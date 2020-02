La Atenas más artística (y sin ruinas)

Entre finales de 2009 y mediados de 2018, Atenas vivió, como el resto de Grecia, unas crisis total, durante la que la ciudad y sus habitantes elaboraron una concepción renovadora del arte urbano caracterizada porque los propios vecinos pedían a los artistas ayuda para dar forma y color a su impotencia, también expresada en batallas campales por las calles de la capital griega. De hecho, en el barrio de Exarchia, el turista aún se encuentra hoy con policías antidisturbios mientras que en los concurridos cafés de la calle porticada de Emmanouil Benaki las conversaciones van desde la isla de moda que hay que visitar —­Skiathos, en 2020— hasta la voracidad urbanística cerca de la Acrópolis o el último número de la cuidadísima revista Nomas.

El Stavros Niarchos Centre sorprende con un jardín de 21 hectáreas que se extiende sobre su techo

“El arte proporciona una forma de documentar visceralmente los climas políticos y sociales de su época, independientemente de si los libros de historia toman nota o no. Muchos de los artistas que alcanzaron la mayoría de edad durante la crisis desarrollaron estrategias para autoorganizarse y promover su trabajo fuera de los canales tradicionales. Dada la falta de apoyo institucional y comercial, muchos de ellos crearon sus propios espacios”. Margot Norton, del prestigioso New Museum de Nueva York, sabe de lo que habla. Ha sido la comisaria de la exposición de arte sobre la que se ha estado hablando los últimos meses tanto en Atenas como en la Gran Manzana: The Same River Twice (El mismo río dos veces), que se pudo ver en el anexo del ateniense Museo Benaki. “Con ese título, que se tomó prestado de un aforismo atribuido al filósofo griego Heráclito, queríamos abordar la idea de que Atenas siempre ha vivido en un estado de flujo perpetuo. Su energía urbana y su paisaje cultural en constante evolución dejan capas sobre capas de restos. De la reciente crisis económica también habrá ruinas y un relato artístico”, cuenta Norton, expresando su entusiasmo por una urbe que en 2018 recibió cinco millones de turistas, el doble que en mitad de la crisis, allá por 2012. No es casualidad que en verano The Financial Times eligiera la ciudad como portada de su suplemento de moda, en un reportaje sobre la nueva generación de diseñadores que ha nacido de las cenizas de la crisis.

Además de los murales en los barrios del oeste, han abierto galerías, espacios independientes y fundaciones que dan cuenta de interesantísimas expresiones artísticas. De la mano de Norton proponemos una ruta por el nuevo arte ateniense sin pisar el ágora romana ni el cementerio de Kerameikos o el Liceo de Aristóteles. Muchas cosas nuevas están pasando en Atenas, que ya no es solo una parada para visitar célebres yacimientos y coger el ferri hacia la isla griega de turno.

Aires berlineses

Una de las consecuencias de que la gran muestra de arte Documenta 14 se celebrara en 2017 en Atenas, además de en su sede habitual en Kassel (Alemania), es que se abrieron espacios como Haus N Athen. Bajo la batuta de dos coleccionistas alemanes, que usan este lugar para mostrar su colección y también como centro cultural, su programación está muy ligada a la escena artística de Berlín.

Calle de Kairi, 6.

ampliar foto Exterior del Onassis Cultural Centre, en Atenas. nicolas mastoras

Poesía, teatro y música

Abierto en 2010 a medio camino entre el centro de la ciudad y el puerto del Pireo, el programa del Onassis Cultural Centre se asienta sobre tres bases: cultura, educación y salud. El edificio es imponente, con luces de colores y todo el poder que se le supone a algo promovido por una de las mayores fortunas griegas. Además del archivo del poeta Constantine Cavafy, hay una programación de teatro y exposiciones de arte temporales. Y destaca el Fast Forward Festival, cuya última edición del pasado mayo se centró en la ciencia-ficción. Y ha acogido también conciertos espaciales, como el de la mítica banda de jazz Sun Ra.

Avenida de Syngrou, 107-109.

ampliar foto El jardín sobre parte del techo del Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, un proyecto firmado por Renzo Piano. SNFCC

Un edificio de Renzo Piano

La que fuera una batalla entre las dos grandes fortunas de armadores griegos, Aristóteles Onassis - Stavros Niarchos, se ha trasladado ahora a lo cultural: cada millonario tiene una fundación en la misma zona de Atenas. El Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, abierto en 2016, es inolvidable gracias al parque de 21 hectáreas sembrado solo de gramíneas, que se confunden en el horizonte con un océano de casas blancas. El parque se extiende sobre un tejado, pero no sobre uno cualquiera: el que culmina un sobrio edificio de Renzo Piano, premio Pritzker de arquitectura. Más allá del continente, no hay mucho arte contemporáneo en su interior, pero sí organizan exposiciones de fotoperiodismo en la preciosa biblioteca.

Avenida de Syngrou, 364.

Radio Athènes

Actuaciones, lecturas, proyecciones, retransmisiones en vivo… Radio Athènes es, sobre todo, un espacio de arte contemporáneo accesible, alejado del silencio y la pomposidad de las galerías más conocidas del barrio de Kolonaki, una zona de aire señorial repleta de tiendas, restaurantes y parques.

Calle de Petraki, 15.

Mecenazgo gratuito

Urbanismo, arquitectura, arte y responsabilidad social se dan la mano en State of Concept, la galería fundada en 2013 por iLiana Fokianaki. Situada en el centro, además de una interesante programación —el pasado otoño, por ejemplo, acogió un festival de cine árabe feminista—, ofrece un servicio gratuito de consejo y coach a estudiantes de arte y jóvenes creadores todas las tardes.

Tousa Botsari, 19.

ampliar foto La exposición 'Standard Count', del artista Jesper List Thomsen, en la galería ateniense Hot Wheels Athens. 'The Artist and Hot Wheels Athens

Galería Hot Wheels Athens

Este apartamento de estilo neoclásico, que fue sex shop a principios de los dos mil, era uno de los espacios multidisciplinares más interesante de la ciudad, Hot Wheels Projects. El año 2020 ha traído cambios y Hugo Wheels, uno de sus fundadores, ha decidido seguir como galería comercial. “En Hot Wheels Athens vamos a representar a artistas locales, participar en ferias de arte y proyectos en toda Europa. En febrero estamos en Condo London 2020”, cuenta ­Wheels, mostrando su entusiasmo por participar en esta exhibición anual de galerías top que, por supuesto, ya tuvo dos ediciones en Atenas.

Patision (28is Oktovriou), 41.

