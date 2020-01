Grandes aventuras para estrenar la década

América, del mirador más alto de Manhattan a la huella de Magallanes en Patagonia

Estados Unidos, un año de estrenos

La ciudad estadounidense de Plymouth (Massachusetts) celebra este 2020 el cuarto centenario de la llegada del Mayflower, en noviembre de 1620, a las costas de Nueva Inglaterra. A bordo del barco, que partió el 5 de agosto de 1620 del puerto inglés de Plymouth, viajaban los llamados Padres Peregrinos, los 102 primeros colonos anglosajones en América. Alrededor de la efeméride se ha creado Plymouth 400, un programa de eventos como el festival Mayflower Sails 2020, una regata de veleros históricos del 14 al 19 de mayo de 2020 en la que participará el Mayflower II, la réplica del original, fondeada en Mystic Seaport (Connecticut). El próximo agosto se cumplen 100 años de la aprobación de la 19ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantizaba el derecho al voto de las mujeres y varios actos lo recuerdan por todo el país, en especial en Washington. Otra novedad es el Pride of the Americas Festival: Fort Lauderdale (Florida) será el escenario del primer festival que celebra el orgullo LGBTI+ en todo el continente. A partir del 21 de abril, y durante 10 días, congregará a más de 350.000 personas de 53 países. Nueva York también tiene estrenos: el 11 de marzo se inaugura Edge, una compleja estructura volada en el piso 100º de un rascacielos de Hudson Yards, en Manhattan. Sus 345 metros de altura y vistas de 360 grados la convertirán en el mirador al aire libre más alto de la ciudad. Legoland New York Resort abrirá sus puertas el 4 de julio. Y en Los Ángeles, la Academy Museum of Motion Pictures, dedicada al cine de Hollywood.

Argentina y Chile, eclipse total de sol

La naviera chilena Australis celebrará los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, que comunica el Atlántico y el Pacífico, con una programación especial en sus cruceros de exploración por los canales de Patagonia y Tierra del Fuego, entre Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina). Habrá conciertos y recitales de música del Renacimiento y charlas de historia a cargo de Enrique Martínez Ruiz, uno de los mayores expertos en Magallanes. Otra razón para viajar a los confines del mundo durante el verano austral es el eclipse total de sol del 10 de diciembre, que se podrá ver en toda su magnitud en la Patagonia. El turismo sostenible en Argentina tiene uno de sus puntos fuertes en el parque nacional Iberá: 700.000 hectáreas de humedales vírgenes en la provincia de Corrientes (a 800 kilómetros al noreste de Buenos Aires) donde viven yacarés, carpinchos, monos y especies en peligro como el aguará guazú, a los que ahora se suman los cinco ejemplares de yaguareté (jaguar) reinsertados por la organización ecologista ­Rewilding Argentina.

Ensenada Grande, en la isla Espíritu Santo, en Baja California Sur (México). ISIDORO MERINO

México y Brasil, arquitectura y ballenas

México añade a sus atractivos las nuevas Rutas del Vino de Guanajuato y lugares poco conocidos como La Paz, capital de Baja California Sur, una tranquila y agradable ciudad a orillas del mar de Cortés con playas salvajes como la de Balandra. El Estado de Querétaro, por su parte, presenta dos rutas históricas: el Camino de Fray Junípero Serra y el Camino Real de Tierra Adentro. La brasileña Río de Janeiro ha sido designada capital mundial de la arquitectura por la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos. Del 19 al 23 de julio será sede del 27º Congreso Mundial de Arquitectos, que se celebra bajo el lema Todos los mundos. Un solo mundo. Además, la alianza entre la aerolínea estadounidense Delta y la brasileña Latam abre nuevas posibilidades en las rutas aéreas por Sudamérica.

Perú y Ecuador, el metro de los Andes

La gastronomía es una de las grandes bazas de Perú, elegido por octavo año consecutivo Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards 2019. El país andino lanza la marca Turismo Comunitario, que permitirá conocer Perú a través de sus comunidades indígenas. La inauguración de la línea 1 del metro de Quito, prevista para este año, será uno de los hechos más destacados de 2020 en Ecuador. Con un recorrido de 22 kilómetros, conectará la ciudad de norte a sur en 34 minutos.

