¡Mileniales a bordo! Hay cruceros para todo tipo de viajeros

La oferta de cruceros se ha expandido y diversificado tanto que prácticamente cualquier viajero puede elegir uno a su medida, sean cuales sean sus gustos o su edad. Los pasajeros son cada vez más jóvenes, y las travesías que piensan en los millennials, más dinámicas y atrevidas, con festivales de música o conciertos de estrellas del rock a bordo. Los cambios demográficos hacen que aumente el número de personas que se embarcan solas, y para ellos las navieras ofrecen estudios individuales y camarotes dobles sin recargo. Y los destinos son más insólitos en respuesta al creciente apetito de aventura de un público más preocupado por respetar la cultura local y que prefiere pasar varios días en las escalas para conocer mejor el destino.

Para foodies

Las vivencias gastronómicas, culturales, de entretenimiento y wellness que se desarrollan en el propio barco o durante las escalas en tierra son la especialidad de navieras de alta gama como Silversea Cruises, Regent Seven Seas, Cunard Line, Seabourn, SeaDream, Crystal Cruises, Bora Bora Cruises, Star Clippers o Windstar Cruises, representadas en España por la marca StarClass. La cadena de hoteles The Ritz-Carlton debutará este año en el mundo de los viajes por mar con el yate Evrima, que a partir del próximo mes de junio ofrecerá menús elaborados por el chef Sven Elverfeld, del restaurante Aqua, en Wolfsburgo (Alemania), con tres estrellas Michelin.

Regent Seven Seas presenta este mes su nuevo buque Splendor, con un catálogo de más de 60 actividades que en el apartado dedicado a los gurmés incluye visitas a los afamados viñedos de Ambelonas, en la isla griega de Corfú; almuerzos en La Bastide de Moustiers, creada en la Provenza por el reconocido chef francés Alain Ducasse, o degustación de mejillones en una isla de Montenegro.

Para melómanos

El español Eduardo Arranz-Bravo es autor del diseño pop que adorna el casco del Norwegian Encore, el nuevo barco de NCL, un parque de atracciones flotante con la pista de karts más larga sobre el mar, un enorme parque acuático con toboganes, simuladores y un circuito de pistolas láser en cubierta. Otro barco de la misma compañía, el Norwegian Jade, zarpará el 10 de agosto en una travesía de cuatro noches entre Barcelona y Nápoles. A bordo, los fans del heavy metal podrán estremecerse con las actuaciones de Slipknot y confraternizar con los miembros de la banda. Desde 680 euros por persona.

La pista de karts en la cubierta del 'Norwegian Encore'.

Para aficionados del teatro

MSC inauguró en noviembre el MSC Grandiosa, uno de los mayores barcos que navegan por el Mediterráneo. Al igual que su gemelo Meraviglia, dispone de un teatro, el Carousel Lounge, diseñado específicamente para los acróbatas del Circo del Sol, que ofrecerá en exclusiva dos espectáculos diferentes en 12 actuaciones semanales. También cuenta con un “puente del Himalaya” que permite recorrer la cubierta del barco a 82 metros sobre el nivel del mar y una bóveda digital de 480 metros cuadrados donde se reproducen desde el techo de la Capilla Sixtina hasta las salidas y puestas de sol. Travesías de siete noches por el Mediterráneo, con salidas de Barcelona, desde 599 euros por persona. La naviera italiana también lanza Protectours, un programa de 25 excursiones sostenibles en tierra.

Una cápsula de observación en un barco de la naviera Royal Caribbean. Kirk Fisher alamy

Para amantes de los récords

En 2018, Royal Caribbean construyó el crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas, un colosal parque temático de 228.081 toneladas y capacidad para 6.360 pasajeros, con 16 cubiertas, 19 piscinas, pista de patinaje sobre hielo, un jardín con 12.000 plantas naturales, paredes de escalada, simulador de surf, camareros robots y un tobogán de agua de 45 metros de altura. A partir de mayo, el Symphony navegará por Bahamas y las islas Vírgenes en rutas de siete noches con salidas desde Miami (EE UU). Nautalia lo incluye en su programación de cruceros desde 1.016 euros por persona, más los vuelos. El Symphony será desbancado en tamaño en 2021 por su hermano Wonder of the Seas.

Para aventureros

Crystal Expedition Cruises y la legendaria empresa de cámaras Leica se han asociado para ofrecer un crucero fotográfico a bordo del Crystal Endeavor, que zarpará en octubre de la isla de Bali (Indonesia) en una travesía por el archipiélago de las Molucas, los volcanes activos de la isla de Sumbawa, Thursday Island, Cairns (Australia) y la Gran Barrera de Coral. Casi un mes de viaje (unos 15.000 euros). A bordo irá el fotógrafo principal de Leica, Nick Rains, y los pasajeros tendrán la oportunidad de descubrir el fondo del mar en un submarino triplaza pilotado por un oceanógrafo. En su trayecto inaugural del 10 de agosto, el Endeavor saldrá de la bahía de Tokio en un viaje de expedición de 17 noches al Lejano Oriente ruso.

