumpleaños por todo lo alto con una ambiciosa exposición con 250 obras (algunas de ellas nunca expuestas), fotos históricas e instalaciones digitales.

Christian Horz GETTY IMAGES

Embrujo insular a espaldas del volcán

Esta noble villa de pasado señorial perdió la capitalidad insular a mediados del siglo XIX a favor de una ciudad con puerto. Es un pueblo sencillo y austero, de blanco radiante y calles empedradas. Es conocida por su animado mercadillo dominical, donde comprar artesanía local, y por un castillo construido sobre el cráter de un volcán que la defendió del asedio de los piratas. Un conjunto de belleza armoniosa que ha engrosado recientemente el listado de Los Pueblos más Bonitos de España.

Adivina dónde estamos

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.