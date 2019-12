20 estrenos para viajeros inquietos en 2020

El año 2020 viene cargado de novedades para los viajeros: desde grandes museos largamente esperados que abrirán por fin sus puertas hasta nuevas rutas basadas en series de éxito, o bosques urbanos que cambian la fisonomía de las ciudades.También se estrenan reservas ecológicas, hoteles originales y restaurantes en distintas latitudes dispuestos a convertirse en citas gastronómicas obligadas.

El coloso de Ramsés II, en su ubicación definitiva una vez terminen las obras en el museo de Giza. MOHAMED EL-SHAHED / AFP Getty Images

1. El gran museo de los faraones

Parece que 2020 será el año definitivo para la inauguración del esperado Gran Museo Egipcio de Giza, en El Cairo (Egipto), tras más de una década de construcción. Será un estreno parcial pero dotado de un enorme atractivo, ya que mostrará, por primera vez, las 5.400 piezas de la tumba de Tutankamón (del 1336 a. C. al 1327 a. C.), un esplendoroso repa­so a la historia del rey egipcio. La colección también incluirá la estatua de Ram­sés II (del 1279 a.C al 1213 a. C.), con 3.200 años de antigüedad, y 20.000 objetos nunca vistos antes que se expondrán en salas con techos de más de 20 metros de altura para poder albergarlos. La galería arqueológica aspira a convertirse en el gran museo de todos los museos, a costa del encanto del Museo Egipcio, en el centro de la ciudad, coetáneo de la gran época de las excavaciones arqueológicas.

El castilo de Audleys, en el condado de Down (Irlanda del Norte), es una de las localizaciones de 'Juego de Tronos'. Andia / Universal Images

2. La nueva ruta irlandesa de 'Juego de tronos', en County Down

La serie más popular en la historia de HBO ha terminado, pero el universo fantástico de Poniente vivirá para siempre gracias a una ruta novedosa por los estudios donde se grabó esta epopeya televisiva. En el condado de Down, en Irlanda del Norte, a partir de la próxima primavera se podrán visitar escenarios icónicos de esta serie de espadas, dragones y brujería, con objetos y vestuarios usados por sus protagonistas, sumergiéndonos de nuevo en Invernalia, Rocadragón, Desembarco del Rey y el territorio más allá del Muro. Este es el pri­mero de los proyectos del legado de Juego de tronos.

Un rincón del Jardín de Quianlong, en el año 2000, antes de su última restauración. Imagno Getty Images

3. El “nuevo-viejo” jardín de Quianlong en la Ciudad Prohibida

La Ciudad Prohibida de Pekín celebrará este próximo año su 600º aniversario y los visitantes podrán adentrarse por primera vez en el espectacular jardín de Qianlong. Con casi una hectárea de superficie, tiene cuatro patios y 27 estructuras individuales, todas ellas con exquisitos interiores que apenas han cambiado desde la época de la China impe­rial. Un nuevo centro de visitantes será la puer­ta de entrada a este tesoro, construido como retiro secreto del cuarto emperador de la dinastía Qing y hoy en proceso de restauración. La inauguración forma parte de las celebraciones que, con ocasión del aniversario, se desarrollarán a lo largo de 2020.

4. Un café con cibercamareros en Tokio

Los robots tienen un papel cada vez más protagonista en la industria turística. Pero en el Dawn Café, en Tokio (Japón), eso no se reduce a la automatización anodina, porque los cibercamareros son con­trolados por personas con graves dificultades de movi­lidad que pueden activarlos con tan solo mover los ojos. De esa manera, los robots se desplazan, anotan pedidos e incluso hablan con los clientes. Una prueba piloto tuvo lugar a finales de 2018 y fue todo un éxito, por lo que ahora se construye en la capital de Japón una sede perma­nente que ofrecerá a estas personas la oportunidad de trabajar desde su casa o desde el hospital. Está previsto que Dawn Cafe entre en funcionamiento antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del próximo mes de julio.