En la misma línea de viajes de aventura, la naviera francesa Ponant Cruises ofrece cruceros de exploración acompañados por fotógrafos profesionales de National Geographic. Los itinerarios, con una duración de entre 7 y 21 días, incluyen destinos como Groenlandia, la Antártida, el Mar de Cortés (México), Alaska o las islas Svalbard, que pertenecen a Noruega pero están a solo 900 kilómetros del Polo Norte. A partir de 6.500 euros, más los vuelos.

Reservas: crucerostarclass.com

Un crucero fluvial junto a la ciudad de Passau (Baviera)

Para una travesía fluvial

Los ríos Rin, Loira, Mosela, Elba, Danubio y Volga concentran la mayor parte de la oferta de cruceros fluviales en Europa, operados por navieras como Crystal River Cruises, Politours, CroisiEurope o Viking River Cruises. Fuera del continente, las posibilidades pasan por el río Mekong, el Irawadi (Myanmar), el Amazonas, el Nilo… Hace unos años se recuperó la clásica travesía del Bou El Mogdad, un barco de 32 metros de eslora conocido como la gran dama del río Senegal. El viaje es entre las ciudades senegalesas de Saint-Louis y Podor, una semana en cada dirección, con salidas de octubre a mayo. Con capacidad para 50 personas, hace escala en las aldeas para conocer sus tradiciones y culturas, y hasta ofrece cursos de cocina local a bordo. Desde 632 euros, con pensión completa.

Para amigos y familias

Empresas de alquiler de barcos como Aproache, Viaurbis o Goletas Turcas organizan cruceros por las islas griegas, las costas de Licia (Turquía) y Croacia a bordo de goletas clásicas o caiques, veleros que combinan los servicios y comodidades de las grandes naves de crucero (camarotes individuales y dobles con baño propio, aire acondicionado y comidas a bordo) con la tranquilidad de los yates privados. Su reducido tamaño y calado les permite llegar a puertos, islas y bahías vetados a los grandes navíos. Este tipo de travesías, de tres a siete noches y con precios que parten de los 250 euros por persona, está dirigido a familias o grupos de amigos que se juntan para hacer un viaje, aunque también ofrecen plazas sueltas en los barcos cuando el grupo inicial es pequeño.

Para diseñadores y geólogos

El Queen Mary 2, de la naviera Cunard, es uno de los pocos barcos que hoy realizan travesías transatlánticas de forma regular. Su planetario Illuminations permite navegar por el Sistema Solar mientras se cruza el Atlántico, y su orquesta de bailes de salón y su biblioteca, con más de 8.000 volúmenes, garantizan el entretenimiento durante las travesías. El 24 de mayo zarpará del puerto de Southampton (Reino Unido) en un crucero de ocho días con destino a Nueva York (EE UU) en una travesía temática centrada en la moda (desde 1.250 euros por persona). En la salida del 14 de agosto y con la misma ruta conmemorará el 400º aniversario del Mayflower con un crucero genealógico que permitirá a los pasajeros rastrear a sus ancestros más lejanos y comprobar cómo su ADN conecta con todos los rincones del mundo (desde 1.285 euros por persona).

'Paddle surf' en el archipiélago de Raja Ampat (Indonesia).

Para buceadores

El mejor lugar para bucear en Papúa Occidental (Indonesia) es Raja Ampat, un archipiélago de más de 1.000 islas, islotes y cayos frente a Sorong, al noroeste de la isla de Nueva Guinea, con aguas prístinas, paisajes escarpados y 200 especies de peces y 600 variedades de coral. Empresas chárter como Meridian Adventure Sail o la agencia para buceadores PADI Travel ofrecen travesías por las islas en catamaranes a vela y barcos tradicionales desde 125 euros por persona y día.

Para exploradores

La Antártida es el sueño recurrente de cualquier viajero. Los barcos que ofrecen este recorrido durante el verano austral zarpan de Ushuaia (Argentina) y salen por el canal de Beagle en dirección al paso de Drake y la península antártica. El País Viajes y B the Travel Brand organizan una aventura de 17 días a la Antártida en compañía del periodista y montañero Sebastián Álvaro, exdirector del programa de televisión Al filo de lo imposible. Precio: 9.450 euros, con vuelos, traslados, alojamiento en Ushuaia, crucero en el barco polar Ortelius, pensión completa, seguro, actividades y conferencias, equipo polar y tasas. Salida el 12 de abril.

