Respuestas y consejos viajeros en tiempos de coronavirus

A la pregunta de si es aconsejable viajar ante la propagación del Covid-19, el Gobierno español recomienda evitar todos los viajes que no sean necesarios. La información cambia constantemente, según evoluciona la extensión del virus, así que damos algunas pistas para aclarar ideas, repensar planes y para aquellos que en tiempos de coronavirus tengan que realizar un viaje sí o sí o les pille en tránsito.

Compañías más flexibles

“Esto no había pasado NUNCA. Cancela hasta 24 horas antes y te lo devolvemos TODO”. La campaña con la que Nautalia pretende evitar las reticencias de los viajeros a hacer una reserva se suma a la flexibilización de las cancelaciones de aerolíneas como American Airlines, que anunció esta semana que no impondrá cargos por cambios de billete con tarifa no reembolsable comprados antes del 31 de marzo. Qatar Airways modificará las fechas o cambiará el billete por un bono válido durante un año a quienes hayan reservado para volar hasta el 30 de junio, y el asistente virtual en WhatsApp (676 67 60 04) de Iberia orienta en tiempo real acerca de la flexibilización de sus tarifas. Dos ejemplos más: Bri­tish Airways ha eliminado el suplemento por cambio en todas las reservas realizadas entre el martes 3 de marzo y el lunes 31 de marzo, y Vueling ofrece a quienes compren hasta el 23 de marzo un vuelo para este año que puedan cambiar las fechas del trayecto hasta el 31 de diciembre. En el caso de las navieras, compañías como Princess Cruise Line o NCL también facilitan la cancelación u ofrecen jugosos descuentos. Además, según anunció este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el 16 de marzo Renfe facilitará cambios y anulaciones de billetes sin coste y devolverá el importe a los usuarios de todos los paquetes del Imserso. Y en cuanto a cadenas hoteleras, Room Mate, por ejemplo, permite anular las reservas en Italia hechas hasta el 15 de marzo, independientemente de que tuvieran derecho a cancelación; aunque no devuelve el importe, sino que permite disfrutarlas en los próximos seis meses.

¿Vuelo cancelado?

Algunas compañías buscan reducir las reticencias a hacer una reserva con políticas flexibles de cancelación

Si un vuelo ha sido cancelado porque se ha interrumpido el tráfico aéreo con un determinado destino —por ejemplo, el Gobierno ha prohibido los vuelos directos desde Italia a los aeropuertos españoles hasta el 25 de marzo—, la compañía tiene que devolver el dinero, pero no indemnizar. Si es la aerolínea la que suprime una ruta, habrá de elegir entre el reembolso del coste del billete, cambiarlo de fecha o proponer otro destino disponible; además, cabe la opción de indemnización. El reembolso se hará efectivo en ambos casos aunque no se haya contratado el seguro de cancelación de vuelo.

Seguros y coberturas

Una epidemia como el Covid-19 es una causa externa, no se considera de fuerza mayor, por lo que la mayoría de los seguros de cancelación de viaje no la cubren. Hasta el pasado miércoles era viable contratar una póliza que contemplara la cláusula de “declaración de zona catastrófica o epidemia en el lugar del domicilio del asegurado o el del destino del viaje”, siempre que el destino hubiera declarado de forma oficial la epidemia. Pero esa situación cambió el 11 de marzo, cuando pasamos de epidemia a pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Así que, hoy por hoy, el citado seguro ya no es útil. Sí existe un tipo de seguro de libre desistimiento, con un coste elevado —y raro que sea contratado por particulares—, con el que se puede anular el viaje sin justificar la causa. Solo se puede contratar junto con el viaje, en la agencia, y en el momento de realizar el pago. Toda póliza contratada a posteriori no incluye el libre desistimiento.

Según informan expertos en seguros de viaje de Rastreator, un país que no haya impuesto la cuarentena a los visitantes a su llegada debe cubrir los gastos si un turista se ve obligado a acudir al médico o a permanecer en aislamiento en un hotel. Ahora bien, la cosa cambia si se quiere entrar en regiones que ya han impuesto la cuarentena a los pasajeros procedentes de España; ese es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde serán los propios viajeros quienes afrontarán los costes de pasar los 14 días de obligado aislamiento en un hotel.

Zonas a evitar

Por ahora, Sanidad recomienda no viajar específicamente a China, Japón, Corea del Sur, Irán, Singapur e Italia. En España, Madrid, Vitoria, Labastida (Álava) y La Rioja han pasado de la fase de contención a la de contención reforzada y se consideran zonas con índice de transmisión alto. La Comunidad Valenciana ha decidido suspender las Fallas y la Magdalena en Castellón.

En cuanto a viajes internacionales, conviene consultar las webs de los países de destino. Israel, por ejemplo, ha decretado que aquellos que lleguen al país desde España, Alemania, Francia, Austria o Suiza deberán permanecer dos semanas en cuarentena; y quienes no puedan demostrar que cuentan con una vivienda donde aislarse serán rechazados en la frontera. Malta, Guatemala, Jamaica, India, Irak, Arabia Saudí, Vietnam, Líbano o Nepal han prohibido la entrada a ciudadanos de distintos países europeos, como España. Moscú, Chile, El Salvador, Kazajistán, Argentina o Colombia han tomado, o anuncian tomar, medidas similares. Rumania y Egipto harán controles de temperatura a los pasajeros, y EE UU ha suspendido los vuelos desde Europa durante 30 días. Un listado que se actualiza a diario.

Recomendaciones en destino

Si finalmente uno tiene que emprender un viaje, muchos de los consejos a tener en cuenta en el lugar de destino son los mismos que hay que aplicarse también en casa. Algunos de ellos son evitar el contacto cercano o directo (mantener al menos un metro de distancia) con personas que presenten tos, estornudos, expectoración; lavarse frecuentemente las manos; evitar el contacto con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes y sus secreciones o excrementos en mercados o granjas, o no consumir productos de origen animal poco cocinados o crudos. Y si durante su estancia presenta síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda (fiebre, tos o sensación de falta de aire), deberá contactar con las autoridades sanitarias locales y seguir sus recomendaciones.

Para estar informados El Ministerio de Sanidad español (mscbs.gob.es/profesionales/salud­Publica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) y la Organización Mundial de la Salud (who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports) publican alertas e informes diarios sobre el avance del coronavirus.