Centroamérica y Bolivia, destino verde

Un nuevo vuelo directo de Evelop entre Madrid y San José de Costa Rica acerca al viajero español al país centroamericano, que ha hecho del ecoturismo su imagen de marca, al igual que el vecino Belice. También enarbolan la bandera de la sostenibilidad lugares ignotos como Rurrenabaque, en Bolivia, elegido mejor destino verde en los World Travel Awards: un pequeño pueblo a orillas del río Beni con senderos por los bosques pluviales y pampas del norte del país.

Oceanía, en las montañas Bungle Bungle

Nusa Tenggara (Indonesia), tierra de dragones

Al este de la línea de Wallace, una profunda fosa marina que separa Asia de Oceanía, se encuentra el archipiélago de Nusa Tenggara Oriental (Indonesia), uno de los 10 destinos con mejor calidad-precio según la guía Best in Travel 2020, de la editorial viajera Lonely Planet. Aunque políticamente pertenece a Asia, tanto su fauna —con especies únicas como el dragón de Komodo— como sus asombrosos paisajes están más cerca de los de Australia y Melanesia. Aquí el viajero encuentra islas para perderse como Alor, el último eslabón de las islas menores de la Sonda; playas de ensueño como Kalabahi, o Sumba y sus misteriosas tumbas megalíticas.

ampliar foto Cathedral Gorge, en el parque nacional de Purnululu, en Australia. Francesco Riccardo Iacomino awl

Kimberley (Australia), paisajes de Marte

Los devastadores incendios que asolan la costa este de Australia no impiden viajar a otros lugares de este inmenso país, al que pertenecen rincones tan remotos como Lord Howe, una pequeña (15 kilómetros cuadrados) y apartada isla del mar de Tasmania declarada patrimonio mundial y volcada en el turismo ecológico. Entre Darwin y Broome, en el noroeste del país, se extiende Kimberley, un territorio tan grande como dos veces España, famoso por sus cocodrilos gigantes y sus espectaculares saltos de agua. La región, una de las menos pobladas del planeta, esconde lugares ignotos como las montañas Bungle Bungle, un paisaje de perfiles marcianos en el parque nacional de Purnululu; el lago Argyle, uno de los mayores del hemisferio sur, o el cráter de Wolfe Creek, de 875 metros de diámetro y 60 metros de profundidad, producido por el impacto de un enorme meteorito.

Asia, de los Juegos Olímpicos a la Expo de Dubái

Japón, atletas y samuráis

Los Juegos Olímpicos de Tokio (del 24 de julio al 9 de agosto) pondrán en el mapa turístico otras zonas de Japón menos conocidas como Tohoku, a pocas horas en tren bala desde la capital, un paisaje de bosques de hayas, cascadas, volcanes, lagos y destilerías donde se elabora el mejor sake del mundo. También es la oportunidad de descubrir Miyazaki, en la isla de Kyushu, otra de las regiones que la Oficina Nacional de Turismo de Japón presenta en Fitur, conocida por sus santuarios sintoístas y ceremonias tradicionales como el festival de tiro con arco Shinji Yabusame, que se remonta a la era de los samuráis.

ampliar foto Danza tradicional sintoísta en Kuwana (Japón). The Asahi Shimbun getty images

Dubái. la feria de las maravillas

Dubái confía en atraer a 25 millones de visitantes durante los seis meses que durará la Expo 2020 (del 20 de octubre al 10 de abril de 2021). En la cita participarán 180 países que presentarán lo último en sostenibilidad y movilidad, coches voladores incluidos. Con el lema Conectando mentes, creando el futuro, los diferentes pabellones desplegarán la mejor arquitectura de cada país (el de España es un conjunto de chimeneas solares firmado por el estudio Amann-Cánovas-Maruri). En su línea de construcciones superlativas con el rascacielos Burj Khalifa —una torre de 830 metros— a la cabeza, el emirato presenta Domo Al Wasl, una enorme cúpula de 65 metros de altura y 85 toneladas, con el exterior cubierto de paneles solares y en cuyas paredes interiores se proyectarán vídeos en 360 grados. También abrirá el Museo del Futuro, dedicado a las maravillas tecnológicas por llegar.

