No es el único mirador, pero sí el más espectacular

The Edge es probablemente el mirador más espectacular de Nueva York. Pero no el único ni el más elevado. El pasado 12 de octubre, el Empire State Building, el icónico rascacielos 'art decó' con 87 años de historia, abrió al público un nuevo observatorio en su planta 102, a 381 metros del asfalto. Pero, a diferencia de The Edge, el visitante no siente el impacto del aire en la cara porque está resguardado bajo el paraguas de 24 inmensos ventanales de cristal de dos metros y medio de altura que van desde el suelo hasta el techo. La ciudad estadounidense también cuenta con otras terrazas panorámicas que quitan el hipo. Como el 'Top of the Rocks', en el Rockefeller Center, o el Sky Room, un impresionante bar con azotea desde el que se divisa Times Square y el Midtown.