Cinco citas viajeras para este mes de marzo

El mejor paseo, de noche

Zagreb (Croacia)

Del 18 al 22 de marzo (infozagreb.hr)

Este es un destino europeo para tener muy en cuenta: Zagreb tiene tintes austrohúngaros que al viajero le recordarán a Viena —sobre todo, el edificio del Teatro Nacional de Croacia—, y también una zona medieval y decenas de cafés y museos peculiares, como el dedicado al mítico jugador de baloncesto croata Dražen Petrović o el Museum of Broken Relationships (el museo de las relaciones rotas), dedicado a los fracasos amorosos. Desde hace cuatro años, marzo ofrece un motivo más para visitar la capital croata, pues es el mes elegido para añadirle luces a sus calles, que brillan como nunca durante cinco días para así desperezarse tras el invierno. El barrio de Gornji Grad (Ciudad Alta), adornado con farolas de gas, acoge instalaciones audiovisuales y proyecciones que hacen de los paseos nocturnos una experiencia insólita.

Desfile de McKinsey Jordan, el pasado febrero, en la Semana de la Moda Vegana de Los Ángeles (EE UU).

Moda con mensaje

Los Ángeles (Estados Unidos)

Del 8 al 10 de marzo (veganfashionweek.org)

Ni cuero, ni seda natural, ni lana cachemira o alpaca: el veganismo no es solo una elección alimenticia, también incluye la vestimenta. En la ciudad californiana celebran la tercera Semana de la Moda Vegana, que tiene como lema “La moda es activismo” y aboga por prácticas éticas en la confección, sin olvidarse, claro, del diseño.

ampliar foto 'Woman' (1950), de Willem de Kooning, se expondrá en la Fundación March de Madrid. WILLEM DE KOONING FOUNDATION

Los pintores más rebeldes

Madrid (España)

Del 6 de marzo al 7 de junio (march.es)

Las generaciones artísticas a menudo surgen con motivo de protestas, enfados y reivindicaciones. Así ocurrió con la escuela pictórica de Nueva York, integrada por Mark Rothko, Jackson Pollock, Willem de Kooning y otros pesos pesados de la escena neoyorquina y del expresionismo abstracto. Era el año 1950, y como no les invitaron a una muestra colectiva celebrada en el Metropolitan, escribieron una carta de queja al diario The New York Times con la que tuvieron una gran repercusión. Hoy sus obras se exponen internacionalmente y algunas de ellas llegarán a la Fundación Juan March de Madrid con la exposición titulada Los irascibles: pintores contra el museo. Una muestra que permitirá conocer en profundidad a este grupo formado por 15 artistas esenciales del pasado siglo XX.

La ciudad británica de Scarborough, sede del festival. ADINA TOVY GETTY IMAGES

Concierto de punk en el balneario

Scarborough (Reino Unido)

27 y 28 de marzo (scarboroughspa.co.uk)

Una melódica canción de Simon and Garfunkel mencionaba Scarborough sin saber que allí se celebraría en la ciudad un festival punk de lo más multitudinario. Bandas clásicas de la escena británica del punk como Anti-Nowhere League, The Vibrators o la femenina The Ramonas son algunas de las que acudirán a este pueblo encantador con vistas al mar del Norte. Los conciertos tendrán lugar en el fastuoso Scarborough Spa, un edificio histórico en pleno paseo marítimo que sirvió como balneario en el siglo XIX.

Un grupo de jóvenes en el Fresh Film Festival de Limerick. DERMOT CULHANE

Pequeños aspirantes al Oscar

Limerik (Irlanda)

Del 25 al 30 de marzo (freshfilmfestival.com)

Concursos de pintura y dibujo para niños existen cientos por el mundo, pero de cine hay más bien pocos. El Fresh Film Festival es pionero entre los certámenes que fomentan que las nuevas generaciones se pongan manos a la cámara desde que tienen uso de razón. Dividido en dos categorías (de 7 a 12 años y de 13 a 18), la imaginación audiovisual de los cerebros más frescos sorprende cada año al comenzar la primavera en Limerick, la ciudad irlandesa a orillas del río Shannon.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.