Asia Central, las Montañas Doradas de Altái

Atravesar la Pamir Highway, una carretera sin asfaltar que recorre cerca de mil kilómetros a 4.600 metros de altura, es una de las aventuras para viajeros intrépidos que brinda Tayikistán, uno de los países que acuden por primera vez a la feria de turismo de Madrid. El país asiático, enhebrado por la Ruta de la Seda y de difícil acceso, exhibirá en Fitur sus grandiosos paisajes, salpicados de lagos alpinos, escabrosos pasos de montaña y pueblos y ciudades que sobreviven a una climatología extrema. Asia Central desplegará en su pabellón otros parajes míticos, como la cordillera Tian Shan, en la frontera entre Kazajistán, Kirguistán y China, o las Montañas Doradas de Altái (China, Rusia y Kazajistán), que no son las más elevadas del mundo —su cota más alta es el pico Khuiten, de 4.374 metros—, pero se cuentan entre las más remotas, inaccesibles y bellas. En 1998 fueron declaradas patrimonio mundial por la Unesco por sus raros endemismos de flora de montaña.

China, nuevos parques nacionales

Este año abrirá en la meseta tibetana, al noroeste de China, el parque nacional Sanjiangyuan, uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden ver leopardos de las nieves, especie en peligro de extinción. Por otra parte, el nuevo parque nacional del Panda Gigante, repartido por las provincias de Sichuan, Shaanxi y Gansu, conectará 67 reservas naturales con una superficie total de 17.000 kilómetros cuadrados. Y los pasajeros con escala en China podrán aprovechar la nueva política de tránsito sin visado para estancias de 72 horas del gigante asiático.

África, vibrante Senegal

Puesto de artesanía local en Thiès (Senegal). Krzysztof Dydynski getty images

Avalancha de creatividad

La 14ª edición de la Bienal de Dakar, dedicada al arte contemporáneo africano, reunirá del 28 de mayo al 28 junio en la capital de Senegal a más de un centenar de jóvenes diseñadores, artistas, cineastas, músicos y fotógrafos de todo el continente, que este año cuenta con pabellón propio en Fitur y la aplicación Meet Africa, una herramienta para concertar reuniones profesionales o solicitar información sobre los expositores de los 32 países africanos que participan en la feria.

Marruecos y Egipto, arte faraónico

Marrakech debuta este año como capital de la cultura africana y potenciará más que nunca su rico patrimonio y espacios como el Museo Yves Saint Laurent en el Jardín Majorelle, el Museo de Arte Contemporáneo Africano (MACAAL) o el Museo de la Mujer. Marruecos, por otra parte, ha mejorado su infraestructura de carreteras y su primer tren de alta velocidad permite viajar de Casablanca a Tánger en solo dos horas. En Egipto, el Gran Museo Egipcio (GEM), el centro arqueológico más grande del mundo —con más de 100.000 objetos—, abrirá (en torno a marzo o abril) parcialmente sus puertas junto a las pirámides de Giza.

Fuera de África, aunque en la esfera de los países árabes, Arabia Saudí lanzó el pasado septiembre su primer visado turístico (los ciudadanos de la Unión Europea pueden obtenerlo de forma electrónica antes de viajar o a su llegada al aeropuerto de destino), lo que anima a visitar lugares fascinantes como Madain Saleh, la ciudad del desierto que los nabateos excavaron en las rocas al noroeste del país.

Cinco básicos lejanos Regata de veleros históricos en Plymouth. En 1620 el Mayflower llegaba a la ciudad estadounidense procedente de Inglaterra. En 2020 se celebran los 400 años del viaje con un programa de eventos.

En 1620 el Mayflower llegaba a la ciudad estadounidense procedente de Inglaterra. En 2020 se celebran los 400 años del viaje con un programa de eventos. Eclipse en el verano austral. Un buen motivo para visitar este año la Patagonia es el eclipse total de sol que sucederá el 10 de diciembre

Un buen motivo para visitar este año la Patagonia es el eclipse total de sol que sucederá el 10 de diciembre Paraíso ­indonesio. El archipiélago de Nusa Tenggara deslumbra con sus arenales y fondos submarinos. Además, es uno de los destinos con mejor relación calidad-precio.

El archipiélago de Nusa Tenggara deslumbra con sus arenales y fondos submarinos. Además, es uno de los destinos con mejor relación calidad-precio. Naturaleza protegida en China. El país asiático estrena el parque nacional Sanjiangyuan, uno de los pocos sitios donde habita el leopardo de las nieves.

El país asiático estrena el parque nacional Sanjiangyuan, uno de los pocos sitios donde habita el leopardo de las nieves. El Gran Museo Egipcio. Tras 10 años de construcción, abrirá en El Cairo el mayor museo arqueológico del mundo.

Encuentra inspiración para tus próximos viajes en nuestro Facebook y Twitter e Instragram o suscríbete aquí a la Newsletter de El Viajero.