5. Los minibosques urbanos de París

Algunos de los lugares más famosos y visitados de París se volverán un poco más verdes en 2020 gracias a los planes de creación de minibosques urba­nos junto a los puntos emblemáticos de la ciudad. Así, el Hôtel de Ville, el Palais Garnier y la Gare de Lyon tendrán nuevos espacios arbolados, mientras que la orilla sur del Sena se cubrirá de césped y arbustos. Los nuevos bosques urbanos son solo una de las muchas iniciativas con fines ecológicos que se pondrán en marcha en la capital francesa a lo largo de 2020.

Panorámica del Boston Common, un parque público en el centro de Boston. Eduardo Fonseca Arraes GETTY IMAGES

6. Un monumento a los derechos civiles en Boston

El próximo año se inaugurará en Boston (Estados Unidos) un monumento escultórico forjado en bronce que conmemorará a dos grandes personalidades en la historia del activismo y los derechos civiles: Martin Luther King Jr. y su esposa Coretta Scott King. Es un lugar que pretende inspirar amor, respeto y solidaridad, con imágenes de la pareja abrazada y caminando cogida del brazo en las protestas que encabezaron en la década de los años sesenta. Se situará en el Boston Common, un parque público en el centro de la ciudad que fue el punto final de una histórica marcha contra la segregación liderada por el icono de los derechos civiles en 1965. También se creará el King Center for Economic Justice para promover la movilidad económica en el barrio de Roxbury, lastrado por un alto índice de delincuencia.

7. China en Washington: el nuevo museo chino-americano

La experiencia sinoamericana (estadounidenses de ascendencia china) tendrá su propio museo permanente en Washington, y contará historias de resiliencia e ingenio de esta comunidad, que se remontan más de 200 años. Las exposiciones y eventos analizarán la historia de la inmigración china en Estados Unidos, la singular combina­ción de las tradiciones de ambos países y la evolución de la cultura china contemporánea. Se espera que las exposiciones permanentes cuenten con varias piezas donadas por el público. El museo se inaugurará por fases, que han dado comienzo a finales de 2019 y se prolongarán durante 2020.

Playa de aguas turquesas en la isla de Cayo Sumba. Karen Brodie GETTY IMAGES

8. La isla-reserva de Leonardo DiCaprio

En 2005 Leonardo DiCaprio compró Cayo Sumba, una isla privada en Belice con una extensión de 42 hectáreas, con la intención de transformarla en un ecoresort que combinara alta sostenibilidad y lujo exclusivo. Finalmente, la inauguración de este exclusivo resort está prevista para 2020. Además de funcionar con energías renovables, promete detener la tendencia a la deforestación y a la sobreexplotación pesquera de la isla. La mitad del territorio se convertirá en reserva faunísti­ca y centro de investigación, y en otra parte habrá 72 suites privadas. La isla se regirá por una estricta normativa ecológica sobre qué se puede introducir en ella.

9. Dubái, campo de pruebas para el revolucionario Hyperloop

Prototipo del Hyperloop. Naeblys GETTY IMAGES

El Hyperloop (una especie de tren-capsula que se desplaza en suspensión dentro de un tubo para transportar viajeros) está considerado como la solu­ción ultrarrápida para recorrer largas distan­cias. Aunque por el momento, y a pesar de los cientos de titulares que se le han dedicado en todo el mundo, no deja de ser un sueño aún sin materializar. Pero por fin parece que la teoría dará paso a la práctica y que el campo de prue­bas será Dubái, la ciudad de los excesos arquitectónicos y los récords imposibles. Aunque conectará con Abu Dabi en un futuro próximo, un tramo de 10 kilómetros será la primera opor­tunidad que tendrá el público para probar este nuevo modo de transporte que podría revolu­cionar los viajes tal y como los conocemos ahora. El Hyperloop será la estrella de la Expo de Dubái, que tendrá lugar en octubre de 2020.

10. Un tren de lujo por 1.600 kilómetros de geografía australiana

Hay grandes rutas en tren a las que embarcarse a lo largo y ancho del mundo. Se trata de una alternativa romántica (y lujosa) para conocer un país. La próxima que se pondrá en marcha es la llamada Great Southern, que unirá las ciudades australianas de Adelaida y Brisban, separadas por una distancia de 1.600 kilómetros. La nueva línea se inaugurará por tramos entre diciembre y enero, y permitirá a sus viajeros disfrutar de día de agradables y largos trayectos entre bellos paisajes y, por las noches, descansar con el tra­queteo del tren en un compartimento privado. Ofrecerá rutas de tres y cuatro días entre Ade­laida y Brisbane, permitiendo hacer paradas en parques nacionales, playas y ciudades, con todo el lujo necesario a bordo, tanto en alojamiento como en restauración.

11. Dormir en el bosque colombiano

Cannúa es un nuevo ecolodge (cabañas ecológicas) de 18 habitaciones que se alza en una empinada pendiente entre 11 hectáreas de bosque colombiano protegido. Con la sosteni­bilidad total como objetivo, está cons­truido con bambú local y ladrillos de tierra compactada hechos a mano. Los huéspedes pueden relajarse contemplando las vistas del valle entre la fragancia de las flores del jardín o recorrer senderos indígenas de siglos pasados. Cannúa está a 20 minutos en coche del pueblo de Marinilla y a 45 del aeropuerto internacional José María Córdova.

12. Ecovilla Jungle Bay en Dominica

Reconstruida tras los devastadores huracanes de 2017, Jungle Bay, un resort en la isla caribeña de Dominica, tiene vistas al santuario marino de Scotts Head y a la localidad de Soufrière. La finca se rige por los principios de la Sociedad Interna­cional de Ecoturismo y el National Geographic’s Center for Sustainable Destina­tions. La implicación con la comunidad local es su base fundamental, como también lo son la conservación medioambiental y la construc­ción de sus ecovillas con material sostenible. Roseau, capital de Dominica, está a tan solo 20 minutos en coche y el aeropuerto Douglas Charles, a unos 80 minutos.

Aspecto exterior de uno de los alojamientos para dormir sobre los canales. SWEETS hotel / Lotte Holterman

13. Vivir el día a día de un guardapuentes de Ámsterdam

Sweets Hotel es una manera radicalmente distinta de disfrutar de Ámsterdam, que además ha dado una nueva vida a 28 casas de los guardapuentes de los icónicos canales de la ciudad holandesa, algunas de ellas del siglo XVII. Aunque carecen de los típicos servicios de hotel, se asemejan más a aparta­mentos turísticos, estas suites autónomas se encuentran en lugares bonitos junto a los canales por toda la ciudad. Las 28 casetas —cada una de ellas es única en diseño, mobiliario y distribución— tienen un dormitorio diseñado para un máximo de dos personas. No se admiten huéspedes menores de 21 años.

Surf en un arenal del Algarve. Juergen Koehler / EyeEm GETTY IMAGES

14. Soul & Surf en el Algarve portugués

La última creación de dos veteranos del surf, Sofie y Ed Templeton, se encuentra en el Algarve portugués y pretende unir a los huéspedes para que creen vínculos aprendiendo a cabalgar las olas, haciendo yoga bajo el sol o disfrutando de comida saludable en grupo. Además, un por­centaje de sus beneficios se destina a una asocia­ción benéfica medioambiental global. La sede de Soul & Surf, muy chic, está a menos de una hora en coche del aeropuerto internacional de Faro por la autopista de peaje A22.

Sala del restaurante AlpiNN. PAOLO RIOLZI

15. AlpINN, cocina de montaña en Tirol del Sur

La filosofía cocinar la montaña, del chef Norbert Niederkofler, con tres estrellas Michelin, cobra todo el sentido en el restaurante AlpiNN, a 2275 metros de altura, en el monte Plan de Corones, con vistas a los Dolomitas y situado en el Lumen Museum of Mountain Photography. Abierto desde diciembre de 2018 en este rincón del Tirol italiano, solo sirve productos de la región y ofrece un ambiente sosegado del que disfrutan esquiadores, sen­deristas y gastrónomos.

16. Cocina holística en Alchemist 2.0 de Copenhague

¿Cincuenta platos en seis horas? Desde primavera de 2019, Alchemist 2.0 eclipsa a su prede­cesor (inaugurado en 2015) con una extraordinaria reencarnación. Ubicado en el antiguo Teatro Real Danés, el chef Rasmus Munk presenta su cocina holística en un espa­cio 20 veces más grande (2.230 metros cuadrados), que incluye dos salas senso­riales con actores, artistas e instalaciones dedi­cadas a temas como Nueva York o la comunidad LGTBIQ. El nuevo Alchemist está en el artístico barrio de Refshalevej, en Copenhague (Dinamarca), y el menú no es precisamente barato (en torno a 600 euros). Además, hay que reservar con bastante antelación.

17. Todos los sabores de Irlanda

Para quienes buscan un viaje por estas fechas, una buena idea es asistir al festival irlandés Taste the Island. Se estrenó a mediados de septiembre de 2019 y se alarga durante dos meses. Muestra al mundo los platos y bebidas de las regiones irlandesas menos conocidas, acogiendo a los viajeros que deseen disfrutar de auténticas experiencias culinarias. Hay rutas gastronómicas, recolección de alimen­tos con expertos, visitas a pequeños producto­res, destilerías y cervecerías y demostraciones participativas de tradiciones locales. Además, se come muy bien, tanto en pequeños cafés como en restaurantes con estrella Michelin. Se puede consultar el programa del festival en la web www.failteireland.ie

El mural del artista Sergio Mora retrata a los chefs responsables de Mercado Little Spain. Mercado Little Spain

18. Auténtica cocina española en Manhattan

No llegaremos los primeros, porque lleva ya abierto desde 2019 en Manhattan, y con un rotundo éxito. El Mercado Little Spain es un ambicioso food hall de los reconocidos herma­nos Ferran y Albert Adrià y del chef español José Andrés, con estrella Michelin. Desde su inauguración en marzo de este año ha logrado aportar el toque de los mercados españoles con pinceladas de modernidad al lado oeste de la ciudad neoyorquina. Se puede picar algo o comer bien aposentado: patatas bravas, churros, empanada gallega… Incluso se puede comprar arroz bom­ba para preparar paella en casa. En www.littlespain.com se pueden ver los 15 restaurantes que acoge el espacio. Se llega cómodamente en metro en la línea 7 desde Times Square hasta Hudson Yards.

19. Kjolle, el nuevo restaurante de moda en Lima

Kjolle, el restaurante de la reconocida chef Pía León, se inauguró en Lima el pasado agosto con el foco puesto al 100% en la cultura peruana: desde los ingre­dientes pasando por la madera y la piedra de la decoración, y terminando con la vajilla de cedro y capirona. Pía León fue elegida Mejor Chef Femenina de Latinoamérica (2018) según World’s 50 Best Restaurants, y Kjolle fue finalista al premio Arrival of the Year de los World Restaurant Awards en 2019. Tras más de una década junto a su marido, Virgi­lio Martínez, es el momento de la chef peruana.

El bar con techos de madera del Raffles Hotel. Jonas Gratzer / LightRocket GETTY IMAGES

20. El Raffles de Singapur, en todo su esplendor gastronómico

La restauración del histórico Raffles Hotel de Singapur, que ha durado casi dos años, recom­pensa a los amantes de la comida que saben ser pacientes. Abierto desde el pasado mes de agosto, el hotel alberga nuevos restaurantes de Alain Ducasse y Jereme Leung, pero también el debut asiático de la tres estrellas Michelin Anne-Sophie Pic. La Dame de Pic muestra su cocina contemporánea francesa con sabores singapurenses